Imaginile de la nunta fiicei unui politician indian au făcut înconjurul internetului: farfurii aruncate în mulțime, oameni care se împingeau pentru o porție de mâncare și invitați care au folosit bucăți de carton în loc de farfurii sau s-au servit direct din vasele cu mâncare.

Nunta s-a transformat într-o cursă disperată a invitaţilor pentru mâncare. Foto: social media/via India Today

O petrecere pregătită pentru sute de mii de oameni, cu sute de bucătari și un meniu impresionant, care ar fi trebuit să fie demonstrație de generozitate și fast, s-a transformat într-un haos general, în care invitaţii au ajuns să se îmbrâncească pentru o porţie de mâncare.

Anant Singh, un politician influent din statul indian Bihar, a vrut ca nunta fiicei sale să fie un eveniment deschis tuturor. Așa că a invitat nu doar rude, prieteni și oficiali, ci practic pe oricine dorea să participe. Organizatorii au pregătit mâncare pentru aproximativ 400.000 de persoane, iar petrecerea din satul Nadwan a ajuns să fie una dintre cele mai comentate nunți din India în presa naţională.

Numai că, pe măsură ce invitații au început să sosească, amploarea evenimentului a devenit o problemă tot mai greu de gestionat. În locul unui ospăț organizat, mesele au fost înconjurate de mulțimi de oameni care se împingeau unii pe alţii pentru a ajunge la mâncare. Farfuriile de unică folosință au început să fie aruncate în aer, oamenii încercau să prindă câte una, iar cei care nu reușeau își luau mâncarea direct din vasele de servire.

Imaginile publicate de India Today surprind scene greu de imaginat la o petrecere. Unii invitați au ajuns să mănânce de pe bucăți de carton, alții au folosit ziare în loc de farfurii, iar în unele filmări oamenii se înghesuie în jurul vaselor, încercând să apuce cât mai repede câte o porție.

Război pentru o farfurie cu mâncare

Într-unul dintre videoclipurile distribuite masiv pe rețelele sociale, se vede cum zeci de farfurii de unică folosință, numite local pattal, sunt aruncate în mulțime, iar oamenii dau buluc să le prindă. Într-o altă secvență, persoane înarmate cu bastoane încearcă să-i țină sub control pe cei care au luat cu asalt zona unde se servea mâncarea şi au început să se aprovizioneze direct din vasele în care fusese pregătită.

Alţii au mâncat de pe bugăţi de carton găsite în zonă. Imaginile au devenit virale, la fel ca şi cele în care oamenii se urcă unii peste alții pentru a pune mâna pe farfuriile aruncate în aer.

„Să obții mâncare aici e ca și cum ai câștiga un război. Fratele vostru a reușit să aducă mâncare, ceea ce înseamnă că am câștigat războiul. Rasgulla au fost luate cu forța, iar noi nu am mai prins niciuna”, a povestit un invitat într-unul dintre videoclipuri.

Alte imagini surprind oameni care iau bucăți de paneer direct dintr-un vas cu sos de mazăre și paneer. Un videoclip arată, de asemenea, un bărbat care, în tot acest haos, a căzut într-un recipient mare cu mâncare.

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Nici drumul până la petrecere nu a fost lipsit de probleme. Coloanele de mașini s-au întins pe aproximativ zece kilometri, iar unii dintre cei care se îndreptau spre Nadwan au renunțat și s-au întors din drum fără să mai ajungă la nuntă, potrivit presei internaționale.

500 de bucătari și peste 300 de puncte de preparare

Nunta lui Shivangi, fiica lui Anant Singh, a avut loc pe 25 noiembrie, în satul Nadwan din districtul Patna. Pentru ospăț, organizatorii au mobilizat aproximativ 500 de bucătari și lucrători și au amenajat peste 300 de puncte de preparare a mâncării.

Meniul a fost pe măsura ambițiilor gazdei: opt sortimente de dulciuri, patru feluri de legume gătite, preparatul tradițional litti-chokha, dosa și orez cu specific kashmirian. Potrivit lui Anant Singh, fusese pregătită mâncare pentru peste 400.000 de persoane.

Numărul celor veniți pare să fi depășit însă capacitatea organizatorilor de a-i servi. În jur de 100.000 de oameni s-ar fi adunat numai pentru a urmări cursa de cai inclusă în programul festivităților.

Nici această competiție nu a putut continua, însă, conform planului. După trei manșe, organizatorii au decis să o amâne, deoarece nu mai reușeau să gestioneze mulțimea.

Afluxul de invitați a dat peste cap și deplasările oficialilor. Printre cei blocați în trafic ore întregi s-au numărat președintele Adunării Legislative din Bihar, Prem Kumar, și deputatul regional Ram Kripal Yadav. Nunta adunase numeroși politicieni importanți, însă nici măcar invitații de rang înalt nu au reușit să evite aglomerația.

Val de reacţii pe reţelele sociale

Scenele de la mesele cu mâncare au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Jurnalista Gargi Rawat s-a întrebat de ce era nevoie de o asemenea demonstrație de opulență, în timp ce alți utilizatori au criticat atât comportamentul celor care se îmbulzeau, cât și lipsa de organizare a gazdelor.

„Dacă ai resursele necesare pentru a invita mii de oameni, trebuie să ai și responsabilitatea de a le oferi mâncare în condiții demne. Să hrănești oamenii ar trebui să fie un gest de generozitate, nu o demonstrație de putere și bogăție”, a scris un utilizator al platformei X.

India Today TV a subliniat prăpastia dintre „o abundență extraordinară” și o realitate marcată de lipsuri atât de mari, încât până și resturile de la o petrecere ajung să merite o luptă.

Înainte de eveniment, invitația deschisă lansată de Anant Singh fusese unul dintre subiectele intens comentate în India. Politicianul promisese un ospăț pentru oricine dorea să participe, iar amploarea pregătirilor sugera că nimeni nu urma să plece flămând.

În cele din urmă, însă, imaginile care au făcut înconjurul lumii nu au fost cele ale meniului impresionant sau ale fastului de la nuntă, ci ale oamenilor care se luptau pentru o farfurie cu mâncare.