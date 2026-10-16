 Zelenski, întrebat dacă Trump îl transformă în „țap ispășitor” pentru războiul din Iran. Răspunsul ironic al liderului ucrainean | adevarul.ro
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Video Zelenski, întrebat dacă Trump îl transformă în „țap ispășitor” pentru războiul din Iran. Răspunsul ironic al liderului ucrainean

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat printr-un răspuns ironic la întrebarea dacă Donald Trump încearcă să dea vina pe Ucraina pentru problemele generate de războiul din Iran. Momentul a avut loc după o pauză de aproximativ 15 secunde, în care liderul de la Kiev a zâmbit, înainte de a le spune jurnaliștilor: „Acesta este răspunsul meu”.

Zelenski, răspuns ironic când a fost întrebat dacă Trump îl face „țap ispășitor”.
Zelenski, răspuns ironic când a fost întrebat dacă Trump îl face „țap ispășitor”. Foto: AFP

Declarațiile au fost făcute în contextul deteriorării relațiilor dintre Kiev și Washington, în timp ce liderii europeni își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Potrivit CNN, tensiunile au crescut după ce administrația Trump a intensificat presiunile asupra autorităților ucrainene pentru a opri atacurile asupra instalațiilor petroliere din Rusia, în timp ce armata rusă continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană.

Ucraina a suspendat timp de trei zile atacurile asupra rafinăriilor rusești, la solicitarea Statelor Unite. Kievul a reluat însă operațiunile după ce Rusia nu a respectat ceea ce Donald Trump prezentase drept un „armistițiu energetic”.

În paralel, președintele american a surprins săptămâna trecută liderii europeni prin încheierea unui acord care permite exporturile de motorină rusească. Decizia vine în contextul creșterii puternice a prețurilor carburanților la nivel mondial, o problemă sensibilă pentru administrația de la Washington înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, programate luna viitoare.

Zelenski a declarat că această hotărâre l-a făcut să se simtă trădat. Trump a pus, la rândul său, creșterea prețurilor carburanților pe seama conflictului dintre Rusia și Ucraina, în timp ce implicarea Statelor Unite în războiul din Iran continuă să fie nepopulară în rândul unei părți importante a electoratului american.

Joi, liderul de la Casa Albă l-a criticat din nou pe președintele ucrainean, într-un interviu acordat postului Newsmax.

„Nu sunt un mare admirator al lui Zelenski. Au distrus țara aceea”, a afirmat Trump, fără să facă referire la invazia rusă. Totodată, președintele american a susținut că negocierile cu liderul ucrainean sunt mai dificile decât cele cu Vladimir Putin și a adăugat că Zelenski „nu este un partener bun pentru noi”.

Mesajul lui Zelenski pentru liderii europeni

Înaintea summitului de vineri de la Bruxelles, Volodimir Zelenski a ales să evidențieze relația cu partenerii europeni, fără să insiste asupra conflictului diplomatic cu administrația americană.

Ucraina schimbă foaia: Zelenski anunță atacuri sporite asupra rafinăriilor din Rusia

„Sunt extrem de recunoscător pentru sprijinul uriaș pe care îl primim din partea Consiliului European, a Comisiei Europene și a liderilor, adevărați lideri, care ne sunt alături încă de la începutul acestui război”, a declarat președintele ucrainean la sosirea la reuniune.

Zelenski a subliniat că Ucraina dorește încheierea cât mai rapidă a războiului, însă nu observă, în acest moment, semnale din partea Moscovei care să indice disponibilitatea pentru pace.

„Desigur, vrem să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. În prezent, nu vedem niciun semnal din partea Rusiei că ar fi pregătită pentru asta”, a spus el, precizând că asigurarea necesarului energetic al țării reprezintă o prioritate înaintea iernii.

Situația militară este complicată și de dificultățile în aprovizionarea cu muniție pentru apărarea antiaeriană. O sursă familiarizată cu situația a declarat joi pentru CNN că Ucraina și-a epuizat stocurile de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot de fabricație americană, ceea ce o expune mai mult atacurilor rusești cu rachete balistice.

Vineri, Zelenski a confirmat indirect dificultățile de aprovizionare, afirmând că Ucraina nu mai reprezintă o destinație prioritară pentru aceste sisteme.

„Este un secret cunoscut de toată lumea că, în prezent, nu suntem o destinație prioritară pentru aceste rachete”, a declarat el, explicând că o mare parte dintre interceptoarele Patriot sunt direcționate acum către Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, liderul ucrainean a mulțumit partenerilor europeni, NATO și administrației de la Casa Albă pentru sprijinul acordat.

În ceea ce privește relația cu Washingtonul, Zelenski a precizat că echipa sa păstrează legătura cu negociatorii americani și că este prevăzută o întâlnire în zilele următoare.

„Vom continua să trăim, să luptăm și, cel mai important, să trăim cu demnitate”, a afirmat președintele ucrainean. El a adăugat că păstrarea demnității este esențială chiar și în condițiile extrem de dificile impuse de război.

În timpul reuniunii de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au anunțat că pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 22-lea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Poziția europenilor contrastează cu abordarea administrației Trump. Liderii UE au transmis că presiunea economică asupra Moscovei va crește dacă Vladimir Putin nu pune capăt războiului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat nerespectarea armistițiului energetic și a cerut intensificarea măsurilor împotriva Rusiei.

„Am susținut armistițiul energetic propus de președintele Trump, dar am văzut că Rusia nu l-a respectat nici măcar un minut. Dimpotrivă, Rusia și-a intensificat atacurile și, prin urmare, trebuie să creștem presiunea asupra sa”, a declarat aceasta.

La rândul său, Zelenski le-a solicitat liderilor europeni să sporească ajutorul financiar și militar destinat Ucrainei. Kievul are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a proteja populația civilă și infrastructura energetică de atacurile rusești care continuă fără întrerupere.

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