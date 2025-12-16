A murit cunoscuta jurnalistă Simona Popescu. Mesajul de adio lăsat pentru cititori

Simona Popescu, una dintre vocile cunoscute ale presei românești, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani.

Jurnalista Simona Popescu, care suferea de cancer, a murit la vârsta de 59 de ani. De-a lungul timpului, jurnalista a lucrat pentru mai multe redacții de presă, Cotidianul, Evenimentul zilei, România liberă și a condus Direcția de presă a Guvernului României.

În ultimii ani, jurnalista s-a apropiat și mai mult de public prin intermediul radioului. La Antena Satelor, Simona Popescu a realizat emisiunile ”Magazin de vorbe” și ”Departe de casă”.

Pe pagina de Facebook, într-un ultim mesaj pentru cititorii fideli, jurnalista a făcut o confesiune profundă despre lupta cu boala, despre viață și despre valorile care i-au definit existența.

”Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați.

Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face.

Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule… Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.

Cu cel mai mare drag, Simona

P.S. – Famila va anunța în urmatoarea postare locul în care, cei care doriți veți putea veni să vă luați rămas bun la capelă, sau să mă conduceți pe ultimul meu drum.”