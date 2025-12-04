Video Groază pe autostradă. Un livrator Glovo a fost lovit de un șofer drogat și târât trei kilometri pe capota mașinii

Un șofer fără permis, sub influența drogurilor, a lovit un curier Glovo pe o autostradă din Spania și a continuat să circule cu el agățat de capotă până când poliția a reușit să intervină.

Sursa video: X

Incidentul șocant a avut loc pe drumul de acces A-7, în apropierea centrului comercial Puerta Europa, pe direcția către Málaga. Mai mulți șoferi au alertat serviciile de urgență, semnalând prezența unei dubițe care circula cu un motociclist prins de capotă.

Potrivit surselor poliției, sâmbătă, la ora 12.00, o dubă Mercedes Citan a lovit motocicleta șoferului de livrare în timp ce acesta încerca să intre pe autostradă. Motociclistul a căzut pe partea din față a vehiculului, iar șoferul dubiței a continuat să meargă câteva sute de metri, fără să oprească, scrie publicația Libertad Digital.

Martorii au înregistrat imagini video care arată cum dubița accelerează și frânează brusc, depășind alte vehicule.

La una dintre opririle bruște, victima cade pe asfalt și este lovită din nou de vehicul.

Filmările au fost distribuite pe rețelele sociale și preluate de mai multe instituții media locale. Cursa nebună s-a încheiat lângă semaforul din cartierul La Granja, acolo unde polițiștii locali au reușit să intercepteze dubița înainte ca aceasta să părăsească municipiul.

Șoferul a fost arestat. Acesta nu avea permis de conducere și a fost testat pozitiv la consumul de droguri.

Victima a fost transportată la spital.