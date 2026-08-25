„Germania este sub amenințare”, susține cancelarul Merz după incidentele cu drone depistate în apropierea aeroportului din Leipzig

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, 25 august, că țara este „sub amenințare”, după ce o a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului din Leipzig.

Friedrich Merz Foto: Profimedia

„Atacul cu drone din Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania a intrat într-o măsură tot mai mare în atenția unor atacatori care folosesc metode hibride”, a declarat Merz înaintea reuniunii guvernului german de la Neuhardenberg, potrivit Politico.

La începutul lui august, autoritățile germane au descoperit o dronă pe platforma aeroportului Leipzig/Halle. Aparatul avea atașată o substanță necunoscută, dotată cu un detonator, iar anchetatorii au considerat că ar putea fi vorba despre un dispozitiv exploziv.

Ca urmare a prezenței aparatului pe aeroport, traficul aerian a fost suspendat imediat, iar zborurile au fost redirecționate. Serviciile de informații americane, citate de Wall Street Journal (WSJ) spun că drona ar aparține probabil Rusiei.

Cu toate acestea, autoritățile germane nu au stabilit încă cine a lansat presupusul atac.

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a catalogat incidentul drept un posibil „scenariu de atac hibrid”, în contextul în care drone suspecte au perturbat în trecut activitatea unor aeroporturi europene.

La două zile după incident, mai multe drone au fost detectate și deasupra unei baze militare germane din Mechernich.

Politico mai notează că Guvernul lui Merz încearcă să ofere serviciilor germane de informații mai multă libertate de acțiune pentru a contracara amenințările venite din partea unor adversari precum Rusia.

Nivelul de securitate al Germaniei s-a „deteriorat semnificativ” de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin, în februarie 2022, potrivit unui raport al serviciilor germane de informații publicat anul trecut.

Spionii care lucrează pentru serviciul german de informații externe, BND, ar putea desfășura acte de sabotaj și operațiuni cibernetice ofensive în baza unor reforme propuse