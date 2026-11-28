Românii vor putea economisi și investi pe termen lung prin două tipuri de conturi care beneficiază de facilități fiscale, însă banii nu vor putea fi retrași oricând. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat proiectul de regulament care stabilește cum vor funcționa aceste instrumente, ce obligații vor avea băncile și societățile de investiții și în ce condiții vor putea fi accesate economiile. Cei interesați pot trimite propuneri și observații până la 11 decembrie 2026.

ASF a publicat regulile pentru noile conturi de economii și investiții. Foto: Revolut

Conturile de economii și investiții au fost introduse prin Legea nr. 202/2026, publicată în Monitorul Oficial în octombrie. Acestea sunt concepute pentru persoanele care vor să acumuleze bani pe termen lung și să obțină venituri suplimentare prin investiții pe piețele financiare, distincte de pensia publică.

Proiectul publicat de ASF detaliază mecanismul de funcționare, de la deschiderea conturilor și alimentarea lor până la investiții, transferuri și retrageri. Printre instituțiile care vor putea administra aceste instrumente se numără băncile autorizate și societățile de servicii de investiții financiare.

Două tipuri de conturi, în funcție de facilitățile fiscale

Legea prevede două variante pentru persoanele care vor să folosească aceste instrumente: conturile CEI-S, cu regim de scutire fiscală, și conturile CEI-D, cu regim de deductibilitate.

Prima categorie, CEI-S, permite titularilor să contribuie cu bani proprii, iar veniturile obținute din investiții și retrase în condițiile legii sunt scutite de impozitul pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

A doua variantă, CEI-D, funcționează pe baza deductibilității fiscale. Conturile pot fi alimentate atât de titular, din anumite categorii de venituri, cât și de angajatorul la care acesta are funcția de bază, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

O persoană poate deține mai multe conturi, inclusiv de tipuri diferite și la administratori diferiți. Există însă o limitare: după deschiderea contului, titularul nu mai poate schimba tipul acestuia din CEI-S în CEI-D sau invers.

Banii acumulați pot fi investiți în acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții și alte instrumente financiare eligibile. Investițiile directe în instrumente financiare derivate nu sunt permise, cu excepțiile prevăzute de lege pentru anumite fonduri de investiții.

Când vor putea fi retrași banii din conturile de investiții

Una dintre cele mai importante restricții privește momentul în care titularii pot avea acces la economii. Contribuțiile pot fi făcute până la deschiderea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate ori până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în funcție de evenimentul care intervine primul. Retragerea fondurilor este permisă începând cu acel moment.

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Prin urmare, aceste conturi nu vor funcționa ca depozitele bancare obișnuite, din care banii pot fi retrași în orice moment.

Proiectul ASF stabilește și un termen pentru plata sumelor solicitate. Administratorii vor trebui să transfere banii într-un cont bancar al titularului în cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea cererii sau de la decontarea vânzării instrumentelor financiare, atunci când retragerea presupune lichidarea investițiilor.

Economiile pot fi mutate și la un alt administrator, prin transferul integral sau parțial al activelor către un cont de același tip, deschis pe numele titularului la o altă instituție. Transferul trebuie realizat în cel mult 15 zile lucrătoare și fără comisioane de transfer, deși pot exista costuri administrative percepute de terți.

Conturile vor putea fi alimentate fără sume minime obligatorii

O altă prevedere importantă este că băncile și societățile de investiții nu vor putea impune o sumă minimă pentru deschiderea contului, un număr minim de contribuții anuale sau obligația unor depuneri periodice.

Titularii vor putea decide cât economisesc, în funcție de posibilitățile financiare, fără să fie obligați să alimenteze contul la intervale prestabilite. În cazul conturilor CEI-D, angajatorii vor putea contribui direct, în condițiile prevăzute în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Instituțiile care vor administra aceste instrumente vor trebui să publice pe site-urile proprii toate comisioanele și tarifele percepute pentru deschiderea și administrarea conturilor. Costurile trebuie să fie proporționale cu serviciile oferite și prezentate într-o formă ușor de înțeles. Administratorii nu vor putea percepe tarife care nu se regăsesc în lista publicată.

Înainte de semnarea contractului, clienții vor primi și un document informativ standardizat, în care vor fi prezentate tipurile de conturi, facilitățile fiscale, instrumentele financiare disponibile, comisioanele și riscurile investiționale.

ASF atrage atenția și asupra unui aspect important pentru cei care vor utiliza aceste instrumente: investițiile nu garantează recuperarea integrală a banilor. Valoarea activelor poate scădea, iar titularii ar putea ajunge să retragă o sumă mai mică decât cea contribuită inițial.

ASF propune intrarea în vigoare a regulamentului de la 1 ianuarie 2027

Instituțiile financiare care vor să administreze conturi de economii și investiții nu vor avea nevoie de o autorizație distinctă din partea ASF, însă vor trebui să îndeplinească cerințele legale și să notifice autoritatea cu cel puțin 15 zile înainte de începerea activității.

Autoritatea va publica și va actualiza lista administratorilor care au transmis notificările necesare.

Proiectul de regulament propune data de 1 ianuarie 2027 pentru intrarea în vigoare, după adoptarea formei finale și publicarea în Monitorul Oficial. Până atunci, documentul se află în dezbatere publică, iar propunerile și observațiile pot fi transmise către ASF până la 11 decembrie 2026 inclusiv.