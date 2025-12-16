O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două decenii

O pensionară în vârstă de 86 de ani, din Germania, a fost obligată de instanță să returneze suma de 59.831 de euro, după ce timp de două decenii a încasat pensia de urmaș a soțului decedat, fără să declare că primea și propria pensie de bătrânețe.

Pensionara s-a căsătorit în 1959, iar soțul ei a decedat în 1996. În același an, femeia a început să primească pensia de urmaș în valoare de aproximativ 1.280 de mărci germane (echivalentul a circa 654 de euro), în conformitate cu legea.

Problemele au apărut însă în 1999, când femeia a început să primească și propria pensie de vârstă, de aproximativ 2.500 de mărci (circa 1.278 de euro) pe lună, fără a notifica autoritățile, scrie Blic.

Potrivit articolului 97 din Legea asigurărilor sociale, atunci când o persoană încasează simultan pensia de urmaș și propriile venituri, pensia de urmaș trebuie recalculată astfel încât să se reducă cu 40% din suma care depășește un anumit plafon.

Autoritățile au descoperit abia în 2019, în urma unei verificări automatizate, că femeia primea două tipuri de pensii care trebuiau corelate.

Potrivit sursei citate, procedura de recuperare a sumelor a fost declanșată imediat, rezultând că pensia de urmaș fusese plătită necuvenit timp de două decenii.

Instanța respinge cererea de clemență

Femeia a susținut că a acționat cu bună credință, argumentând că documentele pentru ambele pensii fuseseră completate de serviciul local de pensii și că nimeni nu verificase situația timp de 20 de ani.

Instanța însă a respins aceste argumente, arătând că beneficiara fusese avertizată încă din 1996 asupra obligației de a raporta orice venit suplimentar și asupra consecințelor nerespectării acesteia.

Curtea Socială Regională din Hessa a decis că femeia a încălcat „din neglijență gravă” obligația de a informa autoritățile și că autoritatea de pensii avea dreptul să modifice retroactiv decizia, începând cu 1 iunie 1999.

Deși pensionara a afirmat că nu mai dispune de economii pentru a returna suma, instanța a stabilit că nu există motive pentru reducerea datoriei.

Instanța a stabilit că termenul de prescripție de zece ani nu se aplică în acest caz.

Astfel, decizia este definitivă, fără posibilitate de apel.