În apropierea Zilei Naționale, David Popovici a vorbit despre sport, România și planurile sale pentru următorul sezon.

David Popovici Foto: EPA

Înotătorul a fost prezent la filmările unui proiect pregătit de TVR și a oferit detalii despre modul în care se pregătește pentru competițiile programate în viitorul sezon.

Popovici, despre performanță și obiectivele din 2027

Campionul român a explicat ce îl ajută să rămână la cel mai înalt nivel și cum își construiește rezultatele de la un sezon la altul. După performanțele obținute la Jocurile Olimpice și la marile competiții internaționale, Popovici spune că succesul nu vine dintr-o formulă specială, ci din muncă zilnică, disciplină și seriozitate la antrenamente.

„Planurile mele pentru 2027 au rămas exact aceleași ca la fiecare sfârșit de an, din anii trecuți, și anume să avem grijă să ne antrenăm cât de bine putem, pentru că doar așa putem obține rezultatele pe care ni le dorim. Adică, secretul a rămas în continuare… niciun secret. Multă muncă!”, a punctat sportivul, conform TVR.

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Sportivul a vorbit și despre legătura sa cu România. Înainte de Ziua Națională, înotătorul a explicat ce înseamnă pentru el să își reprezinte țara și cum vede patriotismul, dincolo de declarații și simboluri. Performanțele sale includ și patru titluri mondiale în bazin olimpic.

„Le-aș reaminti oamenilor, dacă-mi permit, că patriotismul nu înseamnă neapărat să vorbești tot timpul despre cât de mândru ești de țara ta. Și să repeți asta în fiecare zi. Patriotismul, după părerea mea, înseamnă să arăți că îți pasă de locul din care vii și să încerci să faci tot ceea ce îți stă în putere pentru a-l lăsa un loc mai bun. Și eu, în același timp, încerc să fac asta, încerc să acționez!”, a încheiat marele campion al natației românești.