Cu ce distruge Ucraina dronele Shahed. Zelenski cere ajutorul aliaţilor înainte de iarnă

După ce o mare parte din rachetele americane Patriot PAC-2 și PAC-3 au fost redirecționate către Orientul Mijlociu, Volodimir Zelenski a cerut, la Bruxelles, sprijinul urgent al statelor europene pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei înainte de iarnă.

Foto: Ukrinform / Dmytro Smolienko

În timpul discuțiilor, Volodimir Zelenski a prezentat situația apărării antiaeriene a Ucrainei și nevoile pe care Kievul încearcă să le acopere înainte de iarnă.

F-16 și muniția pentru interceptarea dronelor

Pe lângă rachetele necesare combaterii atacurilor balistice, Ucraina are nevoie de muniție pentru avioanele F-16, care au devenit un instrument important în lupta împotriva dronelor rusești de mare viteză, a explicat Volodimir Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, între 55% și 60% dintre interceptările dronelor Shahed echipate cu motoare turboreactoare sunt realizate de aviația de luptă. Pentru a menține acest ritm, autoritățile au extins contractele de aprovizionare cu proiectile de 20 mm, folosite de tunurile avioanelor F-16. Zelenski a spus că livrările au ajuns la un nivel stabil și că Ucraina primește acum cantitățile de muniție convenite.

„În ceea ce privește interceptarea dronelor Shahed cu propulsie cu reacție, folosim aviația cu foarte bune rezultate”, a declarat Zelenski. „În prezent, acumulăm muniție pentru tunurile de 20 mm ale avioanelor F-16. Atât eu, cât și Ministerul Apărării am încheiat acorduri. Acum primim cantități corespunzătoare, ceea ce este foarte bine. Așadar, în acest moment avem această muniție.”

Ucraina încearcă să completeze capacitățile aviației cu sisteme mai ieftine și pot fi produse în țară, în acest sens Zelenski menţionând dezvoltarea unor rachete interceptoare ieftine și extinderea fabricării turelelor automate. Acestea din urmă sunt produse deja în serii de zeci de unități, iar autoritățile intenționează să mărească în continuare producția.

„În plus, avem și alte soluții. Rachete ieftine, care încep să dea rezultate”, a afirmat el. „Există mai multe soluții noi care vor ajunge în curând în Ucraina din partea partenerilor, alături de producția internă, care este deja funcțională. De asemenea, avem turele și, după cum știți, am început să le fabricăm nu în unități izolate, ci în zeci de exemplare. Vom continua să extindem producția.”

Ucraina cere Europei rachete Patriot înainte de iarnă

La Bruxelles, președintele ucrainean a insistat și asupra necesității unor livrări urgente de interceptoare Patriot PAC-2 și PAC-3. Ucraina vrea să primească aceste rachete de la partenerii europeni înainte de iarnă, pentru a-și proteja infrastructura de atacurile balistice rusești.

Solicitarea vine în condițiile în care aprovizionarea prin programul PURL, coordonat de NATO, este limitată de redirecționarea unei mari părți a rachetelor americane PAC-2 și PAC-3 către Orientul Mijlociu, potrivit kyivpost.

Volodimir Zelenski a afirmat că autoritățile ucrainene au identificat state europene care dispun de stocuri suficiente pentru a contribui la acoperirea deficitului.

„Partenerii au ascultat toate preocupările noastre”, a mai spus el. „Ei cunosc cantitățile pe care le primim prin programul PURL și înțeleg că majoritatea rachetelor PAC-2 și PAC-3 din Statele Unite au fost trimise în Orientul Mijlociu. Știu că am nevoie de sprijinul lor chiar acum.”

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Proiectul FREYJA

Aceasta ar fi o soluţie temporară, până când vor deveni operaționale contractele de achiziție încheiate cu Germania și programul FREYJA, la care participă 10 țări, între care Franța și Norvegia. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, însă Zelenski a recunoscut că asemenea programe necesită, în mod normal, mulți ani de muncă.

Președintele ucrainean a discutat despre FREYJA și cu Emmanuel Macron, în cadrul consultărilor bilaterale. El a spus că Ucraina și-a îndeplinit partea de lucru, iar contribuțiile partenerilor sunt în curs de realizare.

„În ceea ce privește proiectul antirachetă FREYJA, Ucraina a făcut ceea ce trebuia să facă. Ceea ce trebuie să facă partenerii - sunt implicate 10 țări - este în curs de desfășurare”, a remarcat el, adăugând că a analizat programul în cadrul consultărilor bilaterale cu președintele francez Emmanuel Macron.

„La astfel de sisteme se lucrează timp de decenii. Noi vrem să le avem foarte repede, pentru că nu avem timp”, a mai punctat preşedintele Ucrainei.

Problemele cu Starlink readuc în discuție alternativele europene

La Bruxelles, Volodimir Zelenski a atras atenția și asupra unei probleme care ține de dependența Ucrainei de tehnologia americană: funcționarea sistemului de internet prin satelit Starlink, dezvoltat de SpaceX, compania lui Elon Musk. Rețeaua este folosită de armata ucraineană pentru comunicații și pentru operarea echipamentelor fără pilot, iar orice restricție tehnică poate afecta desfășurarea operațiunilor de pe front.

Potrivit președintelui ucrainean, limitarea vitezei terminalelor Starlink la aproximativ 161 km/h a creat probleme pentru interceptoarele fără pilot concepute să urmărească dronele rusești Shahed cu propulsie cu reacție. Aceste aparate trebuie să se deplaseze cu viteză mare pentru a ajunge din urmă țintele, iar restricțiile de funcționare le pot împiedica să-și îndeplinească misiunea.

Zelenski a explicat faptul că specialiștii ucraineni au comparat funcționarea sistemului în Ucraina și în alte țări europene. În urma testelor, au constatat că vehiculele echipate cu Starlink puteau circula cu până la 180 km/h în Uniunea Europeană, în timp ce limitarea semnalată apărea doar pe teritoriul ucrainean.

Dincolo de efectele imediate asupra echipamentelor militare, situaţia ridică o problemă mai amplă pentru statele europene: dependența de o infrastructură de comunicații controlată de o companie americană.

„Întreaga Europă a văzut că Starlink poate fi controlat din Statele Unite, indiferent de acorduri și contracte, și că vitezele pot fi limitate”, a declarat Volodimir Zelenski, subliniind că această experiență i-a determinat pe europeni să caute soluții care să reducă dependența de rețeaua lui Elon Musk.

„Prin urmare, europenii înșiși ridică acum problema unor alternative similare. Și deja lucrează la acest lucru”, a încheiat el.