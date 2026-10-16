Restricțiile Starlink au afectat apărarea Ucrainei împotriva dronelor rusești. Avertismentul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 octombrie, la Bruxelles, că serviciile de comunicații prin satelit furnizate de SpaceX pentru Ucraina s-au îmbunătățit în ultimele zile, însă nu au revenit încă la parametrii anteriori.

Zelenski spune că serviciile Starlink nu au fost restabilite complet Foto: INQUAM Photos Octav Ganea

Liderul de la Kiev a avertizat că limitările impuse au afectat capacitatea de apărare a țării și au avut consecințe directe asupra siguranței civililor, relatează Reuters, EFE şi AFP.

Declarațiile au fost făcute după summitul liderilor Uniunii Europene, pe fondul controverselor privind restricțiile aplicate sistemelor utilizate de armata ucraineană pentru comunicații și interceptarea dronelor rusești, potrivit TVR Info, care citează cele trei agenții.

„Suntem în contact zilnic cu Ministerul nostru al Apărării, iar partenerii mei mi-au spus că există indicii din partea Casei Albe că vor restabili aceste capacităţi”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că revenirea la vitezele și capacitățile anterioare nu s-a produs încă în totalitate.

„Au fost restabilite limitele de viteză anterioare? Nu. Dacă acum se vor restabili? Da”, a declarat liderul ucrainean.

„O surpriză foarte neplăcută și periculoasă”

Potrivit unor surse ucrainene, terminalele folosite pe front și pentru interceptarea dronelor au avut capacitățile restricționate peste noapte, fără notificare prealabilă. Limitările ar fi afectat în special dronele interceptoare și anumite misiuni cu rază medie de acțiune.

Volodimir Zelenski a calificat situația drept „o surpriză foarte neplăcută şi periculoasă”, subliniind că Ucraina depinde de aceste sisteme pentru apărarea împotriva atacurilor rusești.

Elon Musk, fondatorul și directorul general al SpaceX, a declarat miercuri că guvernul SUA și președintele Donald Trump sunt responsabili pentru eventualele restricții aplicate rețelei de comunicații prin satelit Starshield, utilizată de armata ucraineană.

Liderul de la Kiev a adăugat că aliații săi i-au transmis că administrația americană a cerut SpaceX să restabilească serviciile.

„Dacă acesta este cazul, le suntem foarte recunoscători”, a spus președintele ucrainean.

Europa recunoaște că nu poate înlocui rapid Starlink

În contextul incertitudinilor privind serviciile SpaceX, Ucraina și partenerii săi au analizat alternative, inclusiv soluții oferite de compania franceză Eutelsat.

Oficialii europeni admit însă că, pe termen scurt, nu există o alternativă capabilă să înlocuiască infrastructura Starlink.

„Starlink este într-adevăr indispensabil pentru Ucraina şi, din păcate, Europa nu poate înlocui această capacitate pe termen scurt”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Noi atacuri rusești asupra zonelor civile

Declarațiile liderului ucrainean au venit în aceeași zi în care autoritățile ucrainene au raportat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile.

În regiunea Odesa, un supermarket a fost distrus după un atac rusesc produs în timpul zilei, iar cel puțin patru persoane au fost rănite. Alte atacuri au vizat orașele Harkov și Rivne, unde au fost afectate spații comerciale și piețe.

La Harkov, autoritățile locale au anunțat că cel puțin două persoane au murit și peste zece au fost rănite în urma unui atac cu drone.

În fața liderilor europeni, Zelenski a afirmat că Ucraina continuă să beneficieze de sprijinul Uniunii Europene și a precizat că statele europene dispun de suficiente interceptoare pentru sistemele Patriot pentru a ajuta țara să traverseze sezonul rece.