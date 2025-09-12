Șofer beat și drogat din Bistrița, acuzat de tentativă de omor după ce a lovit cinci persoane și a fugit de la locul faptei

Un bărbat de 34 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv după ce a intrat cu mașina într-un grup de cinci tineri, în fața unei discoteci din comuna Chiuza. Beat şi drogat, nici măcar nu a oprit să vadă care este starea victimelor sale.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 6/7 septembrie, în apropierea unei discoteci din comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, unde bărbatul de 34 de ani a încercat să facă drifturi cu spatele în parcate, dar a intrat cu maşina într-un grup de tineri, momentul fiind surprins de camerele de supraveghere a traficului.

Potrivit anchetatorilor, șoferul petrecuse şi el în discoteca din localitate, unde consumase cantități mari de alcool. Înainte de a pleca spre casă, acesta a încercat să efectueze drifturi cu spatele în parcarea din fața localului, însă a pierdut controlul volanului și a lovit mai mulți tineri aflați acolo.

Cele cinci victime au fost transportate la spital, unde medicii au constatat că suferiseră leziuni care necesită între 5 și 10 zile de îngrijiri medicale, dar care nu le pun viața în pericol, notează GazetadeSud.

Deși a rănit cinci persoane, şoferul nu a oprit pentru a verifica starea acestora și și-a continuat deplasarea. La scurt timp, însă, el a pierdut din nou controlul mașinii și a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului.

La fața locului, bărbatul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, testul antidrog a semnalat prezența unor substanțe psihoactive, iar ulterio, analizele toxicologice au confirmat că acesta consumase atât alcool, cât și droguri.

Având în vedere circumstanțele – conducerea sub influența alcoolului și a drogurilor, numărul persoanelor rănite și faptul că șoferul nu a acordat primul ajutor, procurorii l-au încadrat pe bărbat la infracțiunea de tentativă de omor.

Inițial, şoferul băut şi drogat la volana fost reținut pentru 24 de ore, pentru ca apoi judecătorii să dispună arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul a contestat măsura, însă în prezent se află în continuare în arest preventiv.