search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sărbători cu buget restrâns: jumătate dintre români au sub 500 de lei pentru cheltuieli

0
0
Publicat:

Sărbătorile de iarnă sunt o ocazie de a petrece timp alături de cei dragi, dar, uneori, pot fi și o sursă de presiuni financiare. Creșterile de prețuri din ultimul an au afectat puterea de cumpărare a oamenilor și, implicit bugetele alocate cumpărăturilor.

Coș mic de cumpărături plin cu produse alimentare
Românii vor cheltui mai puțin de Sărbători. Foto Shutterstock

Astfel, aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să cheltuie mai puțin în acest an decât în decembrie 2024, potrivit unui sondaj realizat recent la inițiativa tbi bank, pe un eșantion de 1.011 respondenți din toată țara. Doar 11% spun că vor aloca mai mulți bani pentru cumpărăturile de Crăciun, în timp ce 40% cred că vor reuși să păstreze același buget ca anul trecut.

48% dintre respondenți au în plan să se încadreze cu cheltuielile în maximum 500 de lei de Crăciun, 15,3% vor aloca în total între 500 și 700 de lei, iar alți 16,7% între 700 și 1000 de lei. Prudența românilor se vede și în ceea ce privește sursa bugetului de cheltuială. Aproximativ 85% spun că vor folosi bani din economiile personale sau din salariul lunilor anterioare, mai arată datele sondajului tbi, ceea ce justifică scăderea bugetului alocat sau menținerea la același nivel, deși prețurile au crescut.

Restul de aproape 15% nu au bani puși deoparte pentru sărbători și au în plan să acceseze împrumuturi sau soluții de finanțare pentru cumpărături în rate fără dobândă, ceea ce le-ar oferi mai multă flexibilitate privind bugetul total alocat. Pentru aproape 61% dintre români, cele mai importante aspecte în cazul finanțării sunt mai ales dobânda și condițiile de rambursare, iar pentru 18% contează în primul rând valoarea ratei lunare.

Observăm în acest an o schimbare semnificativă în modul în care românii își gestionează resursele odată cu creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare, trecând tot mai mult de la cheltuieli spontane la o abordare financiară mai prudentă. Bugetele se restrâng, fiind recalibrate la realitățile economice actuale, iar deciziile de cumpărare se concentrează tot mai mult pe necesitate și valoare reală chiar și în cazul sărbătorilor de iarnă, o perioadă când cheltuielile cresc pe toate planurile”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi.

Cert este că românii vor putea cumpăra mai puține lucruri chiar și cu un buget similar celui alocat anul trecut. Aproape 32% cred că prețurile cadourilor sunt cu circa 30% mai mari față de Crăciunul din 2024, iar 18% se așteaptă la creșteri de 40% sau mai mult.

Când vine vorba de alegerea cadourilor, peste 83% spun că se orientează în funcție de preferințele persoanelor cărora vor fi dăruite, 78% își planifică din timp aceste achiziții, în timp ce 70% recunosc că în acest an reducerile sau promoțiile reprezintă un factor important în deciziile de achiziție. Aproximativ 38% dintre respondenți sunt interesați în acest an de produse de beauty sau fashion, 28% se gândesc să achiziționeze în primul rând jucării, iar peste 25% se orientează și către produse electronice pe care le pot încadra în buget.

Aproape 46% dintre respondenți au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiați, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 și 5 cadouri. De cealaltă parte, românii înțeleg că și cei din jur ar putea avea aceleași provocări privind cheltuielile de sărbători, astfel că mai mult de 69% dintre respondenții la sondajul tbi se așteaptă să primească mai puține cadouri de Crăciun în acest an comparativ cu 2024, iar circa 12% cred că produsele pe care le vor primi vor fi în același timp mai ieftine.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Legenda din fotbal care a făcut cea mai tare declarație despre Giorgia Meloni. Cuvintele cu care i-a uimit pe toți
fanatik.ro
image
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Nou impozit introdus pentru o categorie de români. "Taxă peste taxă"
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Cât va costa impozitul pentru un apartament de 50, 75 sau 90 de mp în Bucureşti: lista sumelor din 2026
playtech.ro
image
Florin Prunea, amendat de Pro TV pentru dezvăluirile despre Desafio? Cum a reacționat fostul fotbalist
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! 21 de ani de închisoare: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Jurnalista Simona Popescu s-a stins din viață! Aceasta a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, la doar 59 de ani
kanald.ro
image
Taxa pe locuințe și mașini scumpe se triplează din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Pensionarii din România care vor primi bani în plus de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?