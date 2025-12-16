Prăbușire a tranzacțiilor imobiliare la nivel național în noiembrie. Județul aflat la coada clasamentului

Piața imobiliară din România a înregistrat un nou recul în luna noiembrie, când la nivel național au fost vândute aproximativ 50.000 de imobile, cu 8.443 mai puține decât în luna octombrie. Scăderea este vizibilă și în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Cele mai multe vânzări s-au înregistrat, ca de obicei, în București, unde au fost tranzacționate aproape 8.000 de imobile. Capitala a fost urmată de judele Ilfov, cu 4.029 de vânzări, și Timiș, cu 2.804, potrivit imobiliare.ro.

La polul opus s-a aflat județul Teleorman, unde au fost înregistate doar 26 de tranzacții. Urmează apoi Călărași, cu 236 de tranzacții, și Covasna, cu 324.

Dacă ne uităm strict la orașele reședință de județ, Cluj-Napoca conduce clasamentul, cu 1.248 de tranzacții, urmat de Brașov, cu 980, și Iași, cu 830. Cele mai puține vânzări au fost consemnate în Alexandria, Călărași și Giurgiu.

Bucureștiul și Cluj-Napoca rămân fruntașe

Ca în lunile precedente, cele mai multe tranzacții au fost consemnate în București, unde aproape 8.000 de imobile și-au schimbat proprietarul. Capitala este urmată de județul Ilfov, cu 4.029 de vânzări, și de Timiș, unde au fost înregistrate 2.804 tranzacții.

Potrivit sursei citate, la polul opus se află județul Teleorman, care a raportat doar 26 de tranzacții imobiliare în luna noiembrie, cel mai mic număr la nivel național. Situații similare au fost înregistrate și în județele Călărași, cu 236 de tranzacții, și Covasna, cu 324.

Dacă analiza se limitează la orașele reședință de județ, Cluj-Napoca conduce detașat clasamentul, cu 1.248 de tranzacții, urmat de Brașov, unde s-au înregistrat 980 de vânzări, și Iași, cu 830.

La coada ierarhiei se situează Alexandria, Călărași și Giurgiu, orașe în care activitatea imobiliară a fost extrem de redusă.

Și pe segmentul creditării ipotecare se observă o ușoară scădere. În noiembrie au fost înregistrate 33.833 de ipoteci la nivel național, cu 714 mai puține față de aceeași lună din 2024.

Cele mai multe astfel de operațiuni au avut loc în București, Ilfov și Călărași, în timp ce județele Gorj, Harghita și Sălaj au raportat cele mai mici valori.

În ceea ce privește tranzacțiile cu terenuri agricole, județele Timiș, Arad și Dolj au dominat clasamentul în luna noiembrie, confirmând interesul constant pentru acest segment al pieței imobiliare, în ciuda contextului economic mai prudent.