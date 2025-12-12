Forțele ucrainene au încercuit trupele ruse din Kupiansk. Zelenski, mesaj pe front

Trupele ucrainene au recucerit părţi din oraşul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, şi mai multe sate din jurul acestuia, într-o operaţiune care a dus la încercuirea unităţilor ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Armata rusă a revendicat în urmă cu trei săptămâni ocuparea deplină oraşului Kupiansk, informație negată de armata ucraineană

„Sarcina noastră a fost să intrăm în oraș și să-l curățăm de ruși. Am operat simultan de-a lungul a două sau trei axe, blocându-le logistica.Putem spune că ruşii sunt complet izolaţi în oraş. Mult timp nu au putut înţelege ce se întâmplă, dar acum ei şi-au dat seama că sunt încercuiţi”, a declarat comandantul Corpului Khartiia din Garda Naţională a Ucrainei, Igor Oboliensk. Acesta a precizat că rutele de aprovizionare ale unităţilor ruse care au pătruns în Kupiansk sunt tăiate şi câteva sute de soldaţi ruşi sunt încercuiţi, potrivit Agerpres.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situaţia frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate şi a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum cel puţin trei sate la nord şi vest de Kupiansk aflate sub control ucrainean. Zonele nordice ale oraşului Kupiansk sunt de asemenea prezentate ca fiind sub control ucrainean, iar harta frontului de aici sugerează că trupe ruse sunt încercuite în centrul oraşului.

Corpul Khartia a declarat că, în urmă cu câteva luni, forțele rusești au pătruns în Kupiansk, avansând până la șase kilometri de râul Oskil, astfel că situația din oraș și satele înconjurătoare a devenit critică.

În septembrie, comandantul șef Oleksandr Sîrskyi a format gruparea de căutare și atac Khartia, compusă din unități ale Brigăzii Operaționale 13 Khartia, Regimentului 475 Asalt Cod 9.2, unități din Brigada 92 Asalt, unități din Legiunea Străină de Informații de Apărare a Ucrainei (DIU), Brigada 144 Mecanizată, Brigada 127 Apărare Teritorială Separată și alte unități.

Gruparea tactică Kupiansk a operat direct în oraș de atunci, angajându-se în lupte cu forțele rusești într-o zonă urbană populată.

Luptele continuă

„Își folosesc acum toate rezervele pe care le au și încearcă să spargă apărarea. Dar îi vedem pe toți și îi ucidem. Apropo, vedem mulți străini, în special din Siria și țările africane”, a declarat comandantul Corpului pentru Ukrainska Pravda, precizând că, în prezent, nu ar mai fi mai mult de 200 de ruși în oraș.

Între 22 septembrie și 12 decembrie, unitățile din gruparea de căutare și atac Khartia au ucis 1.027 de militari ruși, ale căror decese au fost confirmate de surse verificate independent, 291 au fost răniți și 13 soldați ruși au fost luați prizonieri.

„Luptele din centrul orașului sunt încă în desfășurare, dar în timp util, Kupiansk va fi complet eliberat. Mulțumim unităților vecine: Brigăzilor 127 și 101, unităților Forțelor de Operațiuni Speciale, Poliției Militare, Serviciului de Securitate al Grupului Special Alfa al Ucrainei și unității speciale a Poliției Naționale KORD pentru munca lor de precizie și coordonarea eficientă”, a subliniat Corpul Khartia.

Oraşul Kupiansk, care avea o populaţie de circa 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de câteva luni în 2022 de armata rusă, înainte de a fi recucerit de trupele ucrainene în urma unei contraofensive care a eliberat cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în regiunea Harkov.

Volodimir Zelenski, mesaj de pe front

Vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un video de la intrarea în oraș. „Astăzi, este extrem de important să se obţină rezultate pe linia frontului, astfel încât Ucraina să poată obţine rezultate în diplomaţie”, a transmis el, purtând o vestă antiglonţ, într-un videoclip care îl arată în faţa plăcuţei rutiere cu numele oraşului Kupiansk.

„Astăzi sunt pe frontul de la Kupiansk alături de soldații noștri care obțin rezultate aici pentru Ucraina. Rușii au spus multe despre Kupiansk – putem vedea asta. Am fost aici, i-am felicitat pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care distrug ocupantul.

Astăzi este extrem de important să obținem rezultate pe teren, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație. Exact așa funcționează: toate pozițiile noastre puternice în interiorul țării înseamnă poziții puternice în discuțiile despre încheierea războiului. Mulțumesc fiecărui soldat. Sunt mândru de voi. Mulțumesc tuturor Forțelor noastre Terestre – astăzi este ziua voastră”.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, au revendicat în repetate rânduri, în ultimele săptămâni, ocuparea completă a orașului Kupiansk și „încercuirea a 145 de batalioane ale Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU)”.