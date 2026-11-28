O explozie produsă în apropierea unei școli din nord-estul Afganistanului s-a soldat cu șapte elevi morți și zeci de răniți.

Deflagrația ar fi fost provocată accidental, în timp ce erau pregătiți explozibili pentru activități miniere, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește.

Explozia a avut loc sâmbătă, în provincia Kunar, la granița cu Pakistanul, într-o clădire din apropierea Școlii Gimnaziale Shagai. Potrivit lui Sami-ul-Haq Haq Bayan, șeful Departamentului pentru Informații și Cultură din provincie, explozibilii erau pregătiți pentru lucrări miniere și dislocarea rocilor.

Foto: Afghanistan International

La spitalul provincial au fost transportate șapte persoane decedate, iar alte 97 au primit îngrijiri medicale, a declarat oficialul, citând informații de la personalul medical. Acesta a avertizat că bilanțul ar putea crește, în timp ce împrejurările exacte ale deflagrației nu sunt încă pe deplin cunoscute, notează Afghanistan International.

Inițial, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne condus de talibani, Abdul Mateen Qani, a transmis că explozia ar fi pornit de la un depozit cu materiale explozive aparținând unor companii miniere. Deflagrația s-a produs în zona Andarsir, din districtul Asadabad. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Un alt incident grav a avut loc în august, când o explozie produsă într-un centru educațional din capitala Kabul a rănit cel puțin 42 de copii, potrivit Misiunii de Asistență a Națiunilor Unite în Afganistan. Un spital care a primit 35 dintre elevii răniți a precizat că aceștia aveau vârste cuprinse între 10 și 14 ani.