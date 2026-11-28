Noua propunere de la Bruxelles privind deșeurile electrice poate scumpi electrocasnicele și panourile fotovoltaice, punând presiune pe fabrici și pe consumatori în țări fără spațiu bugetar precum România, avertizează Christian Năsulea. Economistul detaliază riscurile pentru industrie, forța de negociere a Bucureștiului și limitele creșterii taxelor.

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O măsură discutată la Bruxelles în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentată oficial ca instrument statistic și de mediu, riscă să majoreze semnificativ prețurile la mașini de spălat, frigidere sau panouri fotovoltaice, mutând povara de pe deșeuri pe produsele noi. În scenariul mediu, nota de plată a României în 2028 ar ajunge la circa 435 de milioane de euro pe an, adică aproximativ 2,2 miliarde de lei.

Potrivit analizei la care a contribuit profesorul de economie universală Christian Năsulea, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București și membru al Institutului European pentru Studii Economice, efectele pot însemna scumpiri de până la 30–40% la anumite aparate, scăderea vânzărilor, presiune pe producători și implicit disponibilizări în centre industriale precum Găești, Jucu și Baia Mare. În cazuri extreme, ar putea duce la retragerea unor companii care au deschis fabrici de electrocasnice.

Cum poate bloca România propunerea la Bruxelles

Discuțiile dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliu pe tema viitorului buget multianual se poartă de multe luni, iar studiile anterioare coordonate de Christian Năsulea au propus sume mai mici decât cele dorite de Parlamentul European. Economistul arată că argumentele bazate pe date și logică cântăresc în negocieri, iar regula consensului oferă statelor membre o pârghie decisivă.

„Am publicat un studiu despre o taxă europeană nouă, aflată pe masa liderilor UE la Consiliul European din 26-27 noiembrie: 2,25 euro pentru fiecare kilogram de echipament electric vândut și necolectat ca deșeu. Pe scurt: România ar plăti circa 435 de milioane de euro pe an din 2028, adică aproximativ 2,2 miliarde de lei. Circa 82% din sumă ar privi aparate care încă funcționează în casele oamenilor, nu deșeuri rămase necolectate. Decizia se ia în unanimitate, deci votul României contează. Dacă un institut mic, membru al unei rețele europene, care poate ea e un pic mai mare, reușește să vină cu niște puncte de vedere care devin inevitabile, care trebuie să fie luate în seamă în momentul în care pui datele și logica și întrebi «de ce vrem să facem lucrurile în acest fel?», cu siguranță și o țară care nu e mică, membră a Uniunii Europene, România, are posibilitatea să vină să își expună un punct de vedere. Poate și trebuie să spună nu, la fel cum trebuie să facă și alte state pentru a preveni o decizie care este greșită, este nejustificată, și care ar face mult rău”, spune Christian Năsulea.

În viziunea sa, Bucureștiul nu trebuie să se limiteze la a-și formula obiecțiile, ci poate merge până la blocarea unei măsuri care nu servește interesului economic pe termen lung al țării.

„În situația aceasta, având în vedere că este nevoie de consens pentru a schimba modul în care este finanțată Uniunea Europeană, poate să meargă mai departe, adică nu doar să-și expună punct de vedere, ci să și-l impună, blocând o propunere care în analiza noastră nu este benefică pe termen lung pentru țara noastră și pentru economia românească”, afirmă Christian Năsulea.

Scumpiri de până la 500 de lei la electrocasnice

Deși mulți lideri europeni susțin că este vorba despre un instrument statistic legat de deșeurile electrice puse pe piață, Christian Năsulea avertizează că statele fără spațiu bugetar riscă să transfere costul direct în prețul final, în timp ce chiar și țările care ar încerca să plătească din bugetul centralizat resimt dezechilibre prin trimiterea unor sume mari la Bruxelles.

„Când vine vorba de țări ca România, care nu mai au loc în bugetul lor pentru această contribuție, probabilitatea ca acest instrument statistic să ajungă să fie transmis în preț devine foarte mare. Adică în situația României există o șansă foarte serioasă să ajungem de la a avea un timbru de mediu care și așa este în momentul acesta... mă rog, cu toate taxele pe care le voi numi timbru de mediu, vorbim de 75 de lei pentru anumite electrocasnice, plus TVA, adică circa 100 de lei care se adaugă la preț”, mai spune Christian Năsulea.

Christian Năsulea avertizează că prețurile electrocasnicelor ar putea crește artificial Foto: Arhivă personală

El arată că trecerea de la un adaos de circa 100 de lei la praguri de 400–500 de lei ar schimba radical prețul de raft la aparatele uzuale. Asta înseamnă în anumite cazuri scumpiri care se vor simți în buzunarul omului de rând, care deja a ajuns să pălătească în multe cazuri prețuri umflate de legislația europeană sau națională prost gândite.

„Dacă în loc de 100 de lei vom ajunge să vorbim despre peste 400 de lei, chiar spre 500 de lei în anumite situații, închipuiți-vă ce înseamnă la o mașină de spălat de 1.000-1.200 de lei să se mai adauge 400 de lei peste preț pentru că statul trebuie să plătească această contribuție și nu o poate susține din altă parte”, arată Christian Năsulea.

Saltul tarifar de la sub 50 de cenți pe kilogram la peste 2 euro pe kilogram este, în opinia economistului, dovada clară că măsura s-a rupt de realitatea pieței.

„Vorbim despre un potențial de distorsiune în piață care este foarte mare și vorbim despre ceea ce a pornit ca un instrument statistic care a devenit cu totul deconectat de realitate. Când mergem de la sub 50 de cenți pe kilogram pentru electricele puse în piață la peste 2 euro pe kilogram, vorbim deja despre o sumă disproporționat de mare raportat la valoarea pe care o au aceste produse pe piața europeană”, consideră Christian Năsulea.

Locuri de muncă în pericol la Găești, Jucu și Baia Mare

Când prețurile cresc, consumatorii amână înlocuirea aparatelor casnice, iar o taxă aplicată la punerea pe piață de către producătorii și vânzătorii legali adâncește concurența neloială a importurilor din afara UE care ocolesc regulile.

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„Multe dintre produsele care vin din afara Uniunii Europene, care ocolesc și evită plata taxelor și fac concurență neloială în acest moment, vor face și mai multă concurență neloială, pentru că se vor extinde situațiile în care va fi foarte profitabil să găsească noi moduri de a ocoli taxele la care sunt supuși producătorii europeni. Poate că nu vom cumpăra mai puține mașini de spălat, dar vom cumpăra mai puține mașini de spălat de la producătorii noștri locali, de la companiile care acționează în totalitate în conformitate cu legea în Uniunea Europeană”, susține Christian Năsulea.

România este un producător important de electrocasnice grele și ieftine, segment în care activează jucători mari precum Arctic-Beko, Electrolux sau De'Longhi, iar aceste produse ar urma să suporte în medie un adaos de 15% peste prețul actual, cu efecte directe asupra forței de muncă. Evident, în astfel de cazuri, imediat după ce prețurile mai mari vor provoca scăderea vânzărilor, investitorii ar fi tentați să treacă la disponibilizări sau chiar să ia în calcul închiderea fabricilor. Efectul ar fi unul negativ și cumulativ: șomaj mai mare în România și în alte țări ale Uniunii Europene, investitori care ar decide să părăsească România sau chiar Europa și nu doar atât. Statul român și alte state europene ar rămâne fără o sursă de venit din taxele și impozitele plătite de investitori, iar în același timp ar trebui să treacă la cheltuieli suplimentare cu protecția socială, pentru oamenii care ar rămâne fără locuri de muncă.

„România este un producător important de electrocasnice, așa cum am scris și în studiu, electrocasnice grele și ieftine. Aceasta este specialitatea țării noastre, iar fix acestea vor fi lovite cel mai tare de această taxă, urmând să aibă în medie 15% din valoarea produsului adăugată peste prețul actual. Vorbim aici deja de potențiale pierderi importante de locuri de muncă, de până la 1.000 de oameni care lucrează în această industrie în România și care s-ar putea să rămână fără loc de muncă prin scăderea vânzărilor pe care, pe modelele economice, ne așteptăm să le înregistreze companiile care vând acele produse”, adaugă Christian Năsulea.

Impactul asupra angajaților este cu atât mai sensibil cu cât fabricile de profil sunt concentrate în câteva bazine locale.

„Și mai rău decât atât, vorbim despre situația în care în România aceste 1.000 de locuri de muncă sunt concentrate în câteva zone. Vorbim despre Găești, despre Jucu, despre Baia Mare, despre acele locuri unde sunt fabricile care produc fix genul de produse care ar urma să fie afectate în mod negativ cel mai tare de această modificare de legislație”, mai spune Christian Năsulea.

De la taxa pe deșeuri la povara pe produsele noi și panourile fotovoltaice

În mod tradițional, mecanismele legate de deșeuri au fost gândite pentru a corecta colectarea insuficientă, însă noua propunere taxează la kilogram produse noi, inclusiv echipamente cu durată lungă de viață.

„La Bruxelles pare că au uitat de unde au plecat cu această poveste, pentru că acum vorbim pur și simplu despre o taxă aplicată la kilogram pe cantitatea de produse electronice puse în piață. Nu mai vorbim de deșeuri, ci de produse noi care sunt puse în piață și taxate suplimentar foarte tare, în ciuda faptului că, uitându-ne la datele legate de utilizare, vedem că unele dintre ele sunt folosite 10 sau 15 ani, iar panourile fotovoltaice, care ar putea fi supuse și ele acestei taxe, au o durată de viață de 25 de ani”, afirmă Christian Năsulea.

În loc să consolideze centrele de colectare și infrastructura de reciclare, noua formulă ar redirecționa banii către bugetul european. Nu este foarte clar ce s-ar întâmpla ulterior cu sumele respective și cum ar fi cheltuite la Bruxelles, dar statele ar fi afectate,

„Acum vine Comisia Europeană cu o propunere care ar distruge până la urmă și acest sistem, luând banii care sunt folosiți acum pentru a crea sau a îmbunătăți centrele de colectare și reciclare a produselor electrice și electronice. Ar urma să fie luați banii reciclatorilor, să nu mai ajungă aceste fonduri direcționate relativ direct spre zona în care trebuie să ne dezvoltăm noi capacități, astfel încât banii aceștia să devină resursă proprie a Uniunii Europene”, este opinia lui Christian Năsulea.

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Economistul amintește că, pe legislația actuală, ținta de recuperare este de 65%, iar România se află la 64%, semn că există eforturi de colectare, dar și mult loc de îmbunătățire, fără ca banii să fie retrași din sistemul de reciclare.

„Pe legislația actuală, ținta este de 65% dintre produsele care ar trebui recuperate din piață, iar România este la 64%, ceea ce arată că țara noastră chiar a făcut eforturi să colecteze și să recicleze mai bine, deși este clar loc de mai mult. Prin noua propunere, banii reciclatorilor ar fi duși la Bruxelles și acolo s-ar face orice cu ei, nu știm exact ce, dar cu siguranță nu toți ar mai ajunge în sistemele de reciclare de care țări ca România au foarte mare nevoie”, arată Christian Năsulea.

Miza politică

Dincolo de cifre, măsura are o încărcătură politică majoră și poate alimenta discursul partidelor populiste și suveraniste, dar oferă în același timp unor guverne naționale, inclusiv Guvernului României, o șansă de a apăra interesul consumatorilor la Bruxelles. În condițiile în care noua taxă, odată adoptată, ar lovi în consumatorul român și european care oricum a pierdut în ultimul timp din puterea de cumpărare, efectele ar putea fi dintre cele mai nefaste și ar servi ca muniție eurosecpeticilor, care ar avea un nou argument cu privire la felul în care se iau deciziile la Bruxelles.

„Este o temă care cu siguranță va fi exploatată de curentele populiste și suveraniste din întreaga Europă, nu doar de la noi. Însă avem și o oportunitate foarte mare pentru Guvernul României și pentru reprezentanții noștri care merg la Bruxelles să discute pe marginea acestui subiect, să își expună sau să își impună un punct de vedere și să arate electoratului că au ținut partea cetățeanului român și au oprit o inițiativă nefavorabilă lui”, consideră Christian Năsulea.

Până acum, mai spune el, majoritatea statelor membre nu au luat încă o decizie finală pe această resursă proprie, în timp ce la Bruxelles s-ar discuta și înlocuirea resursei corporative (COR) cu o taxă pe marile companii digitale.

„Se vorbește ca instrument înlocuitor pentru COR, care, repet, pare să fi fost eliminat din listă, dar nu e nimic sigur până nu vom avea decizii clare publicate, despre o posibilă taxă pe marile companii digitale. Adică o taxă pe care să o achite marile corporații americane din zona IT care activează și pe piața europeană”, spune Christian Năsulea.