Video Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena”

Propagandistul rus Vladimir Soloviev a izbucnit din nou cu amenințări la adresa NATO, promițând să distrugă capitalele cheie ale Europei.

Kremlinul intensifică retorica agresivă față de NATO și Europa. Vladimir Soloviev, unul dintre principalii propagandiști ai regimului Putin, a vorbit despre distrugerea și cucerirea capitalelor europene.

„Încă o dată va trebui să distrugem Berlinul și să intrăm în acest oraș blestemat de Dumnezeu. Încă o dată va trebui să intrăm în Paris. Încă o dată va trebui să eliberăm Viena, dacă austriecii nu se vor răzgândi. Asta nu înseamnă că noi vrem asta, dar unul dintre principiile enunțate de comandantul nostru suprem este că, atunci când suntem obligați, noi acționăm. Nu ne judecați”, a spus propagandistul în emisiunea sa „Soloviev LIVE”.

Soloviev este finanțat direct de Kremlin și transmite sistematic tezele care i se dictează. Cuvintele sale reflectă linia oficială a Moscovei, menită să escaladeze frica și ostilitatea față de Occident în interiorul Rusiei.

În același timp, retorica belicoasă contrastează puternic cu starea reală a armatei ruse. În ciuda agresiunii îndelungate împotriva Ucrainei, trupele Federației Ruse nu sunt capabile, deja de patru ani, să cucerească în totalitate nici măcar regiunea Donețk. În acest context, discuțiile despre invadarea Berlinului, Parisului sau Vienei par complet rupte de realitate.