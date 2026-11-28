Laudele transmise de Elbridge Colby pentru România, pe lista aliaților esențiali alături de Germania, Polonia și Finlanda, au apărut neașteptat cu câteva zile înainte de anunțul privind trupele americane din Europa. Dincolo de semnalul politic, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu explică de ce centrul de greutate rămâne în Polonia prin Corpul 5 Armată și cum poate o mutare de efective să ajungă și la noi, în timp ce Alexandru Grumaz arată că noua logică NATO 3.0 mută mai mult din povara apărării pe umerii europenilor.

Vin sau pleacă? România speră că niciun militar american nu va pleca și că vor veni și alții Foto: Adevărul

Cu doar câteva zile înainte de decizia așteptată la Washington privind trupele SUA din Europa, mesajul lui Elbridge Colby readuce România în centrul discuțiilor de pe flancul estic. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu explică de ce nu trebuie amestecate planurile regionale de apărare cu dislocarea la pace și cum funcționează rotația forțelor, iar Alexandru Grumaz atrage atenția asupra negocierii pe care Bucureștiul trebuie să o poarte în schimbul angajamentelor asumate.

Generalul Virgil Bălăceanu pune accent pe faptul că analiza prezenței militare americane trebuie să pornească de la două coordonate clare, care contrazic temerile legate de o diminuare a efectivelor deja aflate în România.

„În primul rând, să plecăm de la ideea că nu vor reduce din efectivele existente. Doi, să plecăm de la ideea că dacă vor suplimenta, și se pare că vor suplimenta în Polonia, o parte din suplimentarea din Polonia va fi prezentă și în România. Există o legătură directă, în mod normal”, spune generalul.

Pe de altă parte, laudele lui Elbridge Colby, care a descris România drept „un aliat esențial” și a apreciat parcursul spre pragul de 5% din PIB pentru apărare până în 2031 ca fiind „un adevărat spirit de lider”, trebuie citite în cheia doctrinei „NATO 3.0”, o revenire la misiunea de bază a Alianței, dar cu europenii în rolul principal.

În același context, președintele Nicușor Dan a declarat pentru Financial Times că România își dorește mai multe trupe americane și mai multe capacități letale, după ce a discutat despre împărțirea costurilor cu Elbridge Colby în timpul vizitei acestuia la București. Potrivit Administrației Prezidențiale, în România se află acum 1.172 de militari americani, față de un nivel anterior de circa 1.700, iar autoritățile iau în calcul o formulă asemănătoare modelului polonez. Nicușor Dan a arătat că baza de la Mihail Kogălniceanu și portul Constanța au o greutate strategică clară pentru Washington, inclusiv după ce forțele americane au putut folosi baza în acest an în conflictul cu Iranul, în timp ce alte capitale europene au refuzat.

„Un «aliat esențial» cu mai puțini soldați americani pe teritoriu nu ar fi o contradicție în logica NATO 3.0. Aceasta e chiar ideea doctrinei: americanii îi laudă pe cei care plătesc, iar plata înseamnă, eventual, și preluarea locului lăsat liber de trupele americane”, arată la rândul său generalul Alexandru Grumaz.

Drumul spre România trece prin Polonia

Pentru publicul larg, legătura directă dintre trupele din Polonia și cele din România poate părea la prima vedere neclară. Generalul Bălăceanu lămurește acest aspect și arată că lanțul american de comandă și control pentru flancul estic are punctul de plecare în Polonia și se extinde până în România, indiferent de tipul forțelor dislocate temporar sau rotațional.

„Să înțelegem cu toții că lanțul de comandă și control al americanilor pleacă din Polonia și ajunge în România. Indiferent că vin în România forțe din Divizia 101 Aeropurtată, 81 [n.r. 82] Aeropurtată, da, din Divizia 1 Blindată, din Divizia 1 Cavalerie și așa mai departe, ele se subordonează din punct de vedere operațional Corpului 5 Armată care este dislocat în Polonia. Grosul forțelor americane rămâne în Polonia. Statele Unite sunt și națiune-cadru pentru grupul de luptă din Polonia”, explică generalul Bălăceanu.

Această structură arată limpede de ce Polonia rămâne nucleul forțelor americane din regiune, în timp ce România se integrează în același cadru operațional coordonat de Corpul 5 Armată.

Din Germania spre flancul estic: scenariul care poate aduce trupe și la noi

În ceea ce privește decizia pe care urmează să o ia Washingtonul în privința redistribuirii și retragerii unor trupe americane din Europa, generalul Bălăceanu a arătat că, din cele patru scenarii avute în vedere, cel mai probabil vizează o reducere a efectivelor din Germania, unde sunt concentrate cele mai numeroase trupe, în jur de 33.000-35.000 de militari.

„Mesajul de bun augur este că probabil varianta care a fost aleasă, pentru că nu, s-au prezentat patru scenarii, cel mai probabil este o reducere a forțelor americane din Germania, unde sunt cele mai importante, 33.000, 35.000 de militari. S-ar putea ca o parte să fie retrași în Statele Unite, dar o parte să fie redislocați pe granița de est cu precădere în Polonia. Repet, o suplimentare a efectivelor în Polonia poate să aducă o suplimentare a efectivelor, a prezenței americane și în România.”

În paralel, cifrele vehiculate în spațiul public au oscilat, de la estimări de zeci de mii de militari retrași în toamnă până la relatări din noiembrie potrivit cărora reducerea finală ar putea fi mult mai mică, iar flancul estic ar putea primi chiar mai mulți soldați americani, pe fondul limitei impuse de Congres pentru efectivele din zona Comandamentului European al SUA și al rolului bazelor europene pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.

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Reperul de la Pentagon care rămâne valabil și azi

Generalul Virgil Bălăceanu indică și un reper istoric și strategic precis: analiza Pentagonului din cadrul Task Force East (2006), chiar dacă realizarea ei integrală este dificilă în condițiile actuale.

„Varianta ideală ar fi ca să se respecte datele din Task Force East din 2006, când generalii americani au spus: «Statele Unite au nevoie de o brigadă blindată în această zonă»”, punctează el.

Deși contextul prezent ridică obstacole evidente, generalul subliniază că evaluarea respectivă nu și-a pierdut relevanța practică nici la două decenii distanță.

„Noi, în condițiile actuale, sigur că da, dar avem un reper legat de o analiză a Pentagonului care, din punctul meu de vedere, chiar dacă a fost făcută acum 20 de ani, este foarte reală și acum”, mai spune generalul Bălăceanu.

Legătura pe care mulți o scapă din vedere

În discuția privind modul concret în care suplimentarea din Polonia ar putea ajuta România, fie prin aducerea unor efective suplimentare, fie prin intervenție rapidă la nevoie, generalul Bălăceanu atrage atenția că nu trebuie puse pe același plan planurile regionale de apărare și dislocarea pe timp de pace.

„Nu trebuie să amestecăm planurile regionale de apărare cu dislocarea la pace. Structura de forțe pe cele două paliere de comandă, control și structura în sine de forțe are niște determinații. Partea americană are determinațiile deja pe care le știm: cu forțele principale în Polonia și cu forțele secundare în România. Cu cât forțele principale sunt mai puternice în Polonia, cu atât și forțele secundare americane vor fi mai numeroase și mai bine dotate în România”, susține el.

Asta înseamnă că raportul dintre forțele principale din Polonia și forțele secundare din România este unul de susținere reciprocă pe palierele de comandă, control și structură de forțe. Consolidarea bazei principale din Polonia ridică potențialul și nivelul de dotare al prezenței secundare din România.

Ce se cere în schimb pentru laudele de la Washington

Dincolo de aspectul operațional al dislocărilor, mesajele lui Elbridge Colby pun în lumină și condiția de bază a noii etape: asumarea costurilor și a rolului de lider regional, dublată de o negociere pragmatică din partea Bucureștiului.

„Laudele merg spre cei care plătesc, cheltuie și produc. România a primit complimentul pentru că a promis să plătească. Momentul nu e întâmplător: lauda vine cu câteva zile înainte de decizia privind trupele americane din Europa”, susține Alexandru Grumaz.

„Întrebarea strategică pentru București nu e dacă merită lauda, ci ce primește în schimb. Ținta de 5% din PIB are sens dacă banii construiesc o industrie națională de apărare, capabilități reale pe flancul estic și o poziție de negociere în arhitectura europeană de securitate care se formează acum. Dacă aceeași sumă servește doar la acoperirea golului lăsat de trupele americane plecate, «spiritul de lider» lăudat de Colby devine doar prețul unei tranziții decise în altă parte”, consideră generalul Grumaz.

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Cum lucrează rotația trupelor

În timp ce în spațiul public au circulat frecvent ipoteze potrivit cărora americanii s-ar retrage în proporție mare sau chiar total din România, Virgil Bălăceanu respinge această variantă. Generalul amintește că o reducere a efectivelor militare americane a avut deja loc anterior, punctual, la nivelul României.

„Deci avem două scenarii cele mai probabile: să rămânem la actualele efective sau să fie suplimentate ca parte a suplimentării efectivelor americane din Polonia. Doar că, nu, nu credem într-o retragere, că oricum s-a realizat un val de retragere din România”, mai afirmă el.

Totodată, generalul a explicat că nu este vorba despre readucerea mecanică a acelorași militari care au plecat, ci despre un mecanism rotațional, construit în funcție de capabilitățile create și de subordonarea față de comandamentul Corpului 5 Armată din Polonia.

„Un sistem rotațional ține seama de capabilitățile pe care le creezi. Deci poți să vii cu forțe aeropurtate pe România într-o anumită perioadă, ele se subordonează unui corp de armată de tip mecanizat, Corpul 5 Mecanizat, care acționează în Polonia cu una, două brigăzi blindate. Data viitoare vei avea un batalion de tancuri întărit în România și poate forțe aeropurtate în Polonia. Dar comandamentul de bază al forțelor americane este comandamentul Corpului 5 Armată care are un comandament înaintat permanent în Polonia”, subliniază generalul Bălăceanu.

„NATO 3.0 nu e o alianță nouă, ci o redistribuire a responsabilităților în cea veche. Pentru România, decisiv este dacă va fi un actor al acestei redistribuiri sau doar unul dintre cei care o finanțează”, conchide Alexandru Grumaz.

Decizia publică este așteptată la începutul lunii decembrie, în intervalul imediat următor Zilei Naționale a României, moment urmărit cu mare atenție pentru a vedea dacă semnalele de la Washington se vor concretiza într-o veste favorabilă.