 Alertă pe aeroportul Leipzig: o dronă cu un posibil dispozitiv exploziv a blocat traficul aerian | adevarul.ro
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Alertă pe aeroportul Leipzig: o dronă cu un posibil dispozitiv exploziv a blocat traficul aerian

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Autoritățile germane au descoperit, în noaptea de marți spre miercuri, 4 spre 5 august, o dronă pe platforma aeroportului Leipzig/Halle. Aparatul avea atașată o substanță necunoscută prevăzută cu un detonator, iar anchetatorii au tratat-o ca pe un posibil dispozitiv exploziv.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit Bild, drona se afla în imediata apropiere a unei aeronave cargo ucrainene de tip Antonov.

Poliția Federală germană a trimis la fața locului o echipă de genişti și a pregătit detonarea controlată a obiectului suspect atașat dronei. În operațiune a fost folosit și un robot de dezamorsare. Nu este clar dacă detonarea controlată a mai avut loc.

Zona cargo este separată de platforma destinată aeronavelor de pasageri, a precizat pentru Bild purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Maret Montavon.

Ca urmare a prezenței aparatului pe aeroport, traficul aerian a fost suspendat imediat, iar zborurile au fost redirecționate.

O aeronavă cargo a fost nevoită să renunțe la aterizare și să reia altitudinea. Potrivit Bild, la scurt timp, la aproximativ șase kilometri de aeroport și la o altitudine de circa 400 de metri, aceasta s-a ciocnit în aer cu un obiect necunoscut.

Avionul a aterizat ulterior la Hanovra, unde au fost constatate avarii ușoare în partea frontală.

Autoritățile germane tratează incidentul ca pe o posibilă infracțiune împotriva siguranței statului și nu exclud un act de sabotaj. Anchetatorii din Saxonia și Saxonia Inferioară continuă cercetările, însă operatorul dronei nu a fost identificat.

Pista sudică a aeroportului a fost închisă și nu fusese redeschisă până miercuri dimineață, deoarece anchetatorii continuau cercetările la fața locului. Cu toate acestea, potrivit poliției, traficul aerian se desfășura normal miercuri dimineață, aeroportul nu era închis, iar populația nu se afla în pericol.

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