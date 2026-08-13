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Amenințarea dronelor: unde dă greș protecția Germaniei

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Apărarea împotriva dronelor este o prioritate pentru guvernul federal. Însă incidentul cu drona încărcată cu explozibil de pe aeroportul din Leipzig arată că există încă deficiențe considerabile.

O dronă interceptoare urmărește o dronă mică pentru a o captura cu o plasă
O dronă interceptoare urmărește o dronă mică pentru a o captura cu o plasă

Cum a putut o dronă încărcată cu explozibil să pătrundă nestingherită și să rămână neobservată timp de mai multe ore pe aeroportul Leipzig/Halle? Incidentul petrecut săptămâna trecută arată că apărarea Germaniei împotriva dronelor este încă departe de nivelul la care ar trebui să fie.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (membru al formațiunii conservatoare bavareze Uniunea Creștin-Socială, CSU) a transformat apărarea împotriva dronelor într-o prioritate personală. Politicianul a vorbit despre un ”scenariu de atac hibrid”, în spatele căruia suspectează ”puteri străine”. Suspiciunile se îndreaptă spre Rusia, mai ales că drona ar fi fost găsită în apropierea unui avion ucrainean de transport Antonov. Parchetul Federal a preluat ancheta.

Peste o mie de drone suspecte în 2025

Faptul că drona era încărcată cu explozibil și a putut ajunge pe aeroport reprezintă un nou nivel al amenințării. În general însă, pericolul reprezentat de drone nu este nou. De ceva vreme, în Germania se înmulțesc cazurile de drone observate deasupra aeroporturilor și porturilor, instalațiilor industriale și obiectivelor militare. În 2025, Oficiul Federal al Poliției Criminale (BKA) a înregistrat peste o mie de zboruri suspecte cu drone.

În octombrie anul trecut, dronele au paralizat timp de mai multe ore traficul aerian la München, iar numeroși pasageri au rămas blocați în așteptarea reluării zborurilor. Protecția împotriva dronelor pe aeroporturile germane nu este suficientă, avertizează expertul în securitate Nico Lange, într-o discuție cu DW: ”Nu dispunem de rețelele de senzori și de fasciculele de senzori necesare pentru a detecta toate tipurile de drone, în special dronele care zboară la joasă altitudine și cu viteză redusă”.

Și UAV DACH, o importantă asociație profesională europeană din domeniul aviației fără pilot, atrage atenția că "faptul că o dronă a putut ajunge neobservată pe platforma aeroportului și a fost descoperită acolo mai degrabă întâmplător arată unde se află miezul problemei”, comentează, pe marginea celui mai recent incident, Gerald Wissel, președintele asociației. 

Aeroportul Leipzig este un centru de tranzit și pentru echipamente militare transportate în Ucraina
Aeroportul Leipzig este un centru de tranzit și pentru echipamente militare transportate în Ucraina


Organizația cere ”crearea unei imagini operative în timp real a situației din spațiul aerian inferior, precum și identificarea electronică obligatorie a tuturor participanților la traficul aerian prin ADS-L”. ADS-L este un sistem radio care face dronele vizibile electronic în spațiul aerian.

Noi instituții ar urma să rezolve problema

Multă vreme, în Germania s-au făcut puține progrese în privința apărării împotriva dronelor. Ministrul de Interne Dobrindt vrea să remedieze situația prin înființarea unor noi instituții. Astfel, în decembrie a creat la Berlin ”Centrul comun de apărare împotriva dronelor” (GDAZ). Acolo sunt reunite, non-stop, pentru o analiză operativă comună, date ale Poliției Federale, polițiilor de land, serviciilor de informații și armatei. Însă incidentul de pe aeroportul din Leipzig arată că nici un centru nou nu ajută prea mult, de vreme ce o dronă periculoasă nu poate fi detectată și neutralizată pe un aeroport important.

Ministrul federal de Interne Alexander Dobrindt vrea să continue extinderea capacităților de apărare
Ministrul federal de Interne Alexander Dobrindt vrea să continue extinderea capacităților de apărare


Dronele se deplasează cu viteze mari. Prin urmare, decizia privind contramăsurile trebuie luată în câteva minute. Lucrurile sunt îngreunate de împărțirea competențelor în Germania. Atunci când o dronă își ia zborul, cazul ține inițial de poliția landului respectiv. Germania are 16 landuri, aceasta însemnând 16 autorități regionale de poliție. Abia când drona se deplasează deasupra unui aeroport important sau a infrastructurii feroviare poate interveni Poliția Federală.

Competențele neclare îngreunează apărarea

Experții în securitate și opoziția din Bundestag cer de mai multă vreme ca responsabilitățile să fie reglementate clar și reunite. ”Haosul competențelor în apărarea împotriva dronelor reprezintă un pericol substanțial pentru securitatea noastră internă”, critică politiciana Verzilor Irene Mihalic, ea însăși polițistă de profesie.

Coordonarea apărării împotriva dronelor ar trebui să revină Poliției Federale, cer, printre alții, Verzii. În structura acestei instituții funcționează, din decembrie 2025, o nouă unitate specială pentru apărarea împotriva dronelor. După incidentul de pe aeroportul Leipzig/Halle, ministrul Dobrindt vrea să o extindă. Inițial erau prevăzute 130 de posturi în patru centre. Pe viitor ar urma să fie 300 de angajați în opt centre, pentru a se putea ajunge ”rapid și flexibil la fața locului, atunci când este nevoie”, potrivit Ministerului de Interne.

Cine are voie să doboare o dronă în Germania?

Ca de atâtea ori după evenimente dramatice, și acum au reapărut apelurile la intervenția armatei. Bundeswehrul ar trebui folosit pentru apărarea împotriva dronelor pe aeroporturi, cere, de pildă, premierul landului Schleswig-Holstein, Daniel Günther (membru al Uniunii Creștin-Democrate, CDU, de guvernământ). Ministerul Apărării a respins imediat ideea. Pe de o parte, din cauza cadrului juridic în vigoare, potrivit căruia poliția este responsabilă în Germania pentru securitatea internă.

Unitatea Poliției Federale germane de combatere a dronelor a devenit operațională în decembrie 2025
Unitatea Poliției Federale germane de combatere a dronelor a devenit operațională în decembrie 2025


Pe de altă parte, protejarea propriilor obiective, cu ”zeci de mii de kilometri de garduri”, reprezintă deja o provocare pentru Bundeswehr, a explicat un purtător de cuvânt al ministerului. Protejarea suplimentară, non-stop, a infrastructurii civile ”ar proclama o falsă siguranță pe care nu o vom putea asigura niciodată”.

În caz de urgență, însă, poliția poate solicita sprijin administrativ din partea Bundeswehr pentru apărarea împotriva dronelor. Pentru a clarifica situația juridică în această privință, Legea securității aeriene a fost modificată în martie. Noua formă permite, în premieră, Bundeswehrului să doboare drone și în afara propriilor obiective, însă numai dacă astfel poate fi prevenit ”un accident deosebit de grav”.

Aeroporturile, încă insuficient protejate

Și în privința dotărilor tehnice pentru apărarea împotriva dronelor mai sunt multe de făcut. ”S-a anunțat cu surle și trâmbițe că pe aeroporturi vor fi instalate sisteme de apărare împotriva dronelor. În realitate, sunt mai degrabă sisteme de detectare. Până acum nu au neutralizat nicio dronă, iar pe unele aeroporturi nici măcar nu au fost încă instalate”, critică, într-o discuție cu DW, Manuel Atug, purtătorul de cuvânt al ”Grupului de lucru pentru infrastructura critică”, o organizație independentă.

Și Sindicatul Poliției (GdP) reclamă lipsa resurselor în domeniul apărării împotriva dronelor. ”Gări nesigure, aeroporturi nesigure și o poliție care trebuie să cerșească bani, legi și tehnică de apărare de ultimă generație, la scară largă, sunt lucruri cu adevărat stranii”, critică președintele federal al GdP, Jochen Kopelke.

Un polițist în incinta aeroportului Leipzig în timpul misiunii de identificare a resturilor dronei
Un polițist în incinta aeroportului Leipzig în timpul misiunii de identificare a resturilor dronei


O purtătoare de cuvânt a Ministerului Federal de Interne arată că marile aeroporturi sunt dotate treptat cu tehnică de apărare împotriva dronelor. ”Poliția Federală a achiziționat deja o serie de echipamente în acest sens. Prioritare sunt cele opt aeroporturi mari: Frankfurt pe Main, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart și Leipzig/Halle”. Potrivit planurilor, până la sfârșitul anului toate aceste aeroporturi ar urma să dispună de tehnică mobilă de apărare împotriva dronelor.

Nina Werkhäuser - DW

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