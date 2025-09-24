search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Ucraina lovește Flota Rusă din Marea Neagră la Novorossiisk. Haos și panică în stațiunile de pe litoralul rusesc

Război în Ucraina
Publicat:

Un atac coordonat cu drone și ambarcațiuni navale fără pilot lansat de Ucraina a vizat în zorii zilei de miercuri portul Novorossiisk, una dintre cele mai importante baze navale ale Rusiei la Marea Neagră. Lovitura vine la scurt timp după ce Kievul a revendicat distrugerea unei nave ruse de salvare în aceeași zonă.

Atac cu drone aeriene și maritime/FOTO:X
Atac cu drone aeriene și maritime/FOTO:X

În dimineața zilei de 24 septembrie, în jurul orei 5:00, sistemele de apărare ruse au fost puse în alertă în urma unei serii de atacuri simultane asupra portului Novorossiisk și a centrului orașului. Primele valuri au fost compuse din ambarcațiuni fără pilot (USV), urmate, trei ore mai târziu, de drone aeriene care au lovit zone rezidențiale, potrivit relatărilor oficialilor ruși și presei locale.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat că cel puțin două persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite, în timp ce surse media independente din Rusia au avansat cifra de opt victime. Printre răniți se află și un copil, trei dintre pacienți fiind în stare gravă.

Ținta: Flota rusă și infrastructura civilă

Potrivit grupului de monitorizare Crimean Wind, ținta principală a atacului a fost baza navală rusă din Novorossiisk, care găzduiește o parte importantă din logistica Flotei Mării Negre, grav afectată de loviturile ucrainene din ultimele luni.

În oraș, mai multe clădiri de apartamente și un hotel au fost avariate, iar autoritățile locale au declarat stare de urgență. „Căutăm posibile fragmente de drone în mai multe cartiere”, a anunțat primarul Andrei Kravcenko.

Consorțiul Caspian Pipeline, care operează un important terminal petrolier în zonă, a raportat daune la biroul local, iar două persoane au fost rănite – niciuna dintre ele nefiind angajată a companiei.

Haos pe litoralul rusesc: evacuări în masă

La Gelendjik, stațiune aflată la 40 km sud de Novorossiisk, autoritățile au închis temporar accesul la mare, declarând zona nesigură pentru navigație. La Soci, unul dintre cele mai populare orașe turistice ale Rusiei, aflat la 120 km distanță, turiștii au fost evacuați de pe plajă, în urma unor alerte privind posibile atacuri cu USV-uri.

„Evacuați imediat zona de apă! Părăsiți plaja!”, au transmis autoritățile prin difuzoare, în scene care amintesc de începutul conflictului în regiune.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată incendii pe acoperișurile blocurilor din Novorossiisk, fațade spulberate și mașini distruse în apropierea hotelului Avrora. În total, șapte clădiri și aproximativ 20 de vehicule au fost afectate de suita de atacuri.

O ofensivă navală sistematică

Atacul de miercuri este parte a unei campanii mai largi a Ucrainei de a contesta controlul Rusiei asupra Mării Negre. Cu două săptămâni în urmă, serviciul ucrainean de informații militare anunța că a neutralizat o navă de salvare a Flotei Ruse, Spasatel Demidov, evaluată la 60 de milioane de dolari. Aceasta ar fi fost lovită de drone, care i-au distrus sistemele de recunoaștere electronică.

Strategia Ucrainei vizează, pe termen mediu, nu doar reducerea capacității ofensive a Flotei Ruse, ci și erodarea capacității Moscovei de a controla coridoarele maritime și de a susține moralul propriilor trupe.

Mesajul Kievului: Flota Rusă nu mai este invulnerabilă

Lovitura de la Novorossiisk, oraș-port considerat până de curând ferit de atacuri ucrainene directe, subliniază schimbarea raportului de forțe în regiunea Mării Negre. Dacă în primele luni de război Rusia domina categoric această zonă, astăzi, capacitatea Ucrainei de a lovi în adâncul teritoriului inamic cu mijloace asimetrice (drone navale și aeriene) obligă Moscova să-și regândească strategia.

Până în prezent, Ministerul rus al Apărării nu a oferit o declarație detaliată privind atacurile din Novorossiisk. În schimb, comunitatea locală a fost lăsată să gestioneze panica și pagubele, în timp ce Moscova evită să recunoască proporțiile reale ale loviturii.

Rusia

