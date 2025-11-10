search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O unitate de forțe speciale coordonată de fostul șef al armatei ucrainene ar fi legată de exploziile Nord Stream, potrivit anchetatorilor germani

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Anchetatorii germani au descoperit indicii convingătoare potrivit cărora grupul de ucraineni suspectat că ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică ar fi acționat la comanda lui Valeri Zalujnîi, șeful armatei ucrainene la acea vreme, a relatat WSJ, citat de Ukrainska Pravda.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Potrivit publicației americane, poliția germană, procurorii și alți responsabili la curent cu cazul au ajuns la ceea ce descriu ca fiind „o imagine clară a modului în care o unitate militară ucraineană de elită a efectuat atacurile sub supravegherea directă a șefului armatei de atunci, generalul Valeri Zalujnîi.

Anchetatorii au urmărit fire precum companiile de închiriere de bărci, numere de telefon și numere de înmatriculare, iar aceste informații au furnizat baza de dovezi de care anchetatorii din Potsdam au avut nevoie pentru a emite mandate de arestare pe numele a trei soldați dintr-o unitate militară specială ucraineană, precum și a patru scafandri veterani, au declarat persoane familiarizate cu cazul.

Obiectivele sabotajului au fost diminuarea veniturilor din petrol ale Rusiei și sabotarea legăturilor economice cu Germania.

În special, o dovadă a fost considerată hotărâtoare: o fotografie alb-negru neclară, captată de un radar al poliției rutiere germane. În aceasta era un scafandru ucrainean, pe care poliția l-a identificat ulterior cu ajutorul unui program de recunoaștere facială. Imediat, poliția l-a căutat pe rețelele de socializare, descoperind site-uri web profesionale ce le-au furnizat link-uri către alți suspecți.

Scafandrul ucrainean, căruia echipa de anchetatori i-au luat urma în Polonia, a fost readus în Ucraina într-un BMW negru cu numere de înmatriculare diplomatice, care ar fi fost condus de atașatul militar al Ucrainei la Varșovia.

O operațiune ce poartă amprenta serviciilor speciale

Comandantului unității de sabotaj i s-a dat de urmă în Italia, după îndelungi căutari. Detectivii au pornit de la poza de pașaport ce înfățișa un bărbat zâmbitor, cu umeri lați și ochi de un albastru deschis, au declarat persoane familiarizate cu ancheta.

Documentul de călătorie ucrainean a fost folosit în timpul operațiunii, un pașaport autentic emis pe numele altei persoane. Poliția germană a declarat că un atare pașaport  este marca modului în care acționează serviciile speciale ucrainene. Bărbatul din poză nu avea nicio prezență pe rețelele de socializare, iar fotografia sa nu se afla în nicio bază de date europeană sau a aliaților.

Totuși, poliția de frontieră a unei țări prietene a identificat o asemănare, fotografia corespunzând unui bărbat care călătorise acolo în interes de serviciu.

Detectivii au obținut o copie a pașaportului său, cu numele real și data nașterii, și l-au identificat ca fiind Serhii K., un veteran în vârstă de 46 de ani al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Acesta s-a alăturat unei unități speciale în prima zi a invaziei la scară largă a Rusiei și a comandat o unitate de apărare aeriană în timpul bătăliei pentru Kiev, în primele săptămâni ale războiului.

Se așteaptă ca judecătorii italieni să decidă până în decembrie dacă îl extrădează în Germania. Poliția germană a pregătit deja o aeronavă specială pentru a-l aduce pe Serhii din Italia la Hamburg în vederea procesului.

La sfârșitul lunii octombrie, o instanță din Bologna a decis extrădarea lui Serhii Kuznețov în Germania, la cererea procurorilor locali. Apărarea a făcut apel la Curtea Supremă, care e așteptată să se pronunțe în termen de o lună.

Între timp, Kuznețov a intrat în greva foamei.

Comisarul pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a raportat o deteriorare accentuată a stării de sănătate a lui Serhii Kuznețov, arestat în Italia sub suspiciunea de implicare în exploziile conductei de gaze Nord Stream.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Cel mai bogat sector din București. Ce au făcut Ciucu și Băluță cu banii bucureștenilor în 2025. Edilii râvnesc funcția de primar general
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cât a plătit Djokovic pentru a primi ”Viza de Aur” în altă țară, după ce a fost numit ”trădător” și a spus ”ADIO” Serbiei
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Prognoza meteo 10 - 23 noiembrie. Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta
observatornews.ro
image
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Codul Rutier 2025 despre dotările obligatorii pe timp de iarnă. Anvelopele de iarnă sunt doar începutul investițiilor
playtech.ro
image
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Un legendar baschetbalist s-a stins din viață! Lenny Wilkens și-a găsit sfârșitul la 88 de ani
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Dezvăluiri fără precedent din Rompetrol! Posibil mecanism de influență creat de Cardoil care afectează stabilitatea companiei și piața de energie din România
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...” Mesaj pentru cei care se roagă pentru el
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!