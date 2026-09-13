 „Imoral și autodistructiv”. Zelenski critică UE pentru că ia în calcul ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși, la cererea Slovaciei | adevarul.ro
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„Imoral și autodistructiv”. Zelenski critică UE pentru că ia în calcul ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși, la cererea Slovaciei

Război în Ucraina
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Președintele Volodimir Zelenski a criticat Uniunea Europeană pentru faptul că nu a reușit, până acum, să ajungă la un acord privind prelungirea sancțiunilor împotriva oligarhilor și companiilor rusești, calificând situația drept „imorală și autodistructivă”, în declarații făcute pe 12 septembrie.

Volodimie Zelenski, președintele Ucrainei
Volodimie Zelenski, președintele Ucrainei/FOTO:AFP

UE are termen până pe 15 septembrie pentru a reînnoi sancțiunile impuse unui număr de peste 3.000 de entități și persoane, în special din Rusia, însă statele membre nu au reușit din nou, pe 11 septembrie, să aprobe prelungirea acestora. Măsurile fuseseră extinse ultima dată pe 14 martie.

Slovacia este cea care blochează acordul, repetându-și cererea de a ridica sancțiunile împotriva oligarhilor ruși Mihail Fridman și Alișer Usmanov. Potrivit a patru diplomați europeni citați de Euronews, de această dată Franța s-a alăturat Bratislavei în solicitarea de a-l scoate pe Usmanov de pe lista sancțiunilor, un fapt inedit până acum.

Zelenski i-a menționat direct pe Fridman și Usmanov într-o postare pe rețelele de socializare, publicată pe 12 septembrie, cerând UE să pună presiune pe mediul de afaceri rusesc, în loc să relaxeze sancțiunile.

„Atunci când economia Ucrainei este pur și simplu o țintă pentru Rusia, cu siguranță nu este momentul ca Europa să îi privească pe oligarhii ruși drept prieteni”, a spus el.

„Atâta vreme cât Rusia folosește fiecare euro și fiecare dolar pentru a prelungi războiul, este imoral și autodistructiv să le oferim companiilor rusești posibilitatea de a funcționa astfel încât să evite consecințele acestui război. Usmanov și Fridman reprezintă exact tipul de mediu de afaceri rusesc care ar trebui să găsească curajul de a lua măsuri concrete împotriva războiului.

Fridman este cofondator al conglomeratului rus Alfa Group și face parte din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.

Jurnaliști de investigație au dezvăluit, în mai 2023, că filiala Alfa Insurance a asigurat vehicule folosite de forțele ruse în Ucraina. Compania ar fi oferit, de asemenea, servicii pentru Direcția Principală a Programelor Speciale, instituția responsabilă cu paza lui Putin.

Usmanov este un om de afaceri ruso-uzbec care și-a făcut averea din exploatări miniere și metalurgice după prăbușirea Uniunii Sovietice. În decizia inițială a UE privind sancțiunile, din 2022, el a fost descris drept „unul dintre oligarhii preferați ai lui Putin”.

Slovacia, apărătoare oligarhilor ruși

Slovacia, considerată probabil cel mai apropiat guvern de Kremlin din UE, cere de multă vreme ca blocul comunitar să îi elimine atât pe Fridman, cât și pe Usmanov, de pe lista sancțiunilor. Faptul că Franța i s-a alăturat în această solicitare este o schimbare nouă, care a stârnit, potrivit diplomaților citați de Euronews, „o frustrare uriașă” în rândul statelor membre.

Franța ar prezenta scoaterea lui Usmanov de pe listă drept un compromis politic, pornind de la ideea că este puțin probabil ca Slovacia să renunțe la ambele cereri pentru a se ajunge la un acord.

Prelungirea sancțiunilor UE necesită un vot unanim, ceea ce înseamnă că un singur stat membru are drept de veto asupra reînnoirii acestora.

Totuși, riscul ca sancțiunile să expire este unul redus, a declarat un diplomat european pentru Kyiv Independent. Cel mai probabil scenariu negativ ar fi ca măsurile să fie prelungite doar cu șase luni, în loc de cele 12 dorite, și nu ca ele să expire complet.

Ambasadorii se vor reuni din nou pe 14 septembrie, cu scopul de a ajunge la un acord până pe 15 septembrie.

Zelenski a îndemnat UE să țină cont de escaladarea atacurilor Rusiei asupra economiei ucrainene atunci când va finaliza lista de sancțiuni. El a subliniat că Rusia continuă să lanseze atacuri masive cu drone, cu scopul de a „distruge economia ucraineană pentru a ne frânge rezistența”.

„Companiile rusești care plătesc taxe către bugetul de război, precum și oligarhii ruși... trebuie să simtă că nu există niciun loc sigur pentru ei în lume atâta timp cât acest război continuă”, a spus el.

Președintele nu a menționat explicit Franța sau Slovacia în declarațiile sale, dar a lăsat clar de înțeles că nu susține ridicarea sancțiunilor împotriva miliardarilor de la Kremlin, mai ales într-o zi marcată de atacuri masive cu drone asupra Ucrainei.

„Cinci sute de drone Shahed pe zi cu siguranță nu reprezintă momentul potrivit pentru a începe măcar o discuție despre relaxarea sancțiunilor”, a spus el.

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