O unitate de forțe speciale coordonată de fostul șef al armatei ucrainene ar fi legată de exploziile Nord Stream, potrivit anchetatorilor germani

Anchetatorii germani au descoperit indicii convingătoare potrivit cărora grupul de ucraineni suspectat că ar fi aruncat în aer conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică ar fi acționat la comanda lui Valeri Zalujnîi, șeful armatei ucrainene la acea vreme, a relatat WSJ, citat de Ukrainska Pravda.

Potrivit publicației americane, poliția germană, procurorii și alți responsabili la curent cu cazul au ajuns la ceea ce descriu ca fiind „o imagine clară a modului în care o unitate militară ucraineană de elită a efectuat atacurile sub supravegherea directă a șefului armatei de atunci, generalul Valeri Zalujnîi.

Anchetatorii au urmărit fire precum companiile de închiriere de bărci, numere de telefon și numere de înmatriculare, iar aceste informații au furnizat baza de dovezi de care anchetatorii din Potsdam au avut nevoie pentru a emite mandate de arestare pe numele a trei soldați dintr-o unitate militară specială ucraineană, precum și a patru scafandri veterani, au declarat persoane familiarizate cu cazul.

Obiectivele sabotajului au fost diminuarea veniturilor din petrol ale Rusiei și sabotarea legăturilor economice cu Germania.

În special, o dovadă a fost considerată hotărâtoare: o fotografie alb-negru neclară, captată de un radar al poliției rutiere germane. În aceasta era un scafandru ucrainean, pe care poliția l-a identificat ulterior cu ajutorul unui program de recunoaștere facială. Imediat, poliția l-a căutat pe rețelele de socializare, descoperind site-uri web profesionale ce le-au furnizat link-uri către alți suspecți.

Scafandrul ucrainean, căruia echipa de anchetatori i-au luat urma în Polonia, a fost readus în Ucraina într-un BMW negru cu numere de înmatriculare diplomatice, care ar fi fost condus de atașatul militar al Ucrainei la Varșovia.

O operațiune ce poartă amprenta serviciilor speciale

Comandantului unității de sabotaj i s-a dat de urmă în Italia, după îndelungi căutari. Detectivii au pornit de la poza de pașaport ce înfățișa un bărbat zâmbitor, cu umeri lați și ochi de un albastru deschis, au declarat persoane familiarizate cu ancheta.

Documentul de călătorie ucrainean a fost folosit în timpul operațiunii, un pașaport autentic emis pe numele altei persoane. Poliția germană a declarat că un atare pașaport este marca modului în care acționează serviciile speciale ucrainene. Bărbatul din poză nu avea nicio prezență pe rețelele de socializare, iar fotografia sa nu se afla în nicio bază de date europeană sau a aliaților.

Totuși, poliția de frontieră a unei țări prietene a identificat o asemănare, fotografia corespunzând unui bărbat care călătorise acolo în interes de serviciu.

Detectivii au obținut o copie a pașaportului său, cu numele real și data nașterii, și l-au identificat ca fiind Serhii K., un veteran în vârstă de 46 de ani al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Acesta s-a alăturat unei unități speciale în prima zi a invaziei la scară largă a Rusiei și a comandat o unitate de apărare aeriană în timpul bătăliei pentru Kiev, în primele săptămâni ale războiului.

Se așteaptă ca judecătorii italieni să decidă până în decembrie dacă îl extrădează în Germania. Poliția germană a pregătit deja o aeronavă specială pentru a-l aduce pe Serhii din Italia la Hamburg în vederea procesului.

La sfârșitul lunii octombrie, o instanță din Bologna a decis extrădarea lui Serhii Kuznețov în Germania, la cererea procurorilor locali. Apărarea a făcut apel la Curtea Supremă, care e așteptată să se pronunțe în termen de o lună.

Între timp, Kuznețov a intrat în greva foamei.

Comisarul pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a raportat o deteriorare accentuată a stării de sănătate a lui Serhii Kuznețov, arestat în Italia sub suspiciunea de implicare în exploziile conductei de gaze Nord Stream.