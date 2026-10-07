Ce își doresc rușii în plin război. Aproape o treime spun că visează la pace și siguranță

Aproape o treime dintre ruși spun că își doresc, înainte de toate, o viață liniștită și sigură. Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Panrus de Studiere a Opiniei Publice (VTsIOM), 30% dintre respondenți au spus că visează la pace, liniște și siguranță.

Aproape o treime din ruși spun că visează la pace și siguranță Foto: Shutterstock

Pe locul următor se află dorințele legate de bunăstarea materială și împlinirea personală, menționate de 20% dintre cei chestionați. Aceștia au vorbit despre cumpărarea unei locuințe, călătorii, un nivel de trai mai bun sau o pensie decentă, notează publicația VTsIOM.

Alți 8% își doresc mai ales bunăstarea proprie și a familiei, în timp ce 2% au spus că visează la prosperitatea Rusiei. Alte dorințe au fost menționate de 18% dintre respondenți, iar 12% nu au oferit un răspuns. Pentru 10% dintre cei chestionați, nu există în prezent niciun vis.

Sondajul arată și o percepție accentuată a lipsei de control asupra propriului viitor. 45% dintre ruși consideră că îndeplinirea visurilor lor depinde mai degrabă de circumstanțe favorabile sau de alte persoane, în timp ce 41% cred că rezultatul depinde în primul rând de propriile acțiuni.

Stepan Lvov, președintele consiliului științific al VTsIOM, susține că răspunsurile reflectă nevoia de certitudine și predictibilitate într-o perioadă marcată de război.

Andrei Șirokikh, directorul general al companiei de cercetare Marketinglab, consideră că dorința de stabilitate a devenit, la rândul ei, o valoare importantă. Potrivit acestuia, mulți oameni își doresc în primul rând să revină la o viață normală, în care să poată face planuri și să se simtă în siguranță.

Rezultatele sondajului apar în contextul în care războiul din Ucraina continuă, iar autoritățile ruse transmit în continuare mesaje privind o eventuală victorie. În paralel, Rusia își majorează cheltuielile militare pentru 2027, suma prevăzută pentru război și achiziții de armament fiind de 17,147 trilioane de ruble, cu aproximativ o treime peste nivelul din anul curent.