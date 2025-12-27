Video Carambol uriaș în Japonia, pe o autostradă înzăpezită. Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, într-un grav accident rutier produs pe autostrada Kan-Etsu, în orașul Minakami, Japonia. În carambol au fost implicate 67 de vehicule, iar 20 dintre ele au fost cuprinse de flăcări. Accidentul a avut loc la începutul vacanței de Anul Nou, pe fondul condițiilor meteo severe.

→ Imaginea 1/4: Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat

Potrivit autorităților, o femeie de 70 de ani, din Tokyo, a murit în autoturismul în care se afla. Ulterior, anchetatorii au descoperit și un corp carbonizat pe scaunul șoferului unui camion care a ars complet.

Coliziune între două camioane, urmată de un incendiu de proporții

Poliția rutieră din prefectura Gunma a anunțat că accidentul a fost declanșat de o coliziune între două camioane, pe o porțiune a autostrăzii din Minakami, localitate aflată la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo, relatează News.ro.

Sursa video: X/ @volcaholic1

Impactul a blocat circulația, iar șoferii care veneau din spate nu au mai putut frâna din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă. În scurt timp, a izbucnit un incendiu care s-a extins rapid și a cuprins aproximativ 20 de vehicule. Unele mașini au fost distruse complet de flăcări.

Echipajele de intervenție au reușit să stingă incendiul abia după șapte ore, au precizat autoritățile.

Sursa video: Facebook/ Suburban Control Centre

Ninsori abundente și restricții de trafic

În regiunea Minakami era în vigoare, vineri seara, o avertizare de ninsori puternice. Accidentul s-a produs într-o perioadă în care mulți japonezi își încep concediile de sfârșit de an și de Anul Nou, iar traficul este intens.

Mai multe porțiuni ale autostrăzii Kan-Etsu au fost închise pentru desfășurarea anchetei, evacuarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.