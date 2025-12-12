search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Forțele ucrainene au încercuit trupele ruse din Kupiansk. Zelenski, mesaj pe front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Trupele ucrainene au recucerit părţi din oraşul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, şi mai multe sate din jurul acestuia, într-o operaţiune care a dus la încercuirea unităţilor ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Reuters.

image

Armata rusă a revendicat în urmă cu trei săptămâni ocuparea deplină oraşului Kupiansk, informație negată de armata ucraineană

„Sarcina noastră a fost să intrăm în oraș și să-l curățăm de ruși. Am operat simultan de-a lungul a două sau trei axe, blocându-le logistica.Putem spune că ruşii sunt complet izolaţi în oraş. Mult timp nu au putut înţelege ce se întâmplă, dar acum ei şi-au dat seama că sunt încercuiţi”, a declarat comandantul Corpului Khartiia din Garda Naţională a Ucrainei, Igor Oboliensk. Acesta a precizat că rutele de aprovizionare ale unităţilor ruse care au pătruns în Kupiansk sunt tăiate şi câteva sute de soldaţi ruşi sunt încercuiţi, potrivit Agerpres.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situaţia frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate şi a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum cel puţin trei sate la nord şi vest de Kupiansk aflate sub control ucrainean. Zonele nordice ale oraşului Kupiansk sunt de asemenea prezentate ca fiind sub control ucrainean, iar harta frontului de aici sugerează că trupe ruse sunt încercuite în centrul oraşului.

Corpul Khartia a declarat că, în urmă cu câteva luni, forțele rusești au pătruns în Kupiansk, avansând până la șase kilometri de râul Oskil, astfel că situația din oraș și satele înconjurătoare a devenit critică.

În septembrie, comandantul șef Oleksandr Sîrskyi a format gruparea de căutare și atac Khartia, compusă din unități ale Brigăzii Operaționale 13 Khartia, Regimentului 475 Asalt Cod 9.2, unități din Brigada 92 Asalt, unități din Legiunea Străină de Informații de Apărare a Ucrainei (DIU), Brigada 144 Mecanizată, Brigada 127 Apărare Teritorială Separată și alte unități.

Gruparea tactică Kupiansk a operat direct în oraș de atunci, angajându-se în lupte cu forțele rusești într-o  zonă urbană populată.

Luptele continuă 

„Își folosesc acum toate rezervele pe care le au și încearcă să spargă apărarea. Dar îi vedem pe toți și îi ucidem. Apropo, vedem mulți străini, în special din Siria și țările africane”, a declarat comandantul Corpului pentru Ukrainska Pravda, precizând că, în prezent, nu ar mai fi mai mult de 200 de ruși în oraș.

Între 22 septembrie și 12 decembrie, unitățile din gruparea de căutare și atac Khartia au ucis 1.027 de militari ruși, ale căror decese au fost confirmate de surse verificate independent, 291 au fost răniți și 13 soldați ruși au fost luați prizonieri.

„Luptele din centrul orașului sunt încă în desfășurare, dar în timp util, Kupiansk va fi complet eliberat. Mulțumim unităților vecine: Brigăzilor 127 și 101, unităților Forțelor de Operațiuni Speciale, Poliției Militare, Serviciului de Securitate al Grupului Special Alfa al Ucrainei și unității speciale a Poliției Naționale KORD pentru munca lor de precizie și coordonarea eficientă”, a subliniat Corpul Khartia.

Oraşul Kupiansk, care avea o populaţie de circa 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de câteva luni în 2022 de armata rusă, înainte de a fi recucerit de trupele ucrainene în urma unei contraofensive care a eliberat cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în regiunea Harkov.

Volodimir Zelenski, mesaj de pe front

Vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un video de la intrarea în oraș. „Astăzi, este extrem de important să se obţină rezultate pe linia frontului, astfel încât Ucraina să poată obţine rezultate în diplomaţie”, a transmis el, purtând o vestă antiglonţ, într-un videoclip care îl arată în faţa plăcuţei rutiere cu numele oraşului Kupiansk.

„Astăzi sunt pe frontul de la Kupiansk alături de soldații noștri care obțin rezultate aici pentru Ucraina. Rușii au spus multe despre Kupiansk – putem vedea asta. Am fost aici, i-am felicitat pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupantul.

Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe teren, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație. Exact așa funcționează: toate pozițiile noastre puternice în interiorul țării înseamnă poziții puternice în discuțiile despre încheierea războiului. Mulțumesc fiecărui soldat. Sunt mândru de voi. Mulțumesc tuturor Forțelor noastre Terestre – astăzi este ziua voastră”.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, au revendicat în repetate rânduri, în ultimele săptămâni, ocuparea completă a orașului Kupiansk și „încercuirea a 145 de batalioane ale Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU)”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid. Răspunsul ÎCCJ
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Nemaiauzit! Gigi Becali împarte o sumă de bani uriașă românilor: cine sunt beneficiarii
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă lucrezi part-time sau cu salariul minim. Tabel explicat
playtech.ro
image
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Angajații au parte de beneficii mai mari, de sărbători! Jumătate dintre companiile din România au majorat beneficiile extrasalariale
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu! Dezvăluirile unui magistrat: Greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă!
romaniatv.net
image
Anunț major despre pensii și salarii! Când ar putea crește
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani