Un şofer român a distrus cu TIR-ul un monument istoric din Spania, vechi de peste două secole

Un șofer român de TIR a distrus parțial un monument istoric din Spania, vechi de peste 240 de ani. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar a afectat grav una dintre cele mai importante structuri istorice ale orașului Algeciras.

Un şofer român, care conducea un TIR înmatriculat în Galați, este acuzat că a distrus o parte din apeductul istoric El Cobre, aflat în orașul spaniol Algeciras, în apropiere de Gibraltar.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 7:30, când românul a încercat să treacă cu TIR-ul încărcat cu marfă pe sub una dintre arcadele monumentului, fără să observe limita de înălțime impusă.

Impactul puternic a provocat prăbușirea unei porțiuni din structura de piatră, veche de peste două secole. Deși nu au existat victime, pagubele materiale sunt considerabile, iar o parte a monumentului a fost complet distrusă.

Potrivit publicației spaniole El País, apeductul El Cobre datează din anul 1783 și este una dintre emblemele orașului Algeciras. Construit în secolul al XVIII-lea pentru a asigura alimentarea cu apă a localității, apeductul face parte din patrimoniul protejat al regiunii Andaluzia, fiind clasificat drept monument de gradul II.

Imaginile surprinse la scurt timp după accident înfăţişează o scenă dezolantă: blocuri masive de piatră prăbușite pe carosabil și camionul românesc rămas blocat sub arcadă.

Autoritățile locale au intervenit imediat la fața locului şi au fost trimişi experți în urbanism și patrimoniu cultural să evalueze daunele suferite de apeduct, considerat o piesă valoroasă de arhitectură istorică.

Primăria din Algeciras a emis un comunicat oficial prin care a anunțat că au fost deja activate mecanismele administrative pentru restaurarea monumentului, iar lucrările vor începe „cât mai curând posibil”.

„Vom cere ca toți cei responsabili pentru aceste evenimente să fie trași la răspundere. Structura va fi restaurată integral, iar costurile vor fi acoperite prin mijloacele legale disponibile”, a declarat primarul José Ignacio Landaluce.

Apeductul El Cobre face parte dintr-un complex mai amplu, Apeductul Algeciras, construit în perioada de refacere a orașului, după plecarea populației spaniole din Gibraltar.

De subliniat că monumentul a mai fost avariat și în anii 1980, tot în urma unei coliziuni cu un camion de mare tonaj. De această dată, însă, daunele par mult mai serioase, iar autoritățile locale au cerut sprijin din partea specialiștilor în restaurare pentru a readuce monumentul la forma sa originală, fără a-i afecta autenticitatea istorică.