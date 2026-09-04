Europa la un întrerupător distanță de haos

Scenariul cel mai rău nu este inevitabil, dar trebuie să fim pregătiți. Pe măsură ce confruntarea cu Rusia se mută tot mai mult în zona gri, capitalele europene încep să trateze drept plauzibil ceea ce până de curând părea scenariul unui exercițiu militar: un blackout major provocat deliberat.

Foto: ChatGPT

Fortăreața electrică de la Alytus

La marginea orașului Alytus, în sudul Lituaniei, infrastructura electrică începe să semene mai puțin cu o instalație civilă și mai mult cu un obiectiv militar.

Saci de nisip. Ziduri de beton. Sârmă ghimpată.

Imaginea spune aproape totul despre felul în care Europa de Est începe să-și privească infrastructura energetică.

Aici se întâlnesc liniile de înaltă tensiune ale Lituaniei cu cele venite din Polonia. Este unul dintre nodurile esențiale ale desprinderii statelor baltice de sistemul energetic rusesc și ale sincronizării lor, în februarie 2025, cu rețeaua continentală europeană. Proiectul a costat 1,65 miliarde de euro, trei sferturi din sumă fiind asigurată de Uniunea Europeană.

Dar valoarea strategică a instalației îi aduce și vulnerabilitatea.

„Această instalație este o țintă privilegiată pentru orice tip de atac”, spune Arturas Kuliesas, directorul programului lituanian pentru protecția infrastructurii de rețea.

La optsprezece luni după desprinderea energetică de Rusia, Vilnius nu consideră că pericolul a trecut. Dimpotrivă. Memoria ocupației sovietice, proximitatea Kaliningradului și, mai ales, războiul din Ucraina au schimbat complet felul în care autoritățile lituaniene privesc securitatea energetică.

Rezultatul este un program de „reziliență” în valoare de 150 de milioane de euro pentru următorii cinci ani.

Bariere de beton.

Plase antidronă.

Stocuri de componente strategice.

Și patru parcuri de baterii, însumând 200 de megawați, concepute pentru ca sistemul să poată funcționa independent, „ca o insulă energetică”, timp de aproximativ o oră, după cum explică Andrius Gudzinskas, șeful companiei de stat Energy Cells.

O oră poate părea puțin.

Într-o criză energetică, poate reprezenta însă diferența dintre o avarie controlată și începutul unei căderi în cascadă.

Mesajul lituanienilor depășește însă frontierele țării. Amenințarea nu este doar baltică.

„Toate statele membre trebuie să fie gata să-și protejeze infrastructura energetică critică de sabotaj și atacuri cibernetice”, avertizează fostul ministru al Energiei Zygimantas Vaiciunas.

Problema este că Europa începe să adune tot mai multe motive pentru a-l crede.

Sabotajul a ieșit din scenariile de exercițiu

În ultimele luni, incidentele s-au acumulat.

Încălcări repetate ale spațiului aerian pe flancul estic al NATO. O dronă-capcană descoperită în august pe aeroportul Leipzig-Halle. Iar pe 20 august, România a anunțat distrugerea unei drone maritime „încărcate cu explozibili” la câteva sute de metri de o platformă de gaze din Marea Neagră.

Energia nu mai este doar infrastructura din spatele războiului. A devenit una dintre țintele lui principale.

Ucraina reprezintă demonstrația extremă. Potrivit operatorului Ukrenergo, până în iulie țara pierduse aproximativ jumătate din capacitatea de producție electrică pe care o avea înainte de invazia din 2022, după ani de lovituri sistematice rusești asupra centralelor, transformatoarelor și rețelelor.

Pentru europeni, experiența ucraineană a produs o schimbare conceptuală.

„Această țintire sistematică a forțat o conștientizare: securitatea energetică nu este doar o chestiune de aprovizionare, ci de reziliență a sistemului în timp de criză”, explică Annabelle Livet, cercetătoare la Fundația pentru Cercetare Strategică.

Cu alte cuvinte, nu mai este suficient să ai energie.

Trebuie să poți continua să o produci, să o transporți și să o distribui atunci când cineva încearcă deliberat să împiedice acest lucru.

Blackoutul care a speriat Europa

Europa a primit deja o demonstrație despre cât de repede poate dispărea normalitatea atunci când electricitatea dispare.

Pe 28 aprilie 2025, un blackout masiv a lovit Peninsula Iberică. Nu a fost rezultatul unui sabotaj, dar amploarea incidentului a transformat accidentul într-un avertisment strategic.

Timp de aproape 24 de ore, părți importante ale Spaniei și Portugaliei s-au confruntat cu perturbarea telefoniei, internetului, sistemelor de plată și transporturilor.

Pentru planificatorii de securitate, întrebarea a venit aproape inevitabil:

dacă un accident poate produce asemenea efecte, ce ar putea face un adversar care încearcă intenționat să le provoace?

Existau deja și alte avertismente.

De Crăciunul anului 2024, o navă care transporta petrol rusesc și-a târât ancora pe fundul Mării Baltice, secționând cablul EstLink 2 dintre Finlanda și Estonia.

Apoi a venit Polonia.

Pe 29 decembrie 2025, în mijlocul unei furtuni de zăpadă, un atac cibernetic a vizat simultan aproximativ 30 de parcuri eoliene și solare poloneze și o centrală de cogenerare care asigură încălzirea pentru aproximativ 500.000 de oameni.

Atacul a fost dejucat în ultima clipă. Varșovia și aliații săi, inclusiv Parisul, l-au atribuit unor hackeri legați de serviciile ruse.

Pentru Vincent Strubel, directorul general al agenției franceze de securitate cibernetică, semnificația episodului depășește Polonia.

„Este prima dată când se întâmplă împotriva unui stat membru UE, membru NATO”, spune el.

Și adaugă fără prea multe menajamente: este „un eveniment care ar trebui să ne alarmeze colectiv”.

Franța se pregătește pentru beznă

La Paris, scenariul nu mai este tratat ca exercițiu intelectual.

Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională consideră o întrerupere majoră a rețelei electrice drept un scenariu atât credibil, cât și potențial extrem de perturbator pentru societatea franceză.

Pentru 2027 este pregătit un exercițiu de amploare: „blackout general”.

Detaliile despre reziliența efectivă a rețelei franceze rămân clasificate. Explicația este simplă: publicarea vulnerabilităților ar însemna, implicit, publicarea unei părți din manualul de instrucțiuni pentru cel care ar dori să le exploateze.

„Ne confruntăm cu o amenințare deosebit de intensă”, spune Strubel.

Iar inteligența artificială ar putea accentua problema, oferind atacatorilor capacități mai mari pentru identificarea vulnerabilităților și automatizarea unor operațiuni cibernetice.

Europa descoperă astfel unul dintre paradoxurile digitalizării: cu cât rețeaua electrică devine mai inteligentă, cu atât crește și numărul ușilor prin care cineva poate încerca să intre în ea.

Milioane de mici porți de intrare

Vechea rețea electrică era construită în jurul unui număr relativ limitat de centrale mari și noduri de distribuție.

Noua rețea este mult mai dispersată.

Panouri solare pe acoperișuri. Turbine eoliene. Baterii. Invertoare. Sisteme digitale de administrare. Dispozitive conectate permanent la internet.

Descentralizarea are avantaje enorme pentru reziliență și tranziția energetică. Dar produce și milioane de noi puncte potențiale de acces.

Iar o parte importantă a echipamentelor este fabricată în China.

„Sunt conectate la internet și pot fi controlate de la distanță”, avertizează Christoph Podewils, secretar general al Consiliului European al Producătorilor de Energie Solară.

Nu este greu de înțeles de ce Bruxelles-ul începe să privească problema dincolo de simplul criteriu al prețului.

Comisia Europeană ia în calcul excluderea de la anumite finanțări a echipamentelor provenite din state considerate „cu risc ridicat”, între care China, Iran și Rusia.

Este o schimbare importantă de paradigmă.

Ani întregi, Europa a întrebat despre componentele infrastructurii sale: cât costă?

Acum începe să întrebe și: cine le-a fabricat, cine le poate controla și ce se întâmplă dacă relația politică cu țara respectivă se schimbă?

Experții nu anunță totuși inevitabilitatea unui colaps continental.

„Rețeaua europeană este extrem de stabilă”, spune Angélique Palle, de la Institutul de Cercetare Strategică al Academiei Militare.

Un blackout transfrontalier provocat intenționat ar necesita o combinație mult mai dificilă de factori. Dar pene regionale importante devin plauzibile dacă atacurile fizice și cibernetice sunt coordonate și coincid cu un eveniment meteorologic sever.

Și tocmai aici se află scenariul care îi preocupă pe planificatori.

Nu hackerul care stinge Europa apăsând o tastă.

Ci furtuna perfectă: vreme extremă, rețea solicitată la limită, atac cibernetic, sabotaj fizic și întârzierea intervenției.

Analiză: Războiul poate începe prin stingerea luminii

Ceea ce reportajul de la Alytus surprinde, dincolo de zidurile de beton și plasele antidronă, este o schimbare mult mai profundă: rețeaua electrică a încetat să mai fie privită în capitalele europene ca o simplă utilitate tehnică. A devenit un front.

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La fel ca frontiera.

La fel ca spațiul aerian.

La fel ca spațiul cibernetic.

Numai că rețeaua electrică are o particularitate care o face poate chiar mai dificil de apărat.

O frontieră poate fi patrulată. Spațiul aerian poate fi supravegheat cu radare. O bază militară poate fi înconjurată cu garduri și sisteme antiaeriene.

Rețeaua electrică europeană are însă sute de mii de kilometri, mii de instalații și, odată cu descentralizarea energetică, milioane de dispozitive conectate la ea.

Nu poate fi transformată integral într-o fortăreață.

Poate doar fi construită astfel încât, atunci când o parte cade, restul să supraviețuiască.

De aceea, adevăratul cuvânt al noii strategii energetice nu este protecție.

Este reziliență.

Atacul despre care publicul nu află

Vincent Strubel are motive să vorbească despre o „amenințare deosebit de intensă”. Dar există o cifră care lipsește din aproape toate declarațiile oficialilor francezi, lituanieni sau polonezi: numărul tentativelor care au eșuat.

Nu este neapărat o lacună.

Este parte din logica protejării infrastructurii critice.

Statele pot vorbi despre incidentele devenite deja publice. Mult mai greu pot explica exact câte tentative au detectat, unde au fost identificate vulnerabilitățile și prin ce metode au fost oprite.

Pentru că fiecare detaliu despre apărare poate deveni informație pentru următorul atacator.

În infrastructura critică există astfel un paradox al transparenței: cetățeanul trebuie să știe că statul îl protejează, dar statul nu-i poate explica întotdeauna cum îl protejează.

Iar asta face amenințarea și mai greu de perceput public.

Polonia și lecția furtunii perfecte

Atacul din Polonia este instructiv tocmai pentru că seamănă cu scenariul de care se tem specialiștii.

Nu doar atac cibernetic.

Nu doar vreme extremă.

Ci amândouă simultan.

Treizeci de instalații regenerabile și o centrală de termoficare atacate în timpul unei furtuni de zăpadă.

Acolo se află adevărata vulnerabilitate.

Un adversar inteligent nu trebuie să provoace singur întreaga criză. Poate aștepta momentul în care natura, consumul sau o defecțiune tehnică au slăbit deja sistemul și să adauge exact presiunea necesară pentru a transforma incidentul într-o cădere în cascadă.

Faptul că atacul polonez a fost oprit nu infirmă vulnerabilitatea.

Dimpotrivă.

Arată că reziliența europeană nu poate fi construită exclusiv printr-un mare „scut” administrat de la Bruxelles. Se construiește de jos în sus: operator cu operator, transformator cu transformator, centrală cu centrală.

Redundanță.

Componente de rezervă.

Personal pregătit.

Proceduri exersate.

Capacitatea de a izola rapid o zonă afectată.

Și, mai ales, posibilitatea de a continua funcționarea atunci când sistemul digital pe care te bazai nu mai răspunde.

Când drona și invertorul devin aceeași problemă

Distincția clasică dintre amenințarea fizică și cea cibernetică devine, între timp, tot mai artificială.

O dronă maritimă încărcată cu explozibili aflată lângă o platformă de gaze din Marea Neagră și un invertor conectat la internet instalat pe acoperișul unei case germane par două probleme complet diferite.

Una este militară.

Cealaltă, tehnologică.

Dar, din perspectiva securității infrastructurii, au ceva fundamental în comun: ambele sunt puncte de acces pe care apărătorul nu le poate supraveghea permanent și complet.

De aici și schimbarea de atitudine față de lanțurile de aprovizionare.

Faptul că Bruxelles-ul discută explicit despre riscul reprezentat de componente provenite din China, Iran sau Rusia arată că Europa începe să accepte o regulă pe care mult timp a preferat să o trateze ca pe o exagerare americană:

nu poți separa complet securitatea tehnologiei de geopolitica celui care o produce.

Prețul cel mai mic nu mai este automat și prețul real.

Uneori diferența se plătește mai târziu, în vulnerabilitate.

România: frontul energetic începe în Marea Neagră

Pentru România, probabil cel mai important pasaj al întregii povești nu se află nici în Lituania, nici în Franța și nici măcar în Polonia.

Se află la câteva sute de metri de o platformă de gaze din Marea Neagră.

Episodul dronei maritime din 20 august nu ar trebui tratat ca o notă de subsol într-un inventar european al incidentelor de securitate. El atinge una dintre cele mai sensibile transformări strategice prin care trece România.

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Marea Neagră nu mai reprezintă doar frontiera maritimă a țării.

Devine treptat una dintre sursele fundamentale ale securității sale energetice.

Iar acest lucru schimbă automat și valoarea militară a infrastructurii aflate acolo.

Platformele de gaze, conductele, cablurile, terminalele și instalațiile de coastă nu mai pot fi privite exclusiv ca active economice. Într-o confruntare hibridă, ele devin obiective strategice.

Din acest punct de vedere, platformele românești din Marea Neagră joacă un rol comparabil, în logica vulnerabilității, cu nodul energetic de la Alytus.

Sunt puține.

Sunt scumpe.

Sunt greu de înlocuit.

Iar pierderea temporară a uneia poate produce efecte mult mai mari decât valoarea fizică a instalației lovite.

Există însă o diferență importantă.

Lituania și-a transformat public percepția amenințării într-un program vizibil: 150 de milioane de euro pentru reziliență, bariere fizice, plase antidronă, componente strategice de rezervă, capacitate de stocare.

Pentru România, întrebarea este dacă protecția infrastructurii energetice din Marea Neagră va trece prin aceeași transformare: de la dosar tehnic la problemă de securitate națională.

Pentru că nu mai este suficient să extragi gazul.

Trebuie să poți proteja platforma.

Conducta.

Cablul.

Portul.

Stația de transformare.

Rețeaua digitală care le coordonează.

Și sistemul electric care, în cele din urmă, transformă toate aceste infrastructuri în funcționarea cotidiană a statului.

Blackoutul ca armă politică

Există, în final, un motiv pentru care atacul asupra rețelei electrice poate fi mai atractiv decât lovirea unei ținte militare.

Efectul său nu este doar tehnic.

Este psihologic și politic.

O bază militară atacată afectează armata.

O pană de curent afectează pe toată lumea.

În câteva ore dispar semafoarele, plățile electronice devin dificile, telefonia începe să cedeze, trenurile se opresc, pompele de combustibil nu mai funcționează normal, spitalele trec pe generatoare, iar populația începe să întrebe cât va dura.

După aceea apare întrebarea politică:

cine ne protejează?

Acesta este adevăratul potențial strategic al sabotajului energetic.

Nu trebuie neapărat să distrugi rețeaua.

Trebuie să demonstrezi că o poți atinge.

Nu trebuie să lași o țară fără electricitate o lună.

Uneori este suficient să o lași fără certitudinea că lumina se va aprinde de fiecare dată când cineva apasă întrerupătorul.

Alytus arată că statele baltice au înțeles această schimbare. Polonia a simțit-o. Franța se pregătește să o exerseze. Ucraina o trăiește de ani întregi.

Pentru România, lecția ar trebui să fie simplă: infrastructura energetică nu mai aparține doar Ministerului Energiei, operatorilor și companiilor. Aparține arhitecturii naționale de apărare.

Pentru că următorul atac asupra Europei s-ar putea să nu înceapă cu tancuri trecând o frontieră.

S-ar putea să înceapă mult mai banal: Se stinge lumina. Și nu se mai aprinde.