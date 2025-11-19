Ucraina cere Moscovei 43 de miliarde de dolari despăgubiri climatice: „Rusia duce un război murdar”

Ucraina anunță la COP30, în Brazilia, că va solicita Rusiei compensații climatice în valoare de 43 de miliarde de dolari, argumentând că invazia a provocat pagube majore mediului, de la emisii masive de carbon până la distrugeri care vor afecta clima pe termen lung.

Ucraina intenționează să ceară oficial Rusiei despăgubiri climatice de 43 de miliarde de dolari pentru a finanța o reconstrucție „verde” a țării după război, a anunțat Kievul la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), desfășurată în Brazilia.

„În multe privințe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă”, a declarat marți, la un eveniment din Belem, ministrul adjunct al economiei, mediului și agriculturii, Pavlo Kartașov, potrivit Agerpres.

Oficialul a subliniat amploarea pagubelor produse de conflict: „Cantităţi uriaşe de combustibil ars, păduri pârjolite, clădiri distruse, beton şi oţel utilizate, toate aceste lucruri sunt în esenţă «carbon de conflict» şi au un cost climatic considerabil. Noi, în Ucraina, ne confruntăm direct cu brutalitatea, dar undele de şoc climatice ale acestei agresiuni se vor resimţi mult dincolo de graniţele noastre şi în viitor”.

Raportul care stă la baza cererii Ucrainei

Cererile Kievului se bazează pe un raport publicat în octombrie de Inițiativa privind Contabilizarea Gazelor cu Efect de Seră în Război (IGGAW), o platformă finanțată de guvern. Potrivit acestui document, invazia rusă a generat emisii globale echivalente cu 236,8 milioane de tone de dioxid de carbon.

Raportul arată că volumul emisiilor produse de conflict este comparabil cu totalul gazelor cu efect de seră emise într-un an de Austria, Ungaria, Cehia și Slovacia la un loc.

„Documentația noastră meticuloasă privind emisiile de carbon rezultate în urma invaziei Rusiei în Ucraina va sta la baza cererii de despăgubire a Ucrainei. Mecanismul pentru aceasta este stabilit în dreptul internaţional şi, odată depusă, Ucraina va fi prima ţară care va trage la răspundere o altă ţară pentru emisiile climatice provenite din război”, a explicat autorul principal al raportului, Lennard de Klerk.

Kievul pregătește cadrul pentru „însănătoșirea verde”

Ucraina a elaborat și un proiect de lege pentru a gestiona „însănătoșirea verde” a teritoriului afectat de război și pentru a atrage investiții internaționale. Totodată, autoritățile de la Kiev s-au angajat să se alinieze la politicile climatice ale Uniunii Europene.