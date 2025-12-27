Rusia extinde inderdicția privind exporturile de benzină pentru a stabiliza piața internă

Guvernul rus a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, extinderea până în 28 februarie 2026 a interdicţiei temporare privind exporturile de benzină şi alţi combustibili.

Producătorii direcți, precum Rosneft și Gazprom Neft, pot continua exporturile, iar acordurile bilaterale guvernamentale sunt exceptate, potrivit Agerpres.

Decizia, anunțată de vicepremierul Alexander Novak, vine pe fondul cererii ridicate din sezonul rece și al afectării unor rafinării în urma atacurilor recente asupra infrastructurii petroliere.

Extinderea face parte dintr-o serie de măsuri protecţioniste pe care Moscova a început să le implementeze în martie 2024. Interdicţia a fost extinsă de câteva ori în 2025 pentru a atenua efectele sancţiunilor şi a presiunilor industriei apărării asupra sectorului energiei.

Restricţiile anunţate sâmbătă scot la lumină provocările cu care se confruntă guvernul de la Moscova, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, într-o mişcare de a reduce fluxul de petrodolari în vistieria Kremlinului, precum şi aprovizionarea cu combustibil a frontului.

Rafinăriile au fost o ţintă majoră pentru atacurile recente, ducând la o scădere a ratelor de procesare a ţiţeiului cu cel puţin 7%. Această situaţie a agravat, la rândul său, criza de combustibili de pe piaţa rusă.