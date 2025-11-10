UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Zelenski: „Vor fi noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni”

Uniunea Europeană lucrează la al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar urma să fie finalizat „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Anunțul vine la doar câteva săptămâni după aprobarea celui de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Rusiei, adoptat pe 23 octombrie, care vizează băncile rusești, veniturile din energie și rețelele implicate în evitarea sancțiunilor existente impuse ca urmare a războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. Noile restricții europene afectează și platformele de criptomonede și băncile din Rusia și din state terțe care facilitează ocolirea sancțiunilor, potrivit publicației Kyiv Independent.

Zelenski a precizat că Ucraina va propune ca noul pachet să includă măsuri suplimentare împotriva „persoanelor juridice și fizice ruse care continuă să profite de resursele energetice”.

„Vor fi, de asemenea, noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni – acest lucru trebuie să fie întâmpinat cu o presiune cu adevărat globală. Și, desigur, trebuie să existe și o presiune substanțial crescută asupra tuturor schemelor care permit producția militară rusă. Acest lucru este vital”, a declarat liderul ucrainean.

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni a fost blocat temporar de Austria, Ungaria și Slovacia.

Tot pe 9 noiembrie, biroul președintelui Zelenski a anunțat că Ucraina a impus noi sancțiuni împotriva a opt înalți oficiali ai Kremlinului, printre care trimisul special Kirill Dmitriev, dar și împotriva a cinci edituri rusești, acuzate de „crime împotriva Ucrainei și a ucrainenilor”.

Măsurile au fost o reacție directă la sancțiunile recente impuse de Moscova unor oficiali ucraineni, inclusiv premierului Iulia Svîrîdenko.