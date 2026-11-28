Fostul premier Ilie Bolojan a criticat proiectul de reorganizare administrativă a Guvernului Niculescu. Senatorul PNL spune că reforma administrativă ar trebuie realizată cu măsuri mai subtile, dar cu efecte imediate, fără ca reorganizarea comunelor și județelor să fie o prioritate.

Ilie Bolojan are propria viziune privind reorganizarea administrativă Foto: captura video

Reforma administrativă propusă de premierul Luca Niculescu este un subiect intens disputat în România. Ea se concentrează pe reorganizarea administrativ-teritorială și pe comasarea localităților mici. Practic, Executivul a lansat un proces de comasare voluntară pentru comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori (peste 400 de localități), cu termen în luna martie, susținut prin stimulente financiare de la buget.

Reprezentanții Asociației Comunelor din România și ai municipiilor au criticat lipsa de claritate, presiunea pe bugetele locale și riscul dispariției unor primării și au avertizat împotriva impunerii reformei fără referendum. Subiectul a generat schimburi de replici și negocieri tensionate între partidele din coaliția de guvernare, în special între PSD și UDMR, privind forma și ritmul reorganizării. La rândul său, fostul premier Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de partid la Botoșani, a criticat proiectul.

„Este făcută într-o formulă haotică, de tip perdea de fum”

În timpul vizitei la Botoșani, Bolojan a susținut o conferință de presă, în care a spus că reforma administrativă propusă de Guvernul Niculescu este haotică, nu are cap și coadă și nu ia în calcul o serie de probleme reale care pot apărea în cazul comasării unor județe sau comune. El a explicat că reorganizarea ar trebui făcută după o anumită logică, pentru a fi cu adevărat eficientă.

„Trebuie să ne punem întrebarea de ce se propune o reorganizare administrativă. Ar trebui să fie logică. O logică a reducerii de cheltuieli în administrație, care are o justificare, o logică care să țină seama de asigurarea unor servicii mai bune pentru cetățeni și de o administrație mai profesionistă și, în fine, o logică a dezvoltării. Gândiți-vă că, dacă uniți două comune sărace, nu va rezulta o comună bogată. Dacă mai vii să acorzi și niște facilități pe cinci ani de zile, se pune întrebarea cine va acoperi diferența. Asta înseamnă că tot de la bugetul de stat se vor da bani. Iar la final vom crea o problemă în raporturile cu cetățenii respectivi, după ce vor dispărea astfel de facilități. Prin urmare, o astfel de propunere nu face nici să reducem cheltuielile, nici să avem servicii mai bune și nici dezvoltare. Și asta pentru că este făcută într-o formulă haotică, așa cum a apărut acum, în care una se declară la minister, alta se declară la partid și altceva se declară la Guvern”, a spus Ilie Bolojan.

În plus, fostul premier susține că proiectul Guvernului Niculescu nu ia în calcul chestiunile administrative serioase care vin la pachet cu o eventuală comasare a comunelor sau a județelor. Fără un proiect riguros, aprobat de o majoritate parlamentară, spune Bolojan, ar putea apărea disfuncționalități grave.

„Pentru că, gândiți-vă, atunci când se unesc două sau trei județe, dacă se va ajunge în situația asta, toate serviciile deconcentrate trebuie regândite. Tot ce înseamnă sisteme de cadastru trebuie reașezat pe niște date. Aceste lucruri nu se fac de pe o zi pe alta și presupun o majoritate parlamentară care să susțină toate aceste chestiuni. Nu le lași la loteria vizelor, la hazardul parlamentarilor. Negociezi, le discuți serios și apoi vii cu un proiect care are într-adevăr cap și coadă. Ceea ce nu se întâmplă în momentul de față”, a adăugat fostul premier.

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Ilie Bolojan a mai spus că, în forma actuală, reforma administrativă dă impresia unei „perdele de fum”, menite să acopere probleme mult mai urgente și mai grave cu care statul român se confruntă în perioada următoare. Cu alte cuvinte, fostul șef al Guvernului a dat de înțeles că reorganizarea administrativă nu este, în acest moment, o prioritate față de alte griji ale actualului Executiv.

„Nu putem decât să interpretăm că o astfel de ofertă este una de tip perdea de fum, menită să acopere problemele serioase de care ar trebui să se ocupe Guvernul în această perioadă. Gândiți-vă că una dintre problemele importante pe care le avem este încasarea ultimei cereri de plată prin PNRR, unde avem câteva miliarde, la care trebuia răspuns în această lună. Asta înseamnă că ministerele trebuie să lucreze de dimineață până seara ca să răspundă. Dacă nu răspunzi, primești mai puțini bani. A doua problemă este pregătirea bugetului pe anul următor. Neocupându-se de aceste două urgențe, au venit cu două perdele de fum: una a fost moștenirea pe care au primit-o, a doua, această reformă administrativă”, susține Bolojan.

„Nu trebuie să ai viceprimar la o comună sub 3.000 de locuitori”

Ilie Bolojan a explicat și cum ar trebui făcută, în opinia sa, o reformă administrativă care să aducă economii la bugetul de stat și servicii mai bune pentru comunități și care să fie, totodată, fezabilă. Fostul prim-ministru spune că reforma nu trebuie începută de la „talpa țării”, ci de la ministere și, în general, de la aparatul central al statului.

„Reforma trebuie făcută de sus în jos, atât din punctul de vedere al legitimității, cât și al posibilității reale de a face economie. Și gândiți-vă că avem sisteme mari care nu au fost reformate. Avem sistemul de sănătate, unde Rogobete nu a făcut nimic. Cât timp banii se vor da pe salarii, și nu pe serviciile pentru pacienți, n-avem cum să îmbunătățim serviciile de sănătate cu sumele pe care le putem pune la dispoziție. Aparatul central al statului trebuie reformat. Avem ordinea publică, unde nu s-a făcut nimic în acești ani, de la creșterea vârstei de pensionare până la reorganizarea ministerelor și toate paralelismele pe care le avem. Avem mai multe dispecerate: la Poliția Locală, la Poliția Municipală, la Inspectoratul Județean de Poliție, la Jandarmerie. Miile de oameni care lucrează în aceste dispecerate în toată țara ar putea să fie în stradă, pentru mai multă siguranță, sau în altă parte, dacă am avea un singur dispecerat. Atunci, când cineva sună la poliție, apelul ajunge într-un singur punct și se trimite exact echipajul care rezolvă problema. Așa, fie nu se duce nimeni, pentru că fiecare se gândește că merge celălalt, fie se duc două echipaje, pentru că nu știu unii de alții. Gândiți-vă ce înseamnă asta ca ineficiență și ca buget. Asta trebuie făcut în toate sistemele statului și asta înseamnă să ai rezultate de sus în jos, pentru ca abia după aceea să te poți ocupa de comunele mici și de administrație. Dar luând măsuri reale”, a adăugat fostul prim-ministru.

Nu în ultimul rând, Bolojan susține o reformă administrativă care să nu creeze tulburări mari în orașe, comune și județe. Concret, el propune să se înceapă cu ajustări în aparatul administrativ, care să aducă un efect maxim.

„Pentru că, dacă vrem să reducem în continuare cheltuielile din administrație, putem face niște lucruri care nu deranjează masiv. De exemplu, nu trebuie să avem 35 de consilieri județeni, poate putem funcționa și cu 25. Nu se va întâmpla nimic. Poate nici nu trebuie să aibă o indemnizație de 10% din salariul primarului sau al președintelui de consiliu județean. Poate să fie și de 5%. Nu trebuie să ai viceprimar la o comună sub 3.000 de locuitori. Nici consilier personal al primarului la o comună sub 5.000 de locuitori. Adică poți lua niște măsuri imediate care din 2028 au efecte, fără să dea totul peste cap”, a conchis acesta.