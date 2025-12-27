search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia extinde inderdicția privind exporturile de benzină pentru a stabiliza piața internă

0
0
Publicat:

Guvernul rus a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind exporturile de benzină şi alţi combustibili.

Rusia extinde inderdicția privind exporturile de benzină/FOTO: Shutterstock
Rusia extinde inderdicția privind exporturile de benzină/FOTO: Shutterstock

Producătorii direcți, precum Rosneft și Gazprom Neft, pot continua exporturile, iar acordurile bilaterale guvernamentale sunt exceptate, potrivit Agerpres.

Decizia, anunțată de vicepremierul Alexander Novak, vine pe fondul cererii ridicate din sezonul rece și al afectării unor rafinării în urma atacurilor recente asupra infrastructurii petroliere.

Extinderea face parte dintr-o serie de măsuri protecţioniste pe care Moscova a început să le implementeze în martie 2024. Interdicţia a fost extinsă de câteva ori în 2025 pentru a atenua efectele sancţiunilor şi a presiunilor industriei apărării asupra sectorului energiei.

Restricţiile anunţate sâmbătă scot la lumină provocările cu care se confruntă guvernul de la Moscova, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, într-o mişcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum şi aprovizionarea cu combustibil a frontului.

Rafinăriile au fost o ţintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a ţiţeiului cu cel puţin 7%. Această situaţie a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piaţa rusă.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
mediafax.ro
image
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Darul primit la nuntă sau botez intră la impozitare? Explicațiile ANAF pentru români
playtech.ro
image
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Donald Trump pune piciorul în prag între Ucraina și Rusia: Zelenski nu are nimic până nu aprob eu
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit