Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
Kaja Kallas avertizează: Utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina devine „din ce în ce mai dificilă”

Planul Uniunii Europene de a folosi activele suverane rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei devine „din ce în ce mai dificil”, a avertizat Kaja Kallas, premierul Estoniei.

Kaja Kallas avertizează asupra utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina FOTO:Profimedia
Kaja Kallas avertizează asupra utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina FOTO:Profimedia

Cea mai credibilă opțiune este împrumutul pentru reparații, iar la asta lucrăm”, a declarat Kallas înainte de reuniunea miniștrilor de externe ai UE de luni, la Bruxelles. „Nu am ajuns încă acolo și este din ce în ce mai dificil”, a precizat Kallas într-un interviu pentru Euractiv. Ea a precizat că oficialii Uniunii mai au doar câteva zile înainte de summitul crucial al liderilor de joi, unde speră să convingă Belgia să sprijine împrumutul, în ciuda opoziției ferme manifestate de această țară în ultimele luni.

Euroclear, un depozitar de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, deține majoritatea celor 210 miliarde de euro în active înghețate, ceea ce face Belgia un jucător cheie în negocieri. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a cerut în repetate rânduri UE să emită datorii comune susținute de bugetul pe termen lung al blocului pentru a sprijini Kievul, denunțând împrumutul ca fiind „fundamental greșit” și avertizând asupra riscurilor juridice și financiare ale acestuia.

Crește opoziția în rândul statelor membre

Vineri, Italia, Bulgaria și Malta au emis o declarație comună cu Belgia, îndemnând UE să exploreze „opțiuni alternative”, inclusiv emiterea de datorii comune, apeluri reluate și de Cehia în weekend. De asemenea, liderul pro-Moscova al Ungariei, Viktor Orbán, și liderul slovac Robert Fico s-au opus vehement folosirii activelor rusești pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei.

Kallas a subliniat însă că alte modalități de finanțare „nu sunt chiar eficiente”, mai ales că Orbán respinge orice încercare de a emite datorii comune pentru a acoperi deficitul bugetar al Ucrainei. Potrivit Comisiei Europene, Ucraina va rămâne fără fonduri în aprilie anul viitor și se confruntă cu un deficit total de finanțare bugetară și militară de 135 de miliarde de euro în 2026 și 2027.

Belgia, cheia deciziei politice

Din punct de vedere legal, emiterea de datorii comune necesită unanimitate în rândul celor 27 de state membre, în timp ce împrumutul pentru reparații poate fi aprobat cu o „majoritate calificată” de țări, reprezentând cel puțin 65% din populația blocului. Belgia cere garanții „independente” și „autonome” înainte de a-și da acordul.

Fără Belgia, cred că nu ar fi foarte ușor, deoarece dețin majoritatea activelor și cred că este important ca ei să fie de acord cu tot ceea ce facem”, a avertizat Kallas. Aceleași preocupări au fost exprimate și de miniștri precum Helen McEntee, din Irlanda: „Cred că este foarte important să lucrăm împreună și să rezolvăm orice preocupări pe care le-ar avea colegii”.

Între timp, alți miniștri, precum lituanianul Kęstutis Budrys, au susținut că „împrumutul pentru reparații nu este cea mai bună opțiune, ci singura opțiune pentru a mobiliza fonduri pentru nevoile Ucrainei”.

Ambasadorii UE urmează să se întâlnească luni la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de externe, pentru a discuta amendamentele Comisiei Europene la propunerea de împrumut, menite să răspundă preocupărilor Belgiei. În paralel, guvernele statelor membre au convenit să mențină pe termen nelimitat înghețarea activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunțat președinția daneză a Consiliului UE.

Europa

