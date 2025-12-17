search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Argintul se scumpește masiv, urmând tendințele aurului. Care sunt motivele și ce efecte va avea

Analize Adevărul
Publicat:

Prețul argintului a atins un nivel record înainte de o reducere preconizată a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA și pe măsură ce cererea din industria tehnologică pentru metalul prețios rămâne ridicată.

Lingouri de argint
Prețul argintului a atins un nivel record. Foto Shutterstock

Argintul a depășit marți pentru prima dată pragul de 60 de dolari (45,10 lire sterline) pe uncie pe piața spot, unde metalul prețios este cumpărat și vândut pentru livrare imediată.

Aurul, care a atins maxime record la începutul acestui an pe fondul creșterii îngrijorărilor cu privire la impactul tarifelor americane și al perspectivelor economice globale, a înregistrat, de asemenea, creșteri în această săptămână, potrivit BBC.

Investitorii tind să investească bani în metale prețioase precum aurul și argintul, pe măsură ce ratele dobânzilor scad și dolarul american se depreciază.

Se așteaptă ca banca centrală a SUA să reducă rata dobânzii principale cu un sfert de punct procentual miercuri.

„Când ratele dobânzilor sunt reduse, traderii cumpără de obicei active precum argintul, deoarece beneficiile păstrării numerarului în bancă sau ale cumpărării de obligațiuni pe termen scurt scad”, a declarat Yeow Hee Chua de la Universitatea Tehnologică Nanyang.

„Aceasta mută în mod natural cererea către active considerate rezerve de valoare, inclusiv argintul”, a spus el.

Trecerea la așa-numitele active „refugiu sigur” a fost, de asemenea, un motiv cheie pentru care aurul a atins noi recorduri în ultimele luni, depășind pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie.

Creșterea prețului argintului ar putea fi văzută și ca un „efect de propagare” al creșterii valorii aurului, pe măsură ce investitorii caută alternative mai ieftine, a declarat analistul băncii OCBC, Christopher Wong.

Aurul a crescut cu peste 50% în acest an, parțial datorită achizițiilor majore efectuate de băncile centrale. Prețul platinei și paladiului a crescut, de asemenea, în acest an.

Cererea depășește oferta

Experții spun că valoarea argintului a fost, de asemenea, împinsă în sus, deoarece cererea puternică din industria tehnologică a depășit ofertele.

Acest lucru a contribuit la creșterea valorii argintului la mai mult decât dublarea în acest an, deoarece acesta a depășit alte metale prețioase, inclusiv aurul.

Argintul nu este doar un activ de investiții, ci și o resursă fizică”, iar tot mai mulți producători au nevoie de acest material, a declarat Kosmas Marinakis de la Universitatea de Management din Singapore.

Metalul prețios, care conduce electricitatea mai bine decât aurul sau cuprul, este utilizat pentru a produce bunuri precum vehicule electrice (VE) și panouri solare.

Experții prevăd că vânzările tot mai mari de vehicule electrice vor impulsiona și mai mult cererea de argint, în timp ce bateriile avansate pentru mașini vor necesita și mai mult din acest metal.

Însă este dificil să se crească rapid aprovizionarea cu argint, deoarece majoritatea producției globale este un produs secundar al minelor care extrag în principal alte metale precum plumbul, cuprul sau aurul.

Prețul argintului este, de asemenea, crescut de îngrijorările că SUA ar putea impune tarife vamale asupra acestuia, ca parte a politicilor comerciale ale președintelui Donald Trump.

Temerile privind potențialele tarife au dus, de asemenea, la stocarea de argint în SUA, ceea ce a dus la penurii în alte părți ale lumii.

SUA importă aproximativ două treimi din argintul său, care este utilizat atât pentru producție, cât și pentru bijuterii și investiții.

Producătorii s-au întrecut în a-și asigura aprovizionarea pentru a se asigura că operațiunile lor nu sunt întrerupte de penurii, ceea ce a contribuit la creșterea prețurilor pe piețele globale, a declarat profesorul Marinakis.

El a adăugat că se așteaptă ca prețul argintului să rămână ridicat în lunile următoare.

Economie

Ghid de cumpărături

