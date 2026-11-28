Acțiunile Anthropic au crescut cu aproape 11% la finalul ședinței de vineri, 27 noiembrie, ajungând la 91,88 dolari pe unitate și revenind peste prețul de 83 de dolari stabilit în oferta publică inițială (IPO). Evoluția a venit într-o săptămână de revenire pentru bursele americane: indicele Dow Jones a câștigat 5,5%, Nasdaq a avansat cu 6,7%, iar S&P 500 a înregistrat un plus de 5,6%.

Acțiunile Anthropic au crescut cu aproape 11% vineri, la închiderea ședinței de pe Nasdaq. Foto: Financial Times

Acțiunile Anthropic au revenit vineri, 27 noiembrie, peste prețul de listare, după o creștere de 10,98%, până la 91,88 dolari pe titlu. Avansul a venit pe fondul unei reveniri mai ample a burselor americane, susținute în special de sectorul tehnologic.

Anthropic recuperează după două ședințe sub prețul IPO

Compania de inteligență artificială a debutat pe Nasdaq pe 19 noiembrie, sub simbolul ANT, la un preț al ofertei publice inițiale (IPO) de 83 de dolari pe acțiune. În cele două ședințe anterioare revenirii de vineri, titlurile coborâseră sub acest prag.

La finalul săptămânii, cotația se situa cu aproximativ 10,7% peste prețul IPO. Totodată, nivelul de 91,88 dolari a reprezentat cel mai ridicat preț de închidere înregistrat de companie de la debutul tranzacționării, conform sursei citate.

Câștiguri săptămânale de peste 5% pentru principalii indici

Nasdaq Composite a încheiat săptămâna la 24.129,50 puncte, în creștere cu 6,7%. Dow Jones Industrial Average a câștigat 5,5%, până la 50.774,94 puncte, iar S&P 500 a avansat cu 5,6%, la 7.297,49 puncte. Pentru S&P 500, aceasta a fost cea mai bună evoluție săptămânală din aprilie 2025.

Doar în ședința de vineri, Nasdaq a urcat cu 2,3%, S&P 500 cu 1,6%, iar Dow Jones cu 1,2%. Săptămâna de tranzacționare a fost scurtată de sărbătoarea Thanksgiving: piețele au fost închise joi, 26 noiembrie, iar vineri au funcționat cu program redus.

Revenirea a urmat unor ședințe volatile, în care investitorii au reevaluat perspectivele companiilor tehnologice și sustenabilitatea cheltuielilor pentru infrastructura de inteligență artificială. Acțiunile din tehnologie au avut un rol important în avansul pieței, însă creșterile de la finalul săptămânii nu înlătură volatilitatea observată anterior.