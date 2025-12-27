search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Carambol uriaș în Japonia, pe o autostradă înzăpezită. Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule

0
0
Publicat:

Cel puțin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, dintre care cinci grav, într-un grav accident rutier produs pe autostrada Kan-Etsu, în orașul Minakami, Japonia. În carambol au fost implicate 67 de vehicule, iar 20 dintre ele au fost cuprinse de flăcări. Accidentul a avut loc la începutul vacanței de Anul Nou, pe fondul condițiilor meteo severe.

Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat
Imaginea 1/4: Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat
Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat
Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat
Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat
Doi morți și 26 de răniți după un accident cu 67 de vehicule pe o autostradă înzăpezită FOTO: X/ @TrueCrimeUpdat

Potrivit autorităților, o femeie de 70 de ani, din Tokyo, a murit în autoturismul în care se afla. Ulterior, anchetatorii au descoperit și un corp carbonizat pe scaunul șoferului unui camion care a ars complet.

Coliziune între două camioane, urmată de un incendiu de proporții

Poliția rutieră din prefectura Gunma a anunțat că accidentul a fost declanșat de o coliziune între două camioane, pe o porțiune a autostrăzii din Minakami, localitate aflată la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo, relatează News.ro.

Sursa video: X/ @volcaholic1

Impactul a blocat circulația, iar șoferii care veneau din spate nu au mai putut frâna din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă. În scurt timp, a izbucnit un incendiu care s-a extins rapid și a cuprins aproximativ 20 de vehicule. Unele mașini au fost distruse complet de flăcări.

Echipajele de intervenție au reușit să stingă incendiul abia după șapte ore, au precizat autoritățile.

Sursa video: Facebook/ Suburban Control Centre

Ninsori abundente și restricții de trafic

În regiunea Minakami era în vigoare, vineri seara, o avertizare de ninsori puternice. Accidentul s-a produs într-o perioadă în care mulți japonezi își încep concediile de sfârșit de an și de Anul Nou, iar traficul este intens.

Mai multe porțiuni ale autostrăzii Kan-Etsu au fost închise pentru desfășurarea anchetei, evacuarea vehiculelor avariate și curățarea carosabilului. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
mediafax.ro
image
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Calcul pensie parțială: exemple clare pentru diferite stagii de cotizare
playtech.ro
image
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i spune lui tata”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Apă GRATIS pentru români! Ce prevede legea
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit