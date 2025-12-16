search
Marți, 16 Decembrie 2025
Un diplomat american îl contrazice pe Trump privind negocierile de pace: „Moscova trebuie să simtă durerea"

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un diplomat american de rang înalt avertizează că Moscova trebuie să fie pusă sub presiune reală, contrazicând subtil abordarea președintelui Donald Trump în negocierile privind războiul din Ucraina.

Un diplomat american îl contrazice pe Trump privind negocierile de pace FOTO: EPA EFE
După două zile și jumătate de discuții intense, oficialii americani, ucraineni și europeni susțin că au finalizat aproximativ 90% din cadrul unui acord care ar putea încheia războiul declanșat de Rusia. Însă ultimele 10% rămân o „mină de teren”, care ar putea să compromită întregul efort. Washingtonul oferă Kievului cea mai puternică garanție de securitate de până acum, un angajament „similar articolului 5, dar fără NATO”, însă lideri importanți avertizează că Occidentul nu poate legitima acapararea teritorială a Rusiei.

Cred că partenerii Ucrainei ar trebui să susțină poziția Ucrainei cu privire la teritoriile ocupate”, a declarat Steven Pifer, fost ambasador al SUA în Ucraina, într-un interviu acordat luni Kyiv Post. „Occidentul nu trebuie să accepte să recunoască că teritoriul respectiv este teritoriu rus. Moscova trebuie să simtă durerea”.

Zece la sută „în flăcări”

Înalt oficiali americani afirmă că discuțiile au dus la un consens privind circa 90% din termenii unui acord. La întâlniri au participat trimisul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner, președintele Volodimir Zelenski și lideri europeni, reuniți la Berlin în spatele ușilor închise.

Zelenski a descris rezultatul ca pe o „primă schiță”, salutând progresul, dar avertizând că elementele „distructive” trebuie încă eliminate. „Partea militară pare destul de solidă. Părțile au colaborat foarte bine, dar elementele distructive trebuie încă eliminate. Acest lucru este important, deoarece demnitatea este importantă”, a subliniat el.

O reuniune de urmărire la Miami, programată pentru acest weekend, va reuni grupuri de lucru și planificatori militari pentru a analiza hărți și detalii tehnice. Momentan, nu se știe când Rusia ar putea să se reangajeze oficial.

Articolul 5 fără NATO

Centrul negocierilor îl reprezintă garanțiile de securitate propuse de Washington: protecție similară articolului 5, fără aderarea formală la NATO. Propunerea angajează SUA și aliații europeni cheie în apărarea Ucrainei în cazul unui nou atac al Rusiei, fiind cea mai clară promisiune de până acum a administrației Trump.

Citește și: Trump, după discuțiile cu Zelenski și liderii europeni: „Suntem mai aproape decât am fost vreodată”

Garanțiile urmăresc să răspundă temerii Kievului că orice încetare a focului fără sprijin credibil ar da Moscovei timp să se regrupeze. „Vrem să salvăm multe vieți”, a spus Trump din Biroul Oval, citând victime comparabile cu pierderile din al Doilea Război Mondial. „Primim un sprijin extraordinar din partea liderilor europeni. Și ei vor să pună capăt conflictului”.

Totuși, Trump a recunoscut limitele negocierilor: „Sincer să fiu, au pierdut deja teritoriul. Teritoriul este pierdut”. În ceea ce privește securitatea, a adăugat: „Colaborăm cu Europa în acest sens... pentru ca războiul să nu reînceapă”.

Ce fac garanțiile să fie credibile

Pifer explică că cadrul de securitate emergent este mult mai puternic decât sugerează criticii, dacă este implementat integral. El identifică patru piloni ai descurajării: un angajament pe termen lung de a construi o armată ucraineană modernă și bine echipată; o coaliție multinațională condusă de Europa cu sprijin american; un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului; și un angajament politic obligatoriu, „care sună ca articolul 5 la sfârșitul zilei”.

Absența trupelor americane pe teren a generat scepticism, dar Pifer subliniază că sprijinul SUA poate fi suficient. „Dacă europenii ar avea sprijinul forței aeriene americane, acesta ar fi destul de puternic”, a explicat el.

Întrebarea cheie: presiunea asupra Rusiei

Pentru Pifer, provocarea reală nu este Kievul, ci Moscova. Rusia va încerca să se opună cadrului de la Berlin, mai ales în privința garanțiilor de securitate. „Dacă vrea ca diplomația să funcționeze, trebuie să o susțină cu pârghii”, a spus diplomatul, referindu-se la sancțiuni mai dure, livrări de arme și chiar confiscarea activelor băncii centrale ruse.

„Trebuie să-l convingem să renunțe la ideea că Rusia poate câștiga pe câmpul de luptă”, a adăugat Pifer. Doar astfel Kremlinul ar negocia serios. Fără aceste măsuri, avertizează diplomatul, elegantul cadru de la Berlin riscă să rămână doar o bucată de hârtie, iar acordul de pace, finalizat în proporție de 90%, s-ar transforma într-o garanție sigură pentru un conflict viitor.

SUA

pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
