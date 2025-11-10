Video Explozie puternică într-un port rusesc la Marea Neagră. Autoritățile locale dau vina pe un atac al forțelor ucrainene

Orașul-port rusesc Tuapse, aflat pe țărmul Mării Negre, a fost zguduit de explozii în noaptea de 10 noiembrie, pe fondul informațiilor publicate pe canalele locale de Telegram privind un atac al dronelor maritime ucrainene.

Tuapse se află în regiunea rusă Krasnodar, la aproximativ 75 de kilometri nord-vest de orașul Soci.

Orașul de coastă găzduiește un terminal și o rafinărie de petrol importante și a mai fost vizat recent de atacuri ucrainene – cel mai recent pe 2 noiembrie, când exporturile de combustibil din port au fost suspendate în urma unor atacuri cu drone.

Șeful administrației municipale, Serghei Boiko, a anunțat anterior pe canalul său oficial de Telegram existența unei amenințări de atac cu drone aeriene și maritime, dar ulterior a eliminat referirea la cele maritime, transmite Kyiv Independent.

Ulterior, canalul oficial de Telegram al regiunii Krasnodar a confirmat atacul, susținând că patru drone maritime ucrainene au fost distruse.

„Una dintre ambarcațiunile fără pilot a explodat în apropierea țărmului”, se precizează în mesaj. „Unda de șoc a spart geamurile de la etajul al doilea al unei case cu două niveluri și a avariat un garaj și un hangar pentru bărci.”

Pe parcursul anului 2025, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, în special asupra rafinăriilor de petrol, considerate ținte vulnerabile pentru lovituri asimetrice, în contextul luptelor continue de pe linia frontului.

În același timp, datorită progreselor constante ale tehnologiei dronelor maritime – folosite pentru prima dată în 2022 –, Kievul a reușit să lovească ținte militare și energetice rusești din Marea Neagră de la distanțe tot mai mari și cu o eficiență crescută.