Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Analiză Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și prăbușirea iminentă

Analize Adevărul
Publicat:

România profund ideologizată și polarizată navighează pe ape tulburi, iar implicațiile politice, geopolitice, economice și sociale sunt uriașe, avertizează politologul Paul Algică. Iar realitatea nu ne iartă — schimbările radicale care vor veni din punct de vedere social, democrafic și economic, toate strâns legate, îi vor obliga pe români să iasă din bula halucinației ideologice și propagandistice în care România este blocată, este convingerea politologului.

România a luat-o într-o direcție greșită. FOTO: Shutterstock
Politologul Paul Algică a prezentat la London School of Economics o poziție privind provocările pe care le ridică complexitatea și incertitudinea aduse de noile realități ale secolului 21 și a vorbit și despre soluții. Intrăm într-o nouă eră, iar implicațiile politice, geopolitice, economice și sociale sunt uriașe, avertizează Algică, într-o postare pe rețelele sociale.

„Realitățile sunt evidente: evoluțiile tehnologice, demografice, instituționale și culturale care se desfășoară concomitent vor amplifica masiv complexitatea fenomenelor sociale și vor genera probleme de guvernanță de o gravitate fără precedent. Intrăm într-o nouă eră, într-un teritoriu încă necartografiat. Implicațiile politice, geopolitice, economice și sociale sunt uriașe. Dacă până de curând reușisem să menținem un anumit echilibru în privința principiilor liberale de guvernare și a modelului de dezvoltare economică asociat instituțiilor secolului XX, astăzi suntem obligați să regândim radical atât arhitectura guvernanței, cât și strategiile de dezvoltare economică. În acest context, poziția pe care o susțin este, în primul rând, o delimitare de un ideologism naiv, tributar unei gândiri pe pilot automat de secol XX, care confunda eticheta cu realitatea”, spune Algică.

Ideologismul isteric a luat locul pragmatismului

El se declară împotriva ideologismului și a propagandei, ambele prezente la tot pasul în societatea românească și nu numai.

Pragmatism și adaptare, nu ideologism isteric propgandistic”, mai scrie el, după care adaugă: „În unele locuri — cum ar fi România — vedem un adevărat spectacol al inadecvării si retardulului intelectual-doctrinar ca patologie a gândirii strategice si de guvernanta: Vedem cum domină nu pragmatismul, ci o lectură fantasmagorică a realităților, potrivit căreia cheia momentului ar consta în confruntări ideologice gândite în parametri vetuști ai secolelor XIX și XX. Rezultatul este o diagnoză complet eronată a situației, un trogloditism intelectual impertinent. Se duc lupte semantico-ideologico-propagandistice -derivate din fantasme ale sincronismului naiv de secol 20- total paralele cu realitățile secolului 21. Dar realitatea este că lentilele conceptuale ale abordărilor de secol XX, sunt depășite. Pe baza lor nu obții o hartă a teritoriilor cu care ne vom confrunta. Cel mult vei obține o hartă falsă, care te va conduce direct în prăpastie”, mai spune Algică.

În perioada în care ideologia domnește, iar oamenii nu mai sunt capabili să gândească dincolo de linii pe care cred că și le-au trasat singuri, dar în realitate le-au fost trasate de politicieni și ideologi lipsiți de multe ori de etică, haosul este cuvântul de ordine.

„Până la urmă, realitatea vorbește și va continua să vorbească. Indiferent de fanteziile ideologice sau de fantasmele și etichetele vehiculate în acest univers paralel al retardului intelectual și doctrinar, indiferent unde se manifestă această senilitate ideologică de secol XX, Secolul 21 își are ritmurile și forțele sale, care împing sistemele politice, economice și culturale spre orizonturi noi, fără precedent”, adaugă politologul.

Găsim mereu vinovați pentru problemele noastre

Bula halucinației ideologice și propagandistice în care România este blocată se va sparge mai devreme sau mai târziu, crede Paul Algică.

Paul Algică. FOTO: Facebook
„A pune casa în ordine și a o pregăti de furtună”, mai scrie el, iar apoi completează: „În al doilea rând, ne place sau nu, realitatea acestor trenduri ne va obliga — mai devreme sau mai târziu — să ieșim din bula halucinației ideologice și propagandistice în care România este blocată. Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai bine. La un moment dat vom fi nevoiți să înțelegem că tot ceea ce se întâmplă nu este rezultatul voinței unei persoane, al unui grup sau al unei conspirații. Este un proces social vast și profund, în care forțe tehnologice, economice, geopolitice și culturale se ciocnesc într-o fricțiune mega-istorică. Oricât de isteric am striga „Trump, Putin, Rusia, SUA sau China”, realitatea are propriile ei legi de mișcare — la care fie ne adaptăm, fie pierim bolborosind baliverne propagandistice si trogloditisme isterizante”, consideră el.

Finalmente, crede politologul, românii vor înțelege că dincolo de marile puteri care pot sau nu să ne ajute sau să ne facă rău, contează în realitate ceea ce facem noi înșine. Iar speranța că cineva ne va salva și va face ceea ce trebuie să facem noi în locul nostru este o himeră.

„Vom înțelege, mai devreme sau mai târziu, că în măsura în care va exista o salvare sau o modalitate de a ieși din imensele probleme cu care ne vom confrunta, aceasta nu va veni nici de la Uniunea Europeană, nici de la Statele Unite, nici de la China, nici de la Rusia și nici de la Turcia. Această salvare sau capacitate de navigare colectivă va proveni doar din resursele interne ale statului și societății românești si capacitătile lor de organizare. Cu cât acest adevăr fundamental este scos mai repede din umbra halucinațiilor propagandistico-isterico-ideologice cu care opinia publică și decidenții români se autoamăgesc, își fură singuri căciula și se isterizează, cu atât mai bine”, susține Algică.

O nouă direcție

El consideră că România trebuie să treacă printr-o schimbare de paradigmă.

Reorientarea către întărirea sistemelor naționale de guvernanță nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Și nu doar pentru România: aceasta este regula tuturor sistemelor de guvernanță care au supraviețuit și încă funcționează la începutul acestui secol și mileniu. Această concluzie derivă din tendințe demografice, economice, statistice, instituționale și tehnologice obiective — nu din speculații ideologice. În prezent, nu există soluții generalizabile și validate pentru gradul de complexitate și incertitudine cu care se vor confrunta statele și societățile lumii. Prin urmare, prioritatea absolută a oricărei entități de guvernanță trebuie să fie dezvoltarea unor capacități robuste de reacție, adaptare și învățare într-un mediu dominat de complexitate și imprevizibilitate. Vorbim aici despre termenul mediu, pentru că pe termen lung — ca să-l cităm pe Keynes în varianta pesimistă, „suntem cu toții morți” — iar în varianta optimistă a înțelepciunii populare: „Dumnezeu cu mila”, mai scrie el.

În atare situație, Paul Algică vede pentru România patru priorități structurale esențiale. Aceste patru direcții ar trebui urmate, consideră el, pentru a ieși din situația complicată în care se găsește România. Prima și poate cea mai importantă, dar căreia autoritățile și guvernele nu i-au dat niciodată nici măcar o minimă importanță ține de reformarea sistemului de educație.

Ce soluții am avea

„Reformarea sistemului de educație și învățământ, astfel încât acesta să dezvolte competențe cognitive, tehnice și etice adaptate noilor realități tehnologice și sociale, și nu reflexe ideologice de secol trecut. Este absolut esențial: în epoca informației, sistemul de educație si cercetare este echivalentul industrializării în epoca modernizării. Dacă nu ai acest fundament, nu exiști”, punctează Algică.

A doua direcție ține de pregătirile ce ar trebui făcute pentru a face față șocurilor ce vor urma și care vor afecta viața românilor în aproape toate aspectele.

„Consolidarea sistemului de protecție socială și a plasei de siguranță, în paralel cu flexibilizarea și intensificarea capacității de inovare a economiei, pentru a face față șocurilor ce vor afecta piața muncii, structura profesională și dinamica demografică”, subliniază Algică.

A treia direcție, în viziunea lui Paul Algică, este modernizarea administrației publice și a mecanismelor de guvernanță, atât la nivel local, cât și la nivel național, pentru a crește capacitatea statului de a reacționa, de a învăța și de a se adapta rapid într-un mediu în permanentă schimbare. În fine, cea de-a patra, dar nu mai puțin importantă direcție ar fi, confirm lui Paul Algică „Întărirea sistemului de identitate colectivă, de semnificație și sens, care va deveni în anii ce urmează pivotul rezilienței și adaptării — atât individuale, cât și comunitare — în fața transformărilor tehnologice, economice și culturale globale”.

Vestea proastă este că deocamdată societatea, românii în general, nu par să fie pregătiți pentru a conștientiza aceste lucruri și se lasă în continuare conduși de activiști și propagandiști oportuniști.

„Acestea sunt fundațiile fără de care niciun stat sau societate nu va putea rezista presiunii istorice care se apropie. Le înțelegem sau nu le înțelegem. Dacă le înțelegem, atunci acest lucru ar trebui să fie vizibil imediat în priorități, în modul de gândire și în modul de abordare. Deocamdată, nu pare că am ajuns să înțelegem… Suntem inca in epoca trogloditismului intelectual si ideologic”, încheie Paul Algică.

Cine este Paul Algică

Paul Algică este doctor în ştiinte politice (Indiana University, Bloomington), în economie (ASE Bucuresti) şi în sociologie (Universitatea din Bucureşti). Este cercetător şi cadru didactic la James Buchanan Center for Political Economy, George Mason University, şi fellow la Hudson Institute, Washington DC. A predat la SNSPA, Bucureşti, şi a funcţionat ca expert şi consultant atât pentru organisme internaţionale precum Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite, Banca Mondială şi United States Agency for International Development, cât şi pentru sectorul privat, lucrând pentru companii de consultanţă internaţională precum Booz Allen Hamilton.

pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
