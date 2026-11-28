Elizaveta Kuznetsova, în vârstă de 26 de ani, a fost încoronată la Tokyo, după ce a concurat alături de peste 70 de participante din întreaga lume.

Republica Moldova are, începând de miercuri, 25 noiembrie, prima câștigătoare în istoria concursului Miss International. Elizaveta Kuznetsova a obținut coroana la cea de-a 64-a ediție a competiției, desfășurată în Japonia, și a reușit astfel o performanță pe care nicio altă reprezentantă a țării sale nu o mai atinsese, notează People.

Finala a avut loc la Tokyo Dome City Hall, unde peste 70 de concurente au urcat pe scenă. La 26 de ani, Elizaveta Kuznetsova a primit coronița de la Miss International 2025, Catalina Duque, reprezentanta Columbiei.

Victoria de la Tokyo este un rezultat important și pentru parcursul internațional al Elizavetei Kuznetsova. Tânăra a mai participat la alte concursuri de frumusețe: în 2019 a ajuns în primele 40 de concurente la Miss World, iar în 2025 s-a clasat în top 25 la Miss Earth.

După încoronare, noua Miss International a vorbit despre experiența trăită alături de celelalte participante și despre prieteniile pe care le-a legat în timpul competiției.

Elizaveta Kuznetsova a adus o premieră pentru Republica Moldova. Foto: captură video Miss International

„Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor femeilor minunate care au făcut ca această călătorie să fie atât de specială pentru mine”, a spus Kuznetsova în discursul susținut după câștigarea titlului. „Cel mai prețios lucru pe care mi l-a oferit Miss International este această legătură de prietenie, prietenele pe care mi le-am făcut și planurile de viitor de a călători în jurul lumii pentru a le vizita pe toate și pentru a le cunoaște familiile, prietenii și susținătorii din țările lor, pentru că, pe parcursul acestei călătorii, am primit atât de multă dragoste și susținere din partea lor”, a declarat frumoasa moldoveancă de 26 de ani.

Cine sunt celelalte câștigătoare

Pe locul al doilea s-a clasat Brittany Feeney, reprezentanta Marii Britanii, iar poziția a treia i-a revenit Laurei Glozarová, din Cehia. Victoria Kosasie, din Indonezia, a ocupat locul al patrulea, în timp ce Khánh Như Lê, din Vietnam, s-a clasat pe poziția a cincea.

Competiția din acest an a adus și câteva noutăți în lista țărilor participante. Bhutan și Malawi au debutat la Miss International, în timp ce Curaçao, Guam și Zambia au revenit după câțiva ani de absență. Germania s-a întors după ultima participare din 2022, iar Capul Verde, Kârgâzstanul, Republica Moldova și Panama au revenit după ce lipsiseră de la ediția din 2025. România, în schimb, nu a participat la ediţia din acest an.

Organizatorii au modificat și formatul concursului, renunțând la proba costumelor de baie în favoarea unei prezentări în ținute sport.

O altă particularitate a ediției din acest an a fost faptul că finalele Miss International și Miss Universe 2026 au avut loc în aceeași zi

Cele două concursuri și-au desemnat câștigătoarele la doar câteva ore distanță, fiind pentru prima dată când două dintre competițiile considerate parte a „Big Four” (Miss Universe, Miss International, Miss World și Miss Earth - n.r.) au avut finalele atât de apropiate ca timp.

Miss International a fost înființat în 1960, în Long Beach, California, după ce organizația Miss Universe a decis să mute concursul la Miami Beach. Competiția a fost găzduită în orașul californian timp de aproximativ șapte ani, apoi a ajuns în Japonia, unde s-a desfășurat între 1968 și 1970. După o perioadă în care a revenit la Long Beach, concursul s-a stabilit în Japonia, unde este organizat și în prezent.