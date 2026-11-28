Deputata AUR Laura Gherasim anunță că va depune săptămâna viitoare două sesizări penale la Parchetul General: una privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în urma cercetării parlamentare pe care a desfășurat-o, iar cealaltă vizând declarații publice pe care le consideră îndreptate „împotriva românilor”.

Deputata AUR Laura Gherasim merge la Parchetul General cu două sesizări penale Foto: Facebook / Laura Gherasim

Laura Gherasim a anunțat că va sesiza Parchetul General în două dosare distincte. Primul demers vizează anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și are la bază cercetarea parlamentară realizată de deputată.

Cea de-a doua sesizare privește declarațiile publice referitoare la cetățenii români, pentru care invocă articolul 369 din Codul penal, referitor la incitarea la violență, ură sau discriminare.

„Săptămâna viitoare voi depune la Parchetul General două sesizări penale. Prima sesizare penală, pe care o voi depune în urma cercetării parlamentare pe care am efectuat-o, privește anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Cea de-a doua sesizare penală privește declarațiile publice îndreptate împotriva cetățenilor români și are ca temei art. 369 din Codul penal, care sancționează incitarea la violență, ură sau discriminare”, a transmis deputata.

Gherasim susține că sancțiunile prevăzute de articolul invocat se aplică și în cazul declarațiilor îndreptate împotriva unor categorii de persoane pe criterii de naționalitate, etnie, opinie sau apartenență politică. Ea amintește că pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la șase luni la trei ani sau amenda.

„Una este să condamni acțiunile conducerii unui stat, inclusiv în contextul anulării alegerilor, și cu totul alta este să condamni un popor pentru acțiunile conducătorilor săi”, a afirmat deputata.

Declarații ale unor jurnaliști și comentatori, invocate în sesizarea penală

Pentru cea de-a doua sesizare, deputata spune că a urmărit timp de mai multe luni declarațiile unor politicieni, jurnaliști și persoane care participă la emisiuni televizate. Ea a enumerat mai multe exemple pe care intenționează să le aducă în atenția procurorilor.

Printre acestea se numără o declarație atribuită jurnalistului Cristian Tudor Popescu, din martie 2025, care îi numea pe votanții lui Călin Georgescu și George Simion „niște bestii naturale sub aparența de «bieți» români”.

Gherasim a amintit și intervenția lui Radu Buzăianu, de la B1 TV, din ultima ediție a emisiunii „Bună, România” din 2024. Deputata susține că acesta a vorbit despre analfabetismul funcțional al susținătorilor lui Călin Georgescu, încheindu-și intervenția cu expresia „Fir-ați ai dracu’ de comuniști!”.

„Mugur Ciuvică, Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, îi numea pe susținătorii lui Călin Georgescu „pleava societății”. Pentru această emisiune au fost depuse 16 sesizări la CNA. Propunerea de sancționare nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Iulian Chifu, în ianuarie 2025, vorbea despre diferite categorii de susținători ai lui Călin Georgescu, despre trimiterea unora în închisoare și supunerea altora unor procese de deradicalizare.

Valeriu Nicolae, Starea Impostorilor, pe 25 aprilie 2025, publica o emisiune intitulată „George Simion de la Alianța pentru Unirea Rataților””, a continuat ea.

Ce va solicita deputata de la Parchetul General

Pentru documentarea declarațiilor pe care le reclamă, deputata spune că va solicita rapoartele de monitorizare ale CNA și înregistrările emisiunilor difuzate de mai multe televiziuni, între care Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, Realitatea Plus, România TV, TVR, Pro TV și Euronews.

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De asemenea, ea cere cercetarea declarațiilor publicate în presa scrisă și online în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 mai 2025.

Gherasim susține că demersul nu va ține cont de orientarea politică a persoanelor vizate sau de candidatul pe care acestea l-au susținut la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025.

„Nu mă interesează dacă autorii acestor declarații sunt oameni de stânga sau de dreapta și nici dacă i-au susținut pe George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta, Elena Lasconi sau pe oricare dintre ceilalți candidați, fie la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, fie la noile alegeri prezidențiale, organizate în mai 2025 după anularea alegerilor democratice din 2024.

Voi solicita identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor care au săvârșit fapte ce intră sub incidența art. 369 din Codul penal”, a precizat deputata.

Aceasta a invocat și prevederile articolului 30, alineatul 7, din Constituția României, care interzice îndemnul la ură națională. Deputata a făcut și o comparație cu situația lui George Simion, susținând că procurorii s-au sesizat într-o singură zi în cazul liderului AUR, pentru instigare publică.

„În cazul lui George Simion, procurorilor le-a trebuit o singură zi pentru a se sesiza din oficiu pentru instigare publică. Vreau să știu de cât timp va avea nevoie Parchetul General pentru a cerceta faptele pe care le voi aduce la cunoștința procurorilor”, a transmis aceasta.

Gherasim a anunțat că ambele sesizări, împreună cu documentele anexate, vor fi făcute publice în ziua depunerii lor la Parchetul General.

Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Prima sesizare anunțată de Laura Gherasim are legătură cu raportul de 432 de pagini privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, prezentat de AUR pe 23 noiembrie. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 și susține că nu există documente care să demonstreze intervenția Federației Ruse în procesul electoral.

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Raportul solicită verificarea activității mai multor instituții, printre care CCR, SRI, SIE, MAI și STS, precum și a rolului fostului președinte Klaus Iohannis. Documentul nu a fost votat de membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, iar în februarie 2026 aceștia au respins înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și trei pentru.

Concluziile raportului contrazic poziția Curții Constituționale, care a justificat anularea scrutinului prin nereguli ce ar fi afectat libertatea votului și egalitatea de șanse între candidați. Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat ulterior că decizia s-a bazat pe încălcarea drepturilor electorale și pe nereguli privind finanțarea campaniei.