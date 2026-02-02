search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate

Publicat:

Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, Iuliia Mendel, a declarat public că Andrii Ermak, fostul șef al Biroului Președintelui, practica ritualuri magice și că aducea vrăjitori din străinătate pentru diverse ceremonii. Potrivit acesteia, „vrăjitorii” lui Ermak foloseau apa în care se spălau morții și confecționau păpuși.

Andrii Yermak aducea vrăjitori din străinătate FOTO: Profimedia
Andrii Yermak aducea vrăjitori din străinătate FOTO: Profimedia

Mendel a amintit un eveniment petrecut în 2019, pe când Ermak era consilier al lui Zelenski. „În 2019, un jurnalist a venit la Biroul Președintelui pentru o ședință informativă. După briefing, el nu a alergat după președinte, ci după consilierul său de atunci, Andrii Ermak, cu o întrebare în fața camerei: «Ce făceai în cimitir cu ....?» Jurnalistul a repetat această întrebare de mai multe ori, așa că am auzit totul bine. Am auzit o astfel de întrebare pentru prima dată în viața mea, a rămas ignorată și nu am găsit niciodată materialul filmat”, a scris Mendel pe contul personal de Facebook.

Vrăjitori din străinătate și ritualurile magice

În 2020, unul dintre miniștri i-ar fi relatat că Ermak, deja șef al Biroului Președintelui, se ocupa cu magia. „Ministrul nu a intrat în detalii, dar era foarte speriat. În 2023, o persoană dintr-un serviciu important mi-a povestit cum Ermak a adus magicieni din Israel, Georgia și o țară din America Latină pentru ritualuri magice. În 2024, o persoană din sfera ezoterică mi-a spus că magii lui Ermak ard unele ierburi, colectează apă de la morți și fac niște păpuși, pe care le pune într-un anumit cufăr. Se spune că în acel cufăr special se află deja morții înșiși”, a adăugat ea.

Mendel subliniază că subiectul ocupării lui Ermak cu magia este acum discutat public. „Ofițerii de aplicare a legii și chiar parlamentarii (Yaroslav Zhelezniak) vorbesc despre asta public. Nu am fost niciodată familiarizată cu sistemul magiei și nu am fost niciodată implicată în ritualuri. Și la început era la fel de greu să cred în asta cum era să cred în existența fantomelor”, a scris ea.

Magia în politică

Fosta purtătoare de cuvânt a mai explicat că practica magiei nu este un fenomen izolat în politică. Ea a relatat despre un rege african care se consulta cu spiritele copacilor și influența decizii economice și administrative în funcție de acestea. „Comparațiile sunt evidente. Ermak ar fi putut colabora cu profesioniști din domeniul politicii și economiei, ar fi putut citi cărți și ar fi putut dezvolta abilitățile unui politician/funcționar. În schimb, a încercat să blocheze sau să folosească energiile altor oameni, așa cum și-a imaginat. Nu m-ar surprinde dacă majoritatea statisticilor ar fi fost, de asemenea, distorsionate sub conducerea sa, la fel ca în cazul regelui cu PIB-ul și inflația. Paralelele sunt aceleași și aici”, a explicat Mendel.

În continuare, ea a subliniat: „Astăzi, când țara se află fără căldură, lumină și necesități de bază, nu putem decât să râdem de această «politică» magică, dacă avem puterea să o facem. Cu toate acestea, voi spune că în politica ucraineană, Ermak nu este singurul care practică ritualuri magice. P.S. Andrii, când vei citi asta, gândește-te că orice decizie și acțiune a ta se va reflecta acum în tine. Și Dumnezeu este mai puternic. A fost. Este. Și va fi întotdeauna. Ar fi trebuit să alegi partea bună încă de la început”.

Conform publicației Ukrainian News, Iuliia Mendel l-a numit anterior pe Ermak „o persoană foarte periculoasă” și a afirmat că „în fiecare zi îi mulțumește lui Dumnezeu că este în viață”. De asemenea, sursa precizează că Andrii Ermak și-a reluat activitatea juridică, la fel ca fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Ivan Bakanov, și fostul șef al Biroului Președintelui, Andrii Bohdan.

