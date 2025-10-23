Un livrator Glovo a fost bătut de un client furios. Atacatorul fusese eliberat recent după o condamnare pentru tentativă de omor

Un bărbat eliberat din închisoare la începutul anului, după o condamnare de peste șase ani pentru tentativă de omor, a fost arestat din nou pentru că a bătut un livrator Glovo.

Agresorul are o condamnare de 6 ani şi 8 luni închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat din închisoare în luna ianuarie, transmite Agerpres.

"La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în Sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8 - 9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale", anunţă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit sursei citate, la data de 22.10.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 22.10.2025

Cazul nu este singular. În august, un alt livrator — originar din Bangladesh — a fost atacat pe stradă de un bărbat care l-a lovit și l-a insultat. Agresorul a fost trimis în judecată pentru violență și propagare de simboluri fasciste.

De asemenea, în luna septembrie, un bărbat de 51 de ani din Capitală a fost reținut de polițiști după ce a furat scuterul și 600 de lei de la un livrator. Incidentul a avut loc pe 13 septembrie, în Sectorul 2, iar suspectul a fost prins abia pe 9 octombrie.