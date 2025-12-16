search
Marți, 16 Decembrie 2025
Video „Avertismentul” unei tinere chinezoaice stabilite în țara noastră: „România este periculoasă pentru fete”. Motivul este surprinzător

O tânără influenceriță din China, mutată în România de două luni și jumătate, a atras atenția pe TikTok după ce a declarat că țara noastră este „periculoasă pentru fete”.

Lunavia, o tânără din China, stabilită în România Foto: instagram
Lunavia, creatoare de conținut activă pe TikTok, a povestit cum viața ei s-a schimbat de când s-a mutat în România și a explicat, într-un mod amuzant, de ce consideră că țara este „periculoasă”.

Potrivit acesteia, ospitalitatea românilor și preparatele tradiționale irezistibile au avut un impact direct asupra siluetei sale, potrivit libertatea. 

„România e o țară periculoasă pentru fete! Înainte să vin în România aveam 41 de kilograme. După două luni și jumătate în România, am 50 de kilograme”, a spus Lunavia într-un videoclip postat pe TikTok. 

„Ești prea slabă, mănâncă!”

Tânăra susține că, încă de la sosirea în România, oamenii din jur i-au spus constant că este prea slabă și au încurajat-o să mănânce mai mult, oferindu-i diverse preparate tradiționale.

„Da, România e periculoasă pentru fete. Nu din cauza criminalității, ci din cauza lui: hai! mănâncă!, ești prea slabă, mănâncă măi”, a mai spus ea în videoclip.

Într-un alt clip publicat pe TikTok, influencerița a subliniat că „nu consideră România o țară periculoasă din punct de vedere al siguranței publice.

Din contră, experiența ei a fost una pozitivă, inclusiv atunci când a circulat singură, noaptea, pe străzi.

„Dacă este România o țară, periculoasă? Nu, am fost în multe locuri din România și am mers pe stradă inclusiv noaptea târziu. Pot spune că e foarte sigur să mergi pe stradă, nu m-a tâlhărit nimeni, nu mi-a furat nimeni nimic din buzunare”, a afirmat Lunavia.

Mai mult, tânăra îi încurajează pe urmăritorii săi să viziteze România, pe care o consideră o destinație „subevaluată”.

De curând, tânăra a adoptat și o pisică pe care a botezat-o Doina. „I-am pus un nume românesc”, spune ea. 

„Chiar și dacă veți căuta pe internet veți vedea că au o rată a criminalității mai mică față de alte țări europene cum sunt Franța și Spania (…) România este una dintre țările subevaluate”, a mai precizat ea.

