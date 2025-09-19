Un șofer român de camion, drogat, scos cu forța din cabină și imobilizat de polițiști în Germania după ce a provocat un accident

Un șofer român de camion, aflat sub influența substanțelor interzise, a provocat un accident pe un drum federal din Waren an der Müritz, Germania, polițiștii fiind nevoiți să-l scoată cu forța din cabină și să-l imobilizeze la sol.

În noaptea de joi, 18 septembrie 2025, la ora 03:45, pe șoseaua federală 192 din apropierea localității Waren an der Müritz, un camion condus de un șofer român de 40 de ani a pătruns pe contrasens și a lovit violent un autoturism care circula regulamentar.

La bordul mașinii se aflau doi cetăţeni germani, ambii în vârstă de 59 de ani. În urma impactului, pasagerul a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital, în timp ce șoferul autoturismului a scăpat nevătămat.

Imediat după accident, poliția a ajuns la fața locului și a constatat că șoferul român se afla într-o „stare psihică excepțională”, notează Bild.

Potrivit poliţiştilor germani, acesta era extrem de agitat și incoerent, motiv pentru care agenții de ordine au fost obligați să intervină în forță, aşa că l-au scos din cabină cu forţa, l-au trântit la pământ și l-au imobilizat, pentru a-l linişti.

La faţa locului românului i s-a făcut un prim test antidrog, care a ieşit pozitiv, confirmând astfel suspiciunea autorităţilor că bărbatul consumase substanțe interzise. Deși nu a suferit răni vizibile în urma coliziunii, el a fost transportat la spital, sub escorta poliției, unde urmează să-i fie reoltate probe biologice.

Accidentul s-a soldat daune majore, şi camionul condus de român şi autoturismul lovit de acesta fiind grav avariate, iar traficul pe drumul federal 192 a fost complet blocat timp de aproape trei ore. Abia în jurul orei 06:30 circulația a fost reluată, după ce camionul a fost tractat de la locul impactului.

Poliția a estimat pagubele materiale la aproximativ 40.000 de euro.