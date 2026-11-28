Sursa: Poliția Română

Un control aparent obișnuit în trafic s-a transformat într-o cerere în căsătorie. Un polițist din Bacău și-a surprins iubita cu ajutorul colegilor, care au pus la cale un scenariu special pentru acest moment.

Un echipaj al Secției 2 Poliție Bacău a participat la o acțiune mai puțin obișnuită, transformând un control de rutină în trafic într-o surpriză pentru o tânără.

Rareș, polițist în cadrul Secției 1 Poliție Bacău, a beneficiat de sprijinul colegilor pentru a-și cere iubita în căsătorie. Planul a fost pus la punct astfel încât tânăra să nu bănuiască nimic.

Cum a fost pusă la cale surpriza

Totul a început cu oprirea în trafic a autoturismului în care se aflau cei doi. Polițiștii au pornit semnalele luminoase și au solicitat documentele șoferului, simulând un control obișnuit.

Ulterior, acestuia i s-a cerut să meargă în spatele mașinii pentru verificări suplimentare. Când portbagajul a fost deschis, în interior se afla un buchet mare de flori.

Pasagera a fost invitată să coboare și să se apropie de portbagaj. În acel moment, Rareș a apărut cu inelul pregătit și s-a așezat în genunchi, cerând-o în căsătorie.

Tânăra, vizibil surprinsă și emoționată, a acceptat propunerea. Momentul s-a încheiat cu o îmbrățișare și felicitările colegilor.

Poliția Română a publicat imaginile pe pagina de Facebook, alături de mesajul: „Uneori, cele mai frumoase misiuni nu se termină cu un proces-verbal, ci cu un DA!”.