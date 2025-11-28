Video Șofer beat și drogat, implicat într-un accident violent la ieșirea din Tecuci. Trei persoane au ajuns la spital

Un șofer aflat sub influența alcoolului și a drogurilor a provocat, joi seară, un accident grav la ieșirea din Tecuci spre Munteni. Mașina acestuia a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un autoturism care circula regulamentar, impactul puternic răsturnând una dintre mașini pe carosabil.

Accidentul s-a produs în condiții de ploaie torențială și drum alunecos. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje ISU Galați, inclusiv descarcerarea, paramedici SMURD, ambulanțe ale Serviciului Județean și polițiști de la Rutieră.

Trei persoane au fost transportate la spital, însă, potrivit medicilor, rănile nu le pun viața în pericol.

Verificările preliminare arată că șoferul vinovat avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat și a fost testat pozitiv la cannabis.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea modului exact în care s-a produs accidentul.