 De ce a fost desființată unitatea de elită cu drone a SUA? Congresmanii cer explicații | adevarul.ro
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De ce a fost desființată unitatea de elită cu drone a SUA? Congresmanii cer explicații

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Un grup bipartizan de congresmani americani cere Armatei să explice de ce a ordonat unei unități staționate în Europa să renunțe la specializarea sa în lupta cu ajutorul dronelor. Este vorba despre Batalionul de Sisteme de Atac Fără Pilot, parte a Brigăzii 173 Aeropurtate, în care servesc aproximativ 600 de militari care își construiau singuri dronele și antrenau tactici de luptă folosite pentru prima dată pe scară largă de Ucraina în războiul cu Rusia, relatează agenția Associated Press.

Soldați americani, antrenamente cu Drone
Soldați americani, antrenamente cu Drone/FOTO:Shutterstock

„Suntem profund îngrijorați de faptul că desființarea acestei unități specializate de drone ne va limita capacitatea de a prelua experiența aliaților noștri, în special a Forțelor Armate ale Ucrainei, și va îngreuna eforturile noastre de a moderniza, în ritmul necesar competiției pe câmpul de luptă modern, modul de ducere a războiului cu ajutorul dronelor”, au declarat parlamentarii într-o scrisoare obținută de agenție.

Astfel, legislatorii americani s-au adresat Forțelor Terestre, cerându-le să explice motivele deciziei. Scrisoarea a fost primită marți de secretarul armatei, Dan Driscoll, aflat în proces de părăsire a funcției, precum și de generalul Christopher LaNeve, șeful interimar al Statului Major American.

Documentul a fost semnat de senatoarea democrată din New Hampshire, Jeanne Shaheen, de senatorul republican din Carolina de Nord, Thom Tillis, de senatorul independent din Maine, Angus King, și de reprezentantul republican din Ohio, Mike Turner.

Parlamentarii au subliniat că decizia de a crea această unitate specializată a fost, la vremea respectivă, una corectă, întrucât metodele de ducere a războiului se schimbă mai rapid decât reușesc unitățile militare convenționale să se adapteze. Ei au cerut, de asemenea, mai multe informații despre datele, analizele și motivele care au stat la baza deciziei de schimbare, având în vedere că unitatea de drone funcționează de mai puțin de un an. În plus, legislatorii au dorit să afle dacă decizia a fost luată la indicația conducerii Pentagonului sau dacă armata a adoptat-o din proprie inițiativă.

Cine a luat decizia?

AP subliniază că, recent, generalul LaNeve a dispus schimbarea misiunii batalionului, readucându-l la rolul său principal de unitate de infanterie aeropurtată. Decizia a survenit după demiterea bruscă, de către secretarul de Război, Pete Hegseth, a fostului șef de stat major al armatei, generalul Randy George.

Se precizează că una dintre direcțiile principale de acțiune ale generalului George a fost integrarea dronelor în tactica armatei. Anul trecut, împreună cu Driscoll, acesta a lansat așa-numita „Inițiativă de Transformare a Armatei”, menită să doteze unitățile de luptă cu aparate de zbor fără pilot modernizate.

În perioada în care a deținut funcția de șef de stat major al Forțelor Terestre, funcție preluată în timpul mandatului președintelui Joe Biden, generalul George a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea dezvoltării mai rapide a noilor sisteme de drone și a extinderii utilizării acestora nu doar în unități speciale, ci și în rândul soldaților obișnuiți. Driscoll a susținut acest demers și a încercat să simplifice procedurile birocratice pentru contractorii militari, astfel încât aceștia să poată produce mai rapid mai multe drone.

„Susținem inițiativele de transformare pe care armata le-a implementat în acest domeniu sub conducerea secretarului Driscoll și am dori ca acest impuls să se mențină și după schimbarea conducerii militare”, au scris congresmanii.

În aprilie, Hegseth i-a cerut lui George să demisioneze și să părăsească funcția. Potrivit unei surse, Hegseth ar fi dorit să numească în această funcție o persoană care să împărtășească viziunea sa și abordarea președintelui Donald Trump privind dezvoltarea armatei. Un oficial de rang înalt al Departamentului de Război al SUA a declarat că autoritățile i-au mulțumit lui George pentru serviciul adus, dar au considerat că a venit momentul schimbării conducerii armatei.

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