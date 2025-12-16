Trupele rusești încercuite în Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, susțin ucrainenii. Moscova insistă că are controlul asupra orașului

Trupele rusești încercuite în orașul nord-estic Kupiansk primesc în continuare provizii limitate lansate din drone, iar unele dintre ele conțin steaguri mai degrabă decât alimente, a declarat luni un oficial ucrainean. De partea cealaltă, Moscova susține că deține controlul total asupra orașului.

Aproximativ 120 de soldați ruși prezenți în Kupiansk erau încă încercuiți luni, a declarat Viktor Tregubov, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Întrunite ale Ucrainei, pentru Kyiv Independent.

„La sfârșitul săptămânii trecute, serviciile noastre de informații au analizat aproximativ 40 de indicative de apel active pe canalele radio rusești din Kupiansk. De obicei, asta înseamnă un radio la trei, patru soldați. Așadar, estimăm că aproximativ 120 de soldați ruși rămân încercuiți”, a spus el.

Tregubov a confirmat că trupele rusești încercuite primesc în continuare unele provizii prin intermediul „podului aerian”.

„Da, faptul e confirmat. De fapt, au existat cazuri de-a dreptul ironice în care nu li se trimiteau alimente, ci steaguri, ca să le poată flutura și să pretindă că totul este sub control”, a spus el.

„Dronele lasă încărcături utile mici - alimente, apă sau obiecte simbolice - dar nu poți lansa din aer un soldat nou.”

Potrivit rapoartelor de pe front, pe 12 decembrie, forțele ucrainene au efectuat cu succes o operațiune în direcția Kupiansk, menită să stabilizeze frontul în urma eforturilor ofensive reînnoite ale Rusiei în zonă în ultimele luni.

Orașul, situat la 104 kilometri est de Harkov, este ținta unor atacuri rusești intensificate încă din toamnă, în contextul în care Moscova încearcă să recupereze teritorii pierdute în timpul contraofensivei Ucrainei din 2022.

Rusia susține că deține controlul asupra orașului

„Oraşul Kupiansk este sub controlul celei de a 6-a armate ruse”, a declarat pentru agenţia de presă rusă TASS Leonid Şarov, purtător de cuvânt al grupării militare ruse Zapad, desfăşurată în această zonă.

„Mici grupuri” de soldaţi ucraineni încearcă „în fiecare zi” să pătrundă în Kupiansk, a precizat el, insistând că „toate cartierele sunt sub controlul forţelor ruse”.

Moscova a anunțat prima dată cucerirea orașului în noiembrie.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean a publicat un video de la intrarea în oraș, după ce armata ucraineană a anunțat că a recucerit două localități din vecinătate, dar și a mai multor cartiere din acest oraș din nord-estul Ucrainei, un nod feroviar important din regiunea Harkov.