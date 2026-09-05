 Europa nu este pregătită pentru un război de uzură cu Rusia. Avertismentul oficialilor din Apărare | adevarul.ro
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Europa nu este pregătită pentru un război de uzură cu Rusia. Avertismentul oficialilor din Apărare

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Planificatorii militari avertizează că Europa nu este pregătită în prezent să susțină un război de uzură de lungă durată cu Rusia, în timp ce Moscova ar câștiga teren în războiul hibrid.

Soldați ruși FOTO Profimedia
Foto: Profimedia

Potrivit The Guardian, oficialii europeni se tem că ascensiunea partidelor populiste și reducerea angajamentului SUA față de apărarea convențională a Europei complică și mai mult planurile NATO.

Oficiali din domeniul apărării, reuniți la un forum organizat de Conferința de Securitate de la München (MSC), au spus că populația europeană nu ar fi pregătită să susțină un conflict prelungit, ceea ce ar putea determina NATO să își concentreze planurile asupra unui război relativ scurt.

Un fost oficial britanic critică modul în care Occidentul și-a informat populația despre amenințarea rusă, iar un diplomat spune că guvernele nu au explicat suficient amploarea pericolului.

În acest context, politicienii europeni se tem că Rusia câștigă războiul hibrid și că partidele populiste de dreapta ar putea avansa anul viitor în Polonia, Franța și Italia.

De asemenea, majoritatea partidelor populiste, inclusiv formațiunea germană Alternativa pentru Germania (AfD), sunt favorabile Rusiei și vor încheierea războiului din Ucraina.

Discuția de la MSC a căpătat o importanță suplimentară după ce guvernul german a acuzat în această săptămână Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, luna trecută.

MSC promovează ideea unei cooperări mult mai strânse între cele cinci principale puteri militare europene, ca modalitate de a aduce Marea Britanie, aflată în afara UE, în centrul planificării apărării europene.

Deciziile SUA privind prezența militară în Europa sunt așteptate în următoarele luni, în timp ce europenii discută despre consolidarea propriei apărări.

Grupul E5 lucrează deja la achiziții comune pentru apărare antiaeriană și antirachetă, lovituri de precizie și sisteme de avertizare timpurie.

„Europa stagnează într-un moment în care amenințările externe capătă o amploare cu adevărat foarte serioasă. Acestea sunt provocări uriașe și existențiale, care necesită o integrare mai mare în domeniul apărării”, a declarat Wolfgang Ischinger, președintele MSC.

El a susținut că gruparea E5 oferă o modalitate de a include toate țările europene cu o industrie de apărare importantă și că, ulterior, ar putea include și Ucraina, în contextul unui armistițiu, întrucât Kievul are acum cea mai mare și mai puternică armată din Europa.

Susținătorii E5 insistă că gruparea nu va duplica și nici nu va submina NATO, însă la conferință au fost exprimate temeri că SUA ar putea bloca totuși consolidarea unei componente europene mai puternice în cadrul NATO.

„Americanii sunt mai buni la a vorbi despre împărțirea responsabilităților decât despre împărțirea puterii”, a spus un diplomat.

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