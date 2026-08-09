Serviciile de informații americane cred că drona cu explozibili găsită pe un aeroport german ar aparține Rusiei

O dronă echipată cu explozibili, descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, ar aparține probabil Rusiei, potrivit unor informații ale serviciilor de informații americane citate de The Wall Street Journal.

Informațiile apar la câteva zile după ce o dronă încărcată cu explozibili ar fi vizat un avion cargo ucrainean care transporta muniție, pe aeroportul Leipzig/Halle, în noaptea de 4 august, potrivit presei germane.

Zborurile de pe aeroport au fost suspendate în cursul nopții de 5 august, după ce a fost observată o „dronă modificată”. Aparatul a fost găsit ulterior în apropierea unui avion de transport Antonov An-124 al companiei ucrainene Antonov Airlines. În aceeași perioadă, un al doilea „obiect zburător neidentificat” s-a ciocnit cu un avion cargo DHL care ateriza.

Autoritățile germane investighează în continuare incidentul în care a fost implicată cea de-a doua dronă, potrivit The Wall Street Journal.

Informațiile privind incidentul apar în contextul în care serviciile de informații americane au emis noi avertismente că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să provoace un stat NATO printr-un atac limitat, posibil chiar din această toamnă, relatează publicația americană.

Potrivit The Wall Street Journal, oficialii de la Washington considerau anterior că un atac asupra unui aliat NATO era puțin probabil, în condițiile în care Rusia era concentrată asupra războiului din Ucraina. Noua evaluare a serviciilor americane se aliniază unor avertismente similare formulate în ultimele luni de oficiali europeni.

Citând rapoarte ale poliției, publicația germană Süddeutsche Zeitung a relatat că avionul Antonov Airlines transporta din Franța către Leipzig un tip nespecificat de muniție militară. Muniția se afla încă la bord în momentul în care drona a fost descoperită.

Potrivit aceleiași publicații, drona transporta și Semtex, un exploziv de uz militar. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine s-a aflat în spatele presupusului atac.

Patru avioane cargo ucrainene se aflau pe aeroport în momentul incidentului

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a descris incidentul, pe 5 august, drept un „scenariu de atac hibrid”. El nu a acuzat în mod direct Rusia, însă Kremlinul este acuzat de mai mulți ani că desfășoară operațiuni hibride menite să destabilizeze state europene.

„Amenințările reprezentate de drone, inclusiv amenințările hibride, sunt ceva cu care ne-am confruntat și în trecut. Faptul că o dronă înarmată cu explozibili se află însă pe teritoriul unui aeroport reprezintă un nou tip de amenințare”, a declarat Dobrindt.

Incidentele în care au fost implicate drone suspectate că ar avea legături cu Rusia au perturbat în mod repetat activitatea aeroporturilor din Europa, provocând suspendarea sau redirecționarea unor zboruri.

Aeroportul Leipzig/Halle a servit drept bază pentru Antonov Airlines, compania ucraineană de transport aerian, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. Potrivit publicației germane Bild, patru avioane cargo ucrainene se aflau pe aeroport în momentul incidentului.

Drone suspecte au fost observate și în apropierea unor baze militare europene. Un astfel de incident a avut loc în Germania la doar două zile după descoperirea dronei de pe aeroportul Leipzig/Halle.

Pe 7 august, mai multe drone au fost detectate deasupra unei baze militare din orașul Mechernich, în vestul Germaniei, a confirmat un oficial al Bundeswehr, armata germană.

Presa germană a relatat ulterior că în această bază lucrează specialiști responsabili de întreținerea și repararea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Armata germană ar numi această bază „Șantierul Patriot”.

Sistemul Patriot, produs în Statele Unite, reprezintă una dintre componentele esențiale ale apărării Ucrainei împotriva atacurilor aeriene ruse. Este, de asemenea, considerat singurul sistem capabil să intercepteze în mod fiabil rachetele balistice rusești, care lovesc în prezent orașele ucrainene de mai multe ori pe săptămână.