Iarna balistică: scutul Ucrainei, cusut din petice

Volodimir Zelenski este așteptat miercuri, 14 octombrie, adică astăzi, la Downing Street, pentru discuții cu premierul britanic Andy Burnham despre sprijinul militar acordat Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Rusiei. Premierul laburist, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în iulie, își reafirmă astfel sprijinul pentru Kiev, inclusiv prin promisiunea unui nou pachet de rachete sol-aer, iar coincidența cu avertismentul MI5 transformă vizita într-un mesaj limpede. Schimbarea de locatar de la Downing Street nu schimbă și adresa amenințării.

Foto: ChatGPT

În evaluarea anuală a amenințărilor, directorul general al MI5, Ken McCallum, a desemnat Rusia drept „agresorul numărul unu" al Marii Britanii. Diagnosticul este mai nuanțat decât pare la prima vedere, pentru că nu anunță un război, ci descrie o formă de agresiune care își calculează cu grijă propria limită. Potrivit lui McCallum, Moscova nu urmărește un conflict deschis cu Occidentul. Ea escaladează însă metodic războiul hibrid, rămânând deliberat sub pragul Articolului 5, pe care ar fi „nebunesc" să-l depășească. Rezultatul este un spațiu cenușiu în care sabotajul, intimidarea și subversiunea se opresc, uneori la mică distanță, înaintea confruntării convenționale. Cea mai interesantă observație privește însă slăbiciunea instrumentului, nu amploarea lui. Aproape o mie de expulzări de diplomați-spioni de la începutul invaziei au golit rețelele clasice ale Kremlinului, care recurge acum la infractori plătiți și la voluntari naivi, precum cei din așa-numitul Corp de Voluntari GRU. Paradoxul este evident: o putere care își externalizează operațiunile către mercenari de ocazie și amatori recrutați online nu acționează din poziția avantajului strategic, ci din cea a improvizației. Pentru flancul estic al NATO, și pentru România în mod special, avertismentul britanic are o semnificație practică. O agresiune care evită pragul juridic al apărării colective trebuie contracarată acolo unde se produce: în contrainformații, în reziliența infrastructurii critice și în capacitatea instituțiilor de a numi deschis autorul unor atacuri pe care Moscova le va nega, ca de obicei, cu imperturbabilă consecvență.

Aritmetica unei nopți

Bilanțul bombardamentului de miercuri seara, 7 octombrie 2026, rezumă mai bine decât orice analiză, starea apărării antiaeriene ucrainene în pragul celei de-a cincea ierni de război. Rusia a lansat asupra Kievului și a altor douăsprezece regiuni 70 de rachete, multe dintre ele balistice, însoțite de valuri de drone Shahed. Forțele aeriene ucrainene au doborât 39 din cele 48 de rachete de croazieră, dar numai cinci rachete balistice. Cel puțin 32 de oameni au murit, peste o sută au fost răniți, iar Volodimir Zelenski a constatat sec că rachetele balistice sunt deosebit de greu de contracarat. Raportul dintre cele două cifre, peste 80 la sută împotriva rachetelor de croazieră și un procent infim împotriva celor balistice, nu descrie o lipsă de competență, ci o lipsă de muniție. Împotriva unei rachete de tip Iskander, care coboară spre țintă cu viteze de ordinul mai multor Mach, singurul răspuns fiabil de care dispune Ucraina rămâne interceptorul Patriot.

Tendința este ascendentă. Victimele civile au crescut de la o lună la alta pe parcursul majorității anului 2026: monitorii ONU au verificat în august 372 de civili uciși și 2.349 de răniți, a doua cifră ca mărime după iulie, iar rachetele și dronele cu rază lungă au produs 47 la sută din acest bilanț. În același timp, Rusia și-a schimbat instrumentul principal pentru atacurile asupra capitalei. Shahed-urile cu propulsie cu reacție au înlocuit aproape complet generațiile vechi, tocmai pentru că dronele interceptoare ieftine dezvoltate de ucraineni ajunseseră, potrivit unui manager al firmei Grim Tech, la o rată de interceptare de aproximativ 90 la sută. Este o lecție clasică de dialectică militară: fiecare soluție ieftină produce, în câteva luni, o amenințare scumpă. Dronele mai rapide obligă Kievul să consume rachete rare exact când încearcă să le economisească pentru amenințarea balistică, iar iarna transformă fiecare centrală lovită într-o problemă de supraviețuire a orașelor.

Stocurile altora

Soluția cea mai rapidă depinde de bunăvoința aliaților, iar bunăvoința se lovește de un deficit global. Un oficial NATO declara încă din august că forțele americane din Europa se confruntă cu o lipsă de interceptoare Patriot calificată drept „dincolo de critică”, după ce stocurile au fost mutate în Orientul Mijlociu pentru războiul din Iran. Noul ministru ucrainean al Apărării, Yevhen Khmara, a formulat problema fără menajamente la prima sa reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, pe 8 septembrie. Kievul a semnat în ultimele luni contracte pentru aproximativ o mie de rachete Patriot, însă majoritatea vor sosi peste ani. Prin urmare, Khmara le-a cerut partenerilor 300 de interceptoare imediat, din stocurile proprii, oferind în schimb rachetele mai noi din contractele ucrainene. Este, în esență, un împrumut cu dobândă în timp: Ucraina cumpără prezentul aliaților cu viitorul propriu.

Răspunsurile au fost inegale. Germania a promis un număr nedezvăluit de interceptoare PAC-2 din stocurile Bundeswehr. Marea Britanie a alocat 100 de milioane de lire sterline prin mecanismul PURL al NATO, pentru rachete Patriot și alte echipamente antiaeriene care ar trebui să ajungă înainte de iarnă. Statele Unite, în schimb, nu au inclus nicio rachetă Patriot în cele aproape 400 de milioane de dolari din fondurile expirante ale Inițiativei de Asistență pentru Securitatea Ucrainei, realocate înainte de încheierea anului fiscal. Absența aceasta spune mai mult decât orice declarație: Washingtonul își păstrează interceptoarele pentru propriile teatre de operații, iar Europa este rugată să umple golul din rezervele ei, ele însele subțiate de trei ani de transferuri.

Fabricile de mâine

A doua piesă a mozaicului este industrială și se măsoară în ani, nu în săptămâni. Zelenski a anunțat pe 25 septembrie că Donald Trump a luat decizia politică finală de a acorda Ucrainei licențe pentru producția rachetelor Patriot, dar nici Washingtonul, nici producătorii nu au precizat varianta, cota de lucru ucraineană, locul fabricației sau data primei livrări. Lockheed Martin își propune să crească producția anuală de PAC-3 MSE de la aproximativ 600 la 2.000 de rachete până în 2030, iar un contract Boeing de 14,7 miliarde de dolari ar tripla producția căutătorului interceptorului. Germania urmează să înceapă fabricarea PAC-2 GEM-T și a cerut separat permisiunea de a produce PAC-3 MSE pe teritoriul său, cerere rămasă deocamdată fără răspuns. Calea europeană alternativă trece prin Aster 30: Franța și Italia au convenit în iulie să autorizeze producția sub licență a acestor interceptoare în Ucraina înainte de sfârșitul lui 2026 și să livreze patru sisteme SAMP/T NG, Kievul urmând să devină primul lor utilizator în luptă. Parisul a adăugat două complexe SAMP/T interimare, un radar GF300 până la finalul anului și o desfășurare progresivă a versiunii NG din 2027.

Toate aceste angajamente au același defect structural: sunt corecte strategic și inutile tactic pentru iarna care începe. Istoria apărării antibalistice este, de altfel, o succesiune de decalaje între amenințare și răspuns. Londra nu a avut nicio apărare împotriva V-2-urilor în 1944, iar disputa asupra eficienței reale a Patriot-urilor împotriva Scud-urilor irakiene în 1991 a durat mai mult decât războiul însuși. Ucraina este primul stat care duce o campanie antibalistică susținută, de ani de zile, împotriva unei puteri nucleare, și o face cu muniția altora, pe calendarul fabricilor altora.

Pariul Freyja

A treia piesă este un pariu pe suveranitate. Freyja este un sistem antibalistic proiectat în Ucraina în jurul rachetei FP-7.X a companiei Fire Point, cu lansator, radar și rețea de comandă și control proprii, conceput să se integreze în radarele și posturile de comandă standard NATO deja existente. Costul estimat, de aproximativ un milion de dolari pe unitate, reprezintă cam un sfert din prețul unui PAC-3 MSE, iar prețul-țintă al interceptorului propriu-zis coboară spre 700.000 de dolari. Diferența tehnică este semnificativă: FP-7.X, care a zburat prima dată la începutul lui iunie, folosește un focos de fragmentare pentru a distruge ținte la aproximativ 24 de kilometri altitudine, nu coliziunea directă de tip hit-to-kill a Patriot-ului, care ar putea apărea în versiunile ulterioare. Compania anunță trei interceptoare pe zi din august, Zelenski vrea sistemul operațional într-un an, iar coaliția care îl susține vizează prima interceptare balistică reală abia la sfârșitul lui 2027.

Coaliția crește totuși mai repede decât racheta. Lansată de Zelenski la Paris, în iulie, împreună cu nouă state europene, inițiativa a primit adeziunea Poloniei pe 17 septembrie, la o săptămână după ce premierul canadian Mark Carney a promis tehnologii canadiene pentru Freyja și un pachet de 350 de milioane de dolari canadieni pentru interceptoare. Uniunea Europeană cântărește separat o finanțare directă. Ironia nu trebuie subestimată: industria ucraineană de apărare, născută din necesitate în 2022, a ajuns să ofere Occidentului un interceptor de patru ori mai ieftin decât cel american, iar Zelenski propune deja producție comună care să întărească și stocurile Statelor Unite. Rămâne de văzut dacă Freyja va deveni un sistem sau doar un nume promițător într-un comunicat.

Concluzie: aceeași pungă de interceptoare

Pentru apărarea aeriană românească, lecția ucraineană privește mai întâi doctrina și abia apoi stocurile. Războiul din Ucraina a demonstrat că o apărare construită exclusiv pe sisteme de vârf se epuizează economic înainte de a se epuiza militar: un interceptor de câteva milioane de dolari folosit împotriva unei drone de câteva zeci de mii este o victorie tactică și o înfrângere contabilă. Kievul a răspuns prin straturi, cu drone interceptoare ieftine pentru Shahed-urile lente, rachete pentru cele cu reacție și Patriot rezervat strict amenințării balistice, iar Rusia a răspuns, la rândul ei, prin accelerarea propriilor drone. Pentru un stat care a văzut în ultimii ani resturi de drone căzute pe malul Dunării, la Tulcea și în împrejurimi, întrebarea nu este dacă are nevoie de Patriot, ci ce pune sub Patriot, astfel încât rachetele scumpe să rămână disponibile pentru ziua în care ținta va fi o rachetă balistică. Un interceptor ucrainean de patru ori mai ieftin, compatibil cu arhitectura NATO și produs într-o coaliție la care Polonia a aderat deja, ar merita cel puțin o analiză serioasă la București.

Nici capitolul stocurilor nu este, pentru București, o știre externă. Bucureștiul a comandat șapte sisteme Patriot, în valoare de aproximativ patru miliarde de dolari, iar Raytheon și Electromecanica Ploiești au semnat acorduri pentru asamblarea interceptoarelor SkyCeptor în România, inițial cu componente produse în Statele Unite și Israel. În iulie, la Kiev, președintele Nicușor Dan anunța că România analizează cererea ucraineană de interceptoare Patriot din stocurile proprii, cu condiția unei decizii unanime în CSAT, după un atac în care toate cele 29 de rachete balistice rusești își atinseseră țintele. Dilema este aceeași pe care o trăiesc toți aliații de pe flancul estic: fiecare rachetă cedată astăzi Ucrainei cumpără timp pentru ca războiul să rămână dincolo de Prut, dar fiecare rachetă cedată lipsește din apărarea unei țări care a doborât deja, în această vară, drone ostile în propriul spațiu aerian. Interceptoarele Ucrainei, ale Poloniei și ale României vin din aceeași pungă, cu aceleași liste de așteptare și cu același furnizor care și-a declarat propriile priorități. Teoria Victoriei prezentată la Varșovia promite blocarea atacului în punctul de contact. Iarna balistică a Kievului amintește că, pe flancul de sud, primul punct de contact poate fi cerul, iar acolo nu se luptă cu doctrine, ci cu stocuri.